Horner: Rien de plus excitant que de courir Hamilton

Mercedes et Lewis Hamilton ont régné en maître en Formule 1 au cours de la dernière décennie, le Britannique est le roi reconnu de la Formule 1 moderne, donc le battre est toute l’inspiration dont Red Bull a besoin, selon Christian Horner.

Les statistiques de Hamilton sont remarquables, puisqu’il a rejoint Mercedes, il a ajouté 77 victoires aux 21 qu’il avait avec McLaren et a accumulé six titres mondiaux de F1 dans le processus, ce qui en fait sept au total. Et il n’est pas fini si le début de la saison est quelque chose à passer.

Pour Horner et son équipe, battre Hamilton au titre de cette année sera très doux; Le directeur de l’équipe Red Bull depuis 2005 a déclaré au New York Times: «Il n’y a rien de plus excitant que de courir Lewis Hamilton, et c’est ce que nous voulons faire.

«J’espère que cela va jusqu’au fil. C’est ce que les fans aimeraient voir, c’est ce qu’ils réclament, même si je ne sais pas si mes nerfs pourraient le supporter », a-t-il ajouté.

Max Verstappen de Red Bull est sorti du premier tour pour changer et n’a pas arrêté depuis. Mais Hamilton a relevé son jeu pour relever les défis en remportant trois victoires improbables alors que les Bulls l’ont gâché.

Mais quand Verstappen est bon, il est génial comme il l’a montré avec une victoire dominante sur Hamilton et Mercedes au Grand Prix de Monaco. Ce fut une lourde défaite infligée à leurs rivaux et pourrait bien être le tournant de la bataille pour le titre, ou du moins l’un d’entre eux!

Pour un changement, le Red Bull entre les mains de Max Verstappen était fort dès les starting-blocks, tandis que Mercedes était quelque peu encombrante à démarrer, Hamilton faisant la différence dans les premières courses.

Horner a expliqué: «Nous avons eu un hiver rigoureux. Les changements de réglementation ont été positifs pour nous. Nous avons réussi à corriger certaines des faiblesses de notre voiture, qui étaient principalement aérodynamiques, ce qui dicte ces voitures.

Leurs partenaires moteurs Honda ont également été puissants dans leur contribution au package de cette année, le géant automobile japonais ayant clairement l’intention de quitter le sport (encore une fois) de manière mémorable.

«Ils ont fait un excellent travail», a reconnu Horner. «Cela a été une combinaison de tout se rassemblant.»

Mercedes a tenté en vain de se faire passer pour des outsiders, cette saison il y avait un vacillement apparent mais qui a vite disparu.

Horner, comme la plupart, n’a pas été dupe de l’écran de fumée: «Mercedes a fait un mauvais test, donc il y avait énormément d’excitation dans les médias mais vous savez, avec le mastodonte qu’est Mercedes, ce n’était qu’une question de temps avant. ils ont commencé.

«On pouvait voir à la première course qu’ils étaient déjà compétitifs. Nous nous efforçons de maintenir la pression sur eux, et nous continuerons de le faire. À ce jour, cela a été très serré.

«Il y a des pistes à venir qui nous conviendront, et il y en a qui conviendront à Mercedes. Je suis sûr que ce championnat va monter et descendre. »

Les rivaux ne pourraient pas être plus différents, Hamilton à 36 ans est à distance touchante de son huitième titre mondial de F1, Verstappen a 13 ans que son junior chasse son premier. Mercedes compte remporter 16 titres successifs (pilotes et constructeurs) en huit ans; Red Bull a remporté un titre pour la dernière fois en 2013.

Horner a poursuivi: «Vous assistez à la bataille la plus proche depuis un certain temps, et Max se comporte exceptionnellement bien. Sans aucun doute, il a une voiture qui a remporté le championnat et une équipe qui a remporté le championnat, qui peuvent vraiment réussir le travail cette année si nous ne faisons pas le nôtre.

«C’est mon scénario préféré lorsque nous nous battons contre une autre équipe à son meilleur ou même potentiellement devant dans certains cas. Max est plus expérimenté qu’il ne l’a jamais été et a clairement une soif incroyable de gagner plus de courses et de remporter des championnats.

«C’est pour cela que nous sommes tous ici, courir et lutter pour les victoires. La partie continue », a déclaré Horner, dont l’équipe et le pilote, Verstappen, mènent les deux championnats alors que le championnat se dirige vers Bakou pour la sixième manche.