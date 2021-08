Horner : Red Bull n’est plus dans un “rôle de support”

Ayant joué un “rôle de soutien” dans la lutte pour le titre ces dernières années, Christian Horner affirme que Red Bull a les outils pour mettre en place une campagne “durable”.

Deuxième ou troisième du championnat des constructeurs à peu près tout au long du règne de Mercedes, Red Bull a enfin toutes les pièces en place pour un défi pour le titre.

Propulsé par un moteur Honda comparable à son homologue Mercedes, Red Bull a remporté six des 11 victoires et serait premier dans les deux championnats sans les chutes consécutives.

Le patron de l’équipe, Horner, a déclaré à Motorsport.com : “Nous avons réussi à gagner six des courses jusqu’à présent cette année, ce qui est un record phénoménal, plus que ce que nous avons gagné ces deux dernières années, et, je pense qu’être en ce combat de championnat est excitant pour tout le monde.

« Cela fait sept longues années que nous avons été très bien un rôle de soutien.

« Nous avons réussi à gagner des courses en étant habiles tactiquement et en étant bons sur nos gardes, mais nous n’avons pas été en mesure de mettre sur pied une campagne soutenue.

« Maintenant, nous avons les outils pour le faire, nous avons un châssis qui fonctionne extrêmement bien, nous avons un moteur qui est performant et nous avons un pilote au sommet de son art et expérimenté. »

Malheureusement pour Max Verstappen, cela ne veut pas dire qu’il est en tête du championnat des pilotes.

Alors qu’il avait 32 points d’avance sur Lewis Hamilton à l’arrivée à Silverstone pour le Grand Prix de Grande-Bretagne, deux courses plus tard, il traîne de huit points le champion du monde en titre.

Rien de tout cela, cependant, n’est de sa faute ou de celle de Red Bull si le Néerlandais a été victime de deux accidents de Mercedes en deux courses.

En fait, Horner est également satisfait des performances de Red Bull au cours de la première moitié de cette campagne. Il estime qu’il leur suffit de continuer à faire exactement cela lorsque la F1 reviendra de sa pause estivale à Spa.

« Nous devons juste faire mieux que la première mi-temps ! il a dit. « Nous devons juste continuer à faire ce que nous faisons.

« Il va y avoir des défis sur la piste et hors piste. Mais nous devons juste continuer à adopter l’approche que nous avons et essayer de maximiser nos performances en équipe à chaque séance, chaque qualification et chaque course.

«Mais inévitablement, une fois que vous obtenez la fin commerciale du championnat, les enjeux augmentent.

«Vous parcourez et cochez les événements un par un pour le moment. Mais plus on se rapproche de la fin, plus la pression augmente… »