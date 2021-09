Horner : Red Bull pourrait rappeler Alex Albon en 2023

Christian Horner a confirmé que Red Bull avait la possibilité de rappeler Alex Albon pour la saison 2023 s’il le souhaitait.

Albon sera de retour sur la grille la saison prochaine, le pilote thaïlandais remplaçant George Russell à Williams.

Pour que Mercedes, le fournisseur de moteurs de l’équipe britannique, permette le déménagement, Toto Wolff a déclaré que Red Bull devait le libérer du contrat qu’il avait avec eux, et l’équipe allemande a finalement réalisé son souhait.

Bien qu’il ne soit peut-être plus dans leurs livres, Horner a déclaré qu’ils avaient la possibilité de ramener Albon après la saison prochaine.

“Nous avons de bonnes relations avec Alex, il conserve un lien avec Red Bull, et nous aurions une option sur ses services s’ils étaient requis en 2023”, a déclaré le directeur de l’équipe, cité par le site officiel de la Formule 1.

“Il était de toute façon hors contrat à la fin de l’année prochaine, donc essentiellement ce que nous avons fait est d’accélérer ce processus et de sécuriser les options futures sur lui.”

Je ne peux pas vous dire à quel point ça fait du bien de le dire.. Je rejoins @WilliamsRacing pour 2022 !! Les plus sincères remerciements à Jost et à tout le monde chez Williams pour m’avoir confié cette opportunité et bien sûr @redbullracing, en particulier Christian et le Dr Marko pour avoir rendu cela possible. pic.twitter.com/c0NhSQLd0L – Alex Albon (@alex_albon) 8 septembre 2021

Après avoir été remplacé par Sergio Perez fin 2020, Albon a passé la saison 2021 en tant que pilote d’essai et de réserve de Red Bull et Horner a été extrêmement impressionné par l’éthique de travail et l’attitude affichées.

“Le nombre d’heures qu’il a passé dans la simulation a été insensé”, a-t-il ajouté.

« Tout cela fait partie de, et s’ajoute à, ce que nous parvenons à réaliser sur la bonne voie cette année. Ce qui m’a impressionné, c’est la façon dont il a assumé ce rôle, à partir du moment où il a été informé [he was being dropped] après Abu Dhabi l’année dernière.

« Il a fait un excellent travail dans les coulisses. Il a été très impliqué dans la voiture de l’année prochaine. Il a signé l’accord Williams, puis est retourné directement sur le simulateur tard dans la soirée pour y mettre les heures.

“Nous allons le travailler dur d’ici la fin de l’année.”

Néanmoins, Horner ne craint pas de le perdre, estimant que l’équipe a des remplaçants capables.

« Il nous manquera sa contribution l’an prochain, mais Juri Vips et Liam Lawson font un excellent travail », a déclaré Horner.

“Nous avons toujours Sébastien Buemi sous contrat, Jake Dennis a également fait un excellent travail pour nous, nous avons donc de la force et de la profondeur au sein de l’équipe de simulation.”