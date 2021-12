Horner : Tu n’as pas entendu Max gémir à la radio

Le patron de l’équipe Red Bull, Christian Horner, a félicité Max Verstappen pour son attitude lors du GP d’Abou Dhabi 2021, affirmant que le Néerlandais conduisait plus et gémissait moins.

Horner s’exprimait dans une interview avec The Telegraph, alors que le patron de l’équipe faisait la lumière sur certains des aspects de la finale de la saison 2021 de Formule 1 sous les projecteurs du circuit de Yas Marina, où Max Verstappen a remporté la victoire de Lewis Hamilton et avec elle la F1 2021 Championnat des pilotes.

Max a refusé d’abandonner

Horner a expliqué que l’équipe et leur pilote vedette étaient dos au mur, mais n’ont pas abandonné et ont tout simplement tenté leur chance.

« Naturellement, nous allons lancer les dés et y aller », a-t-il déclaré au Telegraph alors que l’équipe a pris toutes les bonnes décisions pour donner à son as une chance de gagner.

« Max a simplement refusé d’abandonner. Vous ne l’avez pas entendu gémir à la radio », a déclaré Horner, ce qui pourrait être considéré comme une fouille à Hamilton.

« À chaque tour, il chassait son cœur, puis soudain, une opportunité s’est présentée.

« Il n’a même pas défendu », a lancé Horner à Hamilton. « Il l’attendait plus dans Turn Six, mais Max l’a pris par surprise. »

Pourquoi Max a-t-il dépassé là où il l’a fait

Le consultant Red Bull, le Dr Helmut Marko, a donné quelques explications sur la course et le titre remportés par Verstappen lors du dernier tour à Hamilton, un dépassement qui a surpris non seulement le septuple champion du monde, mais aussi les téléspectateurs et les experts.

« Max a souffert d’une crampe au bas de la jambe », a déclaré Marko à Formel1.de.

«Il n’avait plus le contrôle total de son pied et ne savait pas comment cette situation allait évoluer.

« C’est pourquoi il a attaqué immédiatement », a révélé l’Autrichien.

« Normalement, vous ne le feriez pas là-bas, car vous donnez alors à Hamilton la possibilité de contrer en utilisant son DRS », a expliqué Marko, bien qu’il n’y ait pas eu de DRS immédiatement après la période de la voiture de sécurité, très probablement en sillage.

« Dans le virage 5, vous avez besoin de beaucoup d’adhérence lors de l’accélération », a déclaré Marko, « quelque chose sur lequel nous pourrions nous rabattre avec les pneus tendres. »

Dans une interview avec son sponsor personnel CarNext, Verstappen a déclaré à propos du col : « Je savais que j’avais une meilleure vitesse de pointe.

« Je me disais ‘Dès que je suis devant, je peux contrôler la défense’.

« Quand tu es en retard, tu [the driver ahead] pouvez toujours fermer la porte, et alors vous n’êtes pas totalement en contrôle.

« C’est comme, ‘Je dois l’envoyer là-bas et ensuite je suis en contrôle' », a insisté le Néerlandais.

Horner ne veut pas emmener des avocats et des avocats

Inutile de dire que la finale de la saison 2021 a suscité une controverse considérable. Dans son interview avec The Telegraph, Horner a donné quelques détails à cet égard, liés aux manifestations post-Abu Dhabi GP que Mercedes a déposées, où il a été révélé qu’un avocat les accompagnait dans le bureau des commissaires.

« Nous avons été convoqués à l’audience des commissaires sportifs et confrontés à un avocat que j’avais vu pour la dernière fois traiter d’un problème de pneus qu’ils avaient eu en 2013 – soudain, vous êtes au cœur de l’affaire », a révélé Horner.

« Les stewards dans la salle, ce n’étaient pas des avocats professionnels », a-t-il poursuivi. «Il y avait un gars des finances, le délégué syndical et un délégué syndical local là-dedans.

« Est-il juste alors d’être confronté à un CQ ? » l’homme de 48 ans interrogé. « Cela peut être assez intimidant.

« Ce n’est pas un membre opérationnel de l’équipe, ce n’est pas un directeur sportif », a souligné Horner. C’est une question qui doit être examinée par la FIA.

« Nous ne voulons pas prendre des avocats, encore moins des avocats, faire la course », a-t-il insisté.

« J’ai trouvé décevant qu’il n’y ait pas un seul membre de l’équipe Mercedes sous le podium.

« C’est dommage qu’ils l’aient pris comme ils l’ont fait », a déploré le Britannique.

« Les émotions sont vives. C’est une machine à gagner depuis huit ans maintenant, et à un moment donné, cela doit prendre fin », a insisté le patron de Red Bull.

Bulls eye 🎯 Une seule cible pour Max sur le podium 😂pic.twitter.com/F2ecbLkNu0 – Red Bull Racing Honda (@redbullracing) 16 décembre 2021