Le directeur de l’équipe Red Bull, Christian Horner, a déclaré que les ordres d’équipe joueraient probablement un rôle de plus en plus important dans les étapes finales du combat pour le championnat du monde.

Max Verstappen devance Lewis Hamilton de 12 points avant la course de ce week-end. Les coéquipiers des deux pilotes ont déjà été sollicités pour les assister dans le championnat.

Horner a indiqué qu’il était prêt à demander au coéquipier de Verstappen, Sergio Perez, d’abandonner une victoire à domicile ce week-end si nécessaire, mais a admis que ce serait une demande « incroyablement difficile » à faire au pilote mexicain.

« Notre objectif principal est de remporter les deux championnats et les deux pilotes connaissent la tâche à accomplir pour y parvenir », a déclaré Horner. «Mais bien sûr, tant de scénarios, des hypothèses peuvent arriver. Cela dépendra où sont nos adversaires.

« Donc, vous ne pouvez pas l’exclure, vous ne pouvez pas l’exclure. Notre préférence serait de voir, si Checo était dans cette position, qu’il remporte sa course à domicile. Il n’y a pas de plus grand résultat pour un conducteur à domicile.

« Mais en tant qu’équipe, nous devons garder un œil sur ces deux championnats et savoir ce qui est en jeu et cette course, comme toute autre, a le même nombre de points qui lui sont attribuables. »

L’ancien pilote Red Bull Sebastian Vettel a déclaré hier qu’il n’était pas d’accord avec l’utilisation des ordres d’équipe et a déclaré que Red Bull devrait être prêt à laisser Perez gagner sa course à domicile s’il en a l’occasion. Horner a souligné que « Sebastian a bénéficié et reçu des commandes d’équipe » lorsque . l’a interrogé sur les commentaires de Vettel.

« Les commandes d’équipe font partie du sport étant un sport d’équipe », a déclaré Horner. « La Formule 1 ne concerne pas seulement les pilotes, les pilotes sont un élément de l’équipe, leur contrat est avec l’équipe et le championnat des constructeurs a un poids égal et plus important. Peut-être pas le prestige, mais c’est là où l’argent est versé.

Horner s’attend à voir une plus grande utilisation des commandes d’équipe au cours des courses finales alors que Red Bull et Mercedes se disputent les championnats.

« Les pilotes font partie de l’équipe et nous fonctionnons en équipe et c’est pourquoi les commandes d’équipe sont parfois nécessaires pour le meilleur intérêt du sport. Je suis sûr que vous en verrez de plus en plus à la fin de ce championnat au cours des cinq courses restantes.

« Nous l’avons vu jusqu’à présent et nous verrons, au fur et à mesure que les équipes s’affrontent, que ce soit pour les premiers pilotes ou constructeurs ou P3 chez les constructeurs ou quelles que soient les batailles qui vont plus loin, la Formule 1 est un sport d’équipe. Tout le monde a son rôle à jouer au sein de cette équipe.

Annonce | Devenez un supporter de . et passez sans publicité

Grand Prix de Mexico 2021Parcourir tous les articles du Grand Prix de Mexico 2021

Partagez cet article de . avec votre réseau :