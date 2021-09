Horner remet en question “l’influence” de Wolff sur la décision du pilote de Williams

in

La demande de Toto Wolff que Red Bull libère Alex Albon s’il rejoint Williams est une “énorme influence” d’une équipe sur une autre, explique Christian Horner.

Abandonné par Red Bull après le championnat de l’année dernière, Albon semble avoir toutes les cartes en main sur le marché des pilotes 2022.

Le pilote thaï-britannique est sur la liste restreinte pour Williams et Alfa Romeo, le patron de l’équipe Red Bull, Horner, affirmant que Williams est le choix préféré du pilote.

Wolff n’est pas content de ça.

L’Autrichien a clairement indiqué qu’il souhaitait que le champion Mercedes de Formule E Nyck de Vries obtienne le siège Williams, affirmant que si Red Bull veut voir Albon revenir sur la grille avec Williams, il devra couper les ponts avec le pilote.

“C’est une chose à propos du groupe motopropulseur et je pense qu’Albon, comme je l’ai dit, est un pilote qui mérite une place en Formule 1”, a déclaré le patron du sport automobile de Mercedes.

« Mais c’est difficile d’avoir un pilote Red Bull à 100 % sur un moteur Mercedes. Donc, heureux de travailler avec lui, tant qu’ils le libèrent de son contrat Red Bull.

Informé de la demande de Wolff, Horner a déclaré à The Race : « C’est un peu inhabituel.

“C’est une énorme influence, mais je suis sûr que Williams choisit les pilotes qu’ils souhaitent conduire dans la voiture, et qu’ils n’ont pas de restrictions.”

Lorsqu’on lui a demandé s’il pensait que Red Bull devrait dire au revoir à Albon pour le mettre chez Williams ou Alfa Romeo, Horner a répondu : « Peut-être que nous ne le faisons pas.

“Nous avons eu des discussions très productives avec Williams et avec Alfa, et je m’attends à ce que la situation soit résolue d’ici la semaine prochaine.”

Ferrari est dans une position similaire à Mercedes en ce qui concerne Alfa Romeo, mais le patron de l’équipe Mattia Binotto est catégorique : il n’insistera jamais pour qu’Albon rompe les liens avec Red Bull pour rejoindre une équipe propulsée par Ferrari.

Au lieu de cela, il dit que la décision de qui conduira devrait être uniquement du ressort de l’équipe.

“Je pense que tout ce qui se passe entre une équipe et un pilote devrait être entre l’équipe et le pilote et en tant que constructeurs, nous ne devrions pas influencer”, a déclaré l’Italien.

« Si un pilote a l’opportunité de conduire, il devrait simplement avoir l’opportunité de conduire, d’où qu’il vienne.

« Si l’équipe est heureuse de lui donner un siège, elle est heureuse de lui donner un siège. C’est ça.”