Horner veut plus de points pour les qualifications Sprint, les grilles inversées et le point pour la pole · .

Le directeur de l’équipe Red Bull, Christian Horner, estime que les nouvelles courses de qualification Sprint de F1 pourraient apporter «quelque chose d’assez intéressant» aux week-ends de course et souhaite que le championnat fasse progresser l’idée.

Après avoir confirmé la semaine dernière que les qualifications de sprint seront introduites lors de trois manches du championnat de cette année, Horner a déclaré qu’il pensait que le nouveau format valait la peine d’être expérimenté.

«Je suis heureux d’aider les promoteurs à essayer, car je pense que si nous n’essayons pas quelque chose de différent, comment savoir si c’est mieux ou pas?», A déclaré Horner à Sky.

«Une partie de moi pense qu’un Grand Prix a une qualification classique et un élément de course, mais cela pourrait apporter quelque chose de plus. Et je pense que si ce n’est pas sur chaque course, alors ça pourrait être quelque chose d’assez intéressant.

Chaque course de qualification Sprint, qui aura lieu le samedi aux Grands Prix de Grande-Bretagne, d’Italie et d’un autre Grand Prix, attribuera trois points au vainqueur. Horner a suggéré que l’idée pourrait être poussée plus loin, en attribuant plus de points pour les qualifications de sprint, en incorporant des grilles inversées et en introduisant un point bonus pour la pole position.

Il a établi des parallèles avec le point introduit pour le tour de course le plus rapide en 2019, qui, selon lui, a eu un impact positif sur le sport. «Nous avons fait une très forte campagne pour cela et je pense que c’est un point positif», a expliqué Horner.

«J’irais même pour un point pour la pole position, car cela a une valeur. Je pense qu’avec les qualifications de sprint, nous devons essayer et c’est pourquoi nous avons accepté d’y aller. Peut-être pourrait-on en faire plus à l’avenir. Parce que les points sont également un élément critique, peut-être mettre davantage l’accent sur les points de cette course et peut-être ensuite inverser cette grille.

Sondage: Les nouvelles courses de qualification Sprint de F1 amélioreront-elles le championnat?L’enthousiasme de Horner a été repris par un certain nombre de pilotes, dont George Russell, qui s’est dit «enthousiasmé» par le nouveau concept de qualification Sprint.

«Je pense que c’est excitant, pour être honnête», a déclaré Russell.

«Je pense que le changement apporterait juste un peu plus d’excitation. Cela apporte trois jours d’action proprement dite, car évidemment peu de gens sont intéressés par l’entraînement un vendredi, donc les qualifications un vendredi, les qualifications Sprint un samedi avant l’événement principal le dimanche, je pense que c’est un concept intéressant.

«Je pense que nous devons lui donner une chance et voir comment nous nous en sortons. Mais je pense que je suis excité pour ça. Et si cela apporte de l’action, si cela apporte de l’excitation, alors c’est dans le meilleur intérêt de tout le monde. »

