Horner salue le tour de pole «absolument fou» de Verstappen avec une force d’appui minimale – .

Christian Horner a qualifié le tour de pole de Max Verstappen pour le Grand Prix d’Abou Dhabi de « absolument fou » étant donné le peu d’appui qu’il utilisait sur sa Red Bull.

Verstappen a obtenu la pole position la plus importante de la saison à plus de trois dixièmes et demi de son rival pour le titre Lewis Hamilton avec son premier tour lancé en Q3.

Horner a expliqué que l’équipe avait réduit les niveaux d’appui sur la voiture de Verstappen à des niveaux minimes avant la séance dans le but de rivaliser avec les performances à grande vitesse de la Mercedes en ligne droite.

« Je pense que c’est l’un des meilleurs tours de Max de l’année », a déclaré Horner à Sky.

« Nous avons réduit l’appui – c’était le seul moyen d’égaler ces gars dans les lignes droites. Je dois admettre qu’après la Q1, je me suis dit « wow, ce genre de fois où Lewis frappait, nous ne pouvons pas faire ça ». Mais ensuite, la Q2 est venue plus vers nous.

Les efforts de Verstappen ont été stimulés par un remorquage planifié de son coéquipier Sergio Perez, qui a délibérément reculé le long des lignes droites arrière en Q3 pour donner à Verstappen l’aide d’un sillage sur son tour lancé.

« Checo travaillant avec son coéquipier pour lui donner ce remorquage dans les deux lignes droites était un travail d’équipe absolument parfait aujourd’hui », a déclaré Horner.

« Nous avons discuté du sillage ce matin. Je pense que Checo a été le coéquipier dévoué. Il a sacrifié un tour optimal pour qu’il offre à son coéquipier cette performance et vous ne pouvez pas demander plus que cela.

Cependant, Horner ne pense pas que le sillage à lui seul a permis à Verstappen de décrocher la 10e et potentiellement la plus importante pole position de la saison.

« Le remorquage valait probablement un dixième ou deux, pas une demi-seconde. Et je pense que son dernier secteur, quand on regarde le niveau d’appui qu’il a, est fou. C’est complètement dingue.

Alors que Verstappen partira devant Hamilton dans la course, il le fera avec des pneus différents de son rival. Le pilote Red Bull a été contraint d’enregistrer un temps au tour plus rapide avec des pneus tendres après avoir crevé ses pneus médium avec un blocage au freinage pour le premier virage. Cependant, Horner ne pense pas que cela compromettra la course de Verstappen

« Quand nous en avons discuté ce matin, c’est beaucoup 50-50 », a expliqué Horner. « Nous ne sommes pas trop énervés, à commencer par les softs. Le médium est un peu plus robuste, mais le deg[redation] dans la course va être très intéressant de voir comment cela se passe.

Interrogé sur ce que Red Bull doit faire pour s’assurer qu’ils l’emportent sur Mercedes dans la course de demain, Horner dit que Verstappen doit simplement garder la tête au départ et ensuite conduire sa propre course.

« Je pense que nous devons juste faire notre meilleure course demain. Nous devons baisser la tête, prendre le départ et faire la course la plus rapide possible. Et j’espère que ce sera assez bon pour battre Lewis. C’est ce sur quoi nous devons nous concentrer.

