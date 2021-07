Horner qualifie le lobbying de Mercedes sur les stewards d'”inacceptable” · .

in

Le directeur de l’équipe Red Bull, Christian Horner, a déclaré qu’il était “inacceptable” que son homologue chez Mercedes, Toto Wolff, fasse pression en personne sur les stewards lors du Grand Prix de Grande-Bretagne.

Cependant, le directeur de course de Formule 1 de la FIA, Michael Masi, a déclaré qu’il ne craignait pas que les directeurs d’équipe soumettent leur cas directement aux commissaires sportifs pendant les courses.

Horner a rendu visite aux commissaires après avoir appris que Wolff était allé plaider le cas de Mercedes à la suite de la collision entre Lewis Hamilton et Max Verstappen.

“J’ai vu Toto qui faisait du lobbying auprès des commissaires, et j’ai entendu dire que c’était ce qu’il allait faire”, a déclaré Horner en réponse à une question de .. «Je suis donc allé m’assurer que notre point de vue était représenté parce que je ne pense pas qu’il soit juste que les directeurs d’équipe puissent aller faire du lobbying auprès des stewards. Ils devraient être enfermés afin qu’ils ne soient pas influencés.

«Pour moi, c’était inacceptable qu’il soit allé là-bas pour faire pression sur les stadiers. Je voulais donc m’assurer qu’il y avait une opinion équilibrée, plutôt que d’essayer d’influencer la pression sur les stewards pour qu’ils prononcent une peine subalterne. »

Horner, Wolff et d’autres membres de leurs équipes ont été entendus échanger des messages radio avec Masi après la collision au départ du Grand Prix de Grande-Bretagne hier. Dans un échange, Masi a dit à Wolff de “se sentir libre de monter et de rendre visite aux stewards”, ce qu’il a fait.

Cela a été signalé à Horner, qui a maintenu son point de vue selon lequel les commissaires sportifs ne devraient pas entendre les membres de l’équipe pendant la course.

« Je ne pense pas qu’il faille interférer avec les stewards. Ils doivent être lucides pour pouvoir prendre ces décisions.

“Je suis allé voir les commissaires parce que j’ai entendu dire que Toto était là-haut pour présenter un dossier et que vous vouliez qu’il soit juste et équilibré, mais je ne pense pas que quiconque devrait être autorisé à voir les commissaires au cours d’un grand prix.”

Wolff a rejeté la plainte de Horner, affirmant qu’il avait contacté Masi après avoir entendu le message de Horner au directeur de course, qui a été diffusé lors de l’émission télévisée.

“On m’a dit qu’il y avait eu une diatribe à la radio à Michael sur tout le mal du monde”, a déclaré Wolff. “Et puis je suis monté et j’ai donné mon avis.

« Je pense que c’est assez juste. Je suis allé voir les stewards plusieurs fois dans ma vie.

Masi a déclaré qu’il ne s’inquiétait pas du fait que les chefs d’équipe parlent en personne aux commissaires sportifs pendant une course, soulignant que cela s’était produit lors du Grand Prix d’Italie l’année dernière lorsque Hamilton avait demandé une pénalité pendant une période de drapeau rouge.

« Si nous avons un incident après la course, nous invitons les équipes et les pilotes à venir se présenter devant les commissaires sportifs », a déclaré Masi. « Nous avons eu le cas à Monza l’année dernière lorsque Lewis est allé parler aux commissaires sportifs pour comprendre et avoir un aperçu de l’ensemble. C’est pendant la suspension, donc cette capacité existe, il n’y a aucune raison de ne pas le faire.

Il a déclaré qu’il n’avait “aucune frustration” face à la série de messages qu’il avait reçus des deux équipes à la suite de l’accident.

« Évidemment, cela fait partie de ce qu’ils font. Il se produit en plusieurs vagues, selon ce qu’il est. Tout le monde s’occupe de son propre petit coin de gazon, pour ainsi dire, ce à quoi vous vous attendriez.

«Mais de mon point de vue, je les traite tous de la même manière et j’essaie d’équilibrer ce que nous devons faire et de définir certaines priorités dans votre propre esprit de ce que vous avez et devez prioriser en conséquence.

“Il y a eu quelques fois avec Mercedes-Benz ou avec Red Bull à l’époque où j’ai dit” accrochez-vous cinq et je vous rappelle “, ce qui s’est passé plus tôt, que vous n’avez probablement pas entendu, celui qui a été diffusé.

Masi n’est pas troublé par la possibilité que la FIA soit entraînée dans la lutte de plus en plus amère entre les deux rivaux du championnat.

“Quel que soit le sniping qui pourrait se produire entre Red Bull et Mercedes dans les coulisses, cela ne nous concerne pas”, a-t-il déclaré. “Nous jugeons sur ce qui se passe là-bas sur le terrain de sport ou sur la piste dans nos circonstances.”

