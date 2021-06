Horner : Si on les bat ici, on peut les battre n’importe où

Red Bull est prêt pour la bataille de Paul Ricard, le patron de l’équipe Christian Horner optimiste quant aux chances de son équipe, sur une piste qui devrait convenir à Mercedes, et dit que battre les champions du monde dimanche signifierait qu’ils peuvent le faire n’importe où.

La RB16B a été formidable lors des qualifications pour le Grand Prix de France, en particulier entre les mains géniales de Max Verstappen, prenant la pole d’un quart de seconde sur son rival pour le titre Lewis Hamilton, ce qui signifie que la paire commencera la course depuis la première rangée avec leurs ailiers derrière eux. .

Sergio Perez dans l’autre Red Bull a admis avoir commis une erreur lors de son dernier tour chaud en Q3 qui a coûté à son équipe un lock-out au premier rang, tel était le rythme de leur package qui a surpris tout le monde dans le garage bleu.

La victoire en France pourrait être décisive car elle marquerait un véritable changement dans la hiérarchie à la fin de la F1. Le patron de Red Bull, Christian Horner, l’a dit à Sky F1 : « Si nous pouvons les battre ici, nous pouvons vraiment les battre n’importe où. Il y a donc beaucoup en jeu. »

En effet il y a. Pour Verstappen, il voudra étendre son avance de quatre points en tête du classement des pilotes ; pour Red Bull avec Perez en jeu, l’objectif est d’infliger plus de dégâts, comme ils l’ont fait à Bakou, pour augmenter l’écart par rapport aux 26 points actuels.

À propos de la sensationnelle cinquième pole position en carrière du Néerlandais en F1, Horner a déclaré : « C’était une autre belle performance de Max aujourd’hui et c’est fantastique de le voir décrocher notre première pole position en France. Ensemble, nous avons amélioré la voiture tout au long du week-end et avoir Checo là-bas également, s’appuyant sur l’élan de sa victoire à Bakou, est une excellente performance de l’équipe.

« Partir de la pole nous donne certainement confiance, mais nous nous attendons à ce que Mercedes soit très compétitive demain. Ce circuit a été une telle forteresse pour eux ces dernières années, il sera donc important de voir si nous pouvons les battre ici.

« Il y a beaucoup en jeu et un long chemin à parcourir dans ce championnat, mais toute l’équipe travaille incroyablement bien, fait de longues heures et se rassemble pour mettre la pression sur Mercedes, ce qui est phénoménal à voir.

“Avoir deux voitures partant à l’avant nous donne également différentes options stratégiques en course et il sera donc important pour nous de faire toutes les bases et de prendre des départs nets, d’effectuer des arrêts aux stands rapides et une bonne stratégie”, a ajouté Horner.