Horner : Sotchi a été un bastion Mercedes

Après les manigances de Monza, Christian Horner se méfie de se diriger vers le Grand Prix de Russie de ce week-end à Sotchi Autodrom, que le patron de Red Bull pense être un bastion Mercedes.

Les pistes à grande vitesse, avec des virages rapides, ont eu tendance à convenir davantage à Mercedes qu’aux morceaux sinueux, tandis que le Red Bull entre les mains de Max Verstappen a eu tendance à être le contraire.

Ainsi, les sections plates relativement longues de Sotchi seront probablement davantage une piste Merc, soulignée par le fait que les champions du monde sont invaincus en Russie depuis la première visite de la F1 sur le site olympique en 2014.

Horner a déclaré avant le week-end de Sotchi : « Cela a été un bastion Mercedes. Pour moi, Monza et Sotchi, je les ai marqués mentalement comme circuits Mercedes donc ce sera un défi.

Pour son rôle dans la collision avec Lewis Hamilton à Monza, Verstappen s’est vu infliger une pénalité de trois places sur la grille pour la course de dimanche, ce qui exacerbe le défi pour l’as néerlandais.

Horner a poursuivi: “Nous avons aussi la pénalité de grille à prendre pour Max mais à Sotchi, ce n’est pas un tel handicap en raison de la force du remorquage jusqu’au virage 1, je regardais les résultats au Grand Prix de Russie et en 2018, Max est passé du dernier au premier avant de devoir faire son arrêt au stand. Nous y étions deuxièmes l’an dernier mais c’est un circuit sur lequel nous n’avons jamais gagné…

“Je suis impatient d’y être et de voir comment nous allons nous en sortir”, a ajouté Horner.

Quoi qu’il en soit, tous les regards seront tournés vers Verstappen et Hamilton, beaucoup prédisant une répétition de la collision si les deux hommes se rencontraient en piste pendant la course. Ni l’un ni l’autre n’est prêt à admettre, avec deux accidents mortels qui sont le résultat de cet entêtement. Le premier à Silverstone en juillet, les deux autres dimanches.

Concernant le moment de levrette du duo à Monza, Horner a déclaré : « Les deux pilotes savaient qu’ils devaient être devant en raison de la difficulté à dépasser. Max était impatient de saisir l’élan et Lewis était impatient de conserver sa position sur la piste.

“C’était une manœuvre maladroite, mais… je partage toujours la même conviction aujourd’hui – les deux y ont joué un rôle et il est difficile de blâmer un côté plus que l’autre”, a ajouté le patron de l’équipe Red Bull.

Quoi qu’il en soit, Max ne partira pas de la pole dimanche grâce au penalty tandis que Lewis, selon toute vraisemblance et sauf incident, sera en tête sur la grille, préparant le terrain pour un autre jeu du chat et de la souris en Russie où il n’y aura pas de l’amour perdu entre les prétendants.