Horner: Wolff a eu trop de facilité ces sept dernières années

L’un des spectacles secondaires les plus intrigants de la bataille Lewis Hamilton contre Max Verstappen est la guerre des mots qui s’intensifie entre leurs patrons Toto Wolff et Christian Horner alors qu’ils se battent pour la supériorité de la Formule 1.

La paire, qui n’a pas peur d’un espar verbal dans le passé, a poussé l’aiguille plus vigoureusement cette saison alors que Red Bull se bat sérieusement contre Mercedes, avec leur victoire complète et leurs points au récent Grand Prix de Monaco les plaçant comme prétendants au titre. et les leaders du championnat après cinq tours.

Plus tôt cette année, un raid de Red Bull sur le personnel du groupe motopropulseur Mercedes pour leur opération naissante de groupes motopropulseurs a été décrié par Wolff, qui a déclaré aux journalistes que “quinze personnes et un atelier vide” ne constituaient pas une menace pour sa puissante équipe.

C’est comme ça aussi et de temps en temps, les échanges entre les deux camps depuis que Hamilton vs Verstappen ont occupé le devant de la scène au début de la saison à Bahreïn, mais maintenant Horner est passé à un autre niveau dans une interview avec New York Fois.

Se référant aux allégations de « braconnage » du personnel, Horner a déclaré : « Toto a eu la tâche beaucoup trop facile au cours des sept dernières années. Il est temps qu’il ait quelque chose à faire.

L’animosité grandit aux yeux du public, comme l’a observé Nico Rosberg en parlant à Sky Italia : « Je pense que Wolff n’aime pas beaucoup Horner parce qu’il ne parle pas toujours de Christian de manière sympathique.

“Ce sera vraiment un bras de fer si Mercedes proteste contre l’aileron arrière flexible de Red Bull. Wolff a déjà déclaré qu’il avait l’intention de le faire, ce qui pourrait se produire lors de la prochaine course à Bakou.

« Il se pourrait même que ce match commence avant le début du Grand Prix de Bakou et que les choses commencent vraiment à bouger. Cette question est vraiment quelque chose qui préoccupe toute la Formule 1 », a ajouté Rosberg.

Ce qui ajouterait un tout nouveau front à affronter sur le champ de bataille actuel de la F1 pour les deux équipes, jusque-là les discussions se feront sur la bonne voie.

La perspective de combattre Red Bull sur un pied d’égalité inspire Mercedes, selon leur patron Wolff après la victoire de Lewis Hamilton à Barcelone: ​​«Ils font ressortir le meilleur de nous. On ne sait jamais comment ça va finir, qui va être devant et j’espère que ça va rester comme ça jusqu’à la fin de la saison.

«C’est ce dont le sport a besoin et nous apprécions ce fait. C’est donc un combat de géants et j’ai toujours le sentiment que nous n’avons pas le rythme samedi que nous devrions, mais nous semblons être plus rapides dimanche – et j’adore ça.

Pour Horner, cette saison est l’occasion d’aiguillonner sérieusement les champions du monde, Wolff en particulier car avec Verstappen en pleine forme, ils ont un formidable package gagnant : « C’est beaucoup plus agréable d’aller en course sachant que vous avez une chance.

« Nous avons travaillé dur en équipe pour nous remettre dans cette position, et nous avons pris de grandes décisions en cours de route pour y arriver.

« Cette équipe a un esprit de course, un ADN de course. C’est de cela qu’il s’agit donc, bien sûr, c’est une expérience beaucoup plus agréable lorsque vous allez sur une piste en sachant que vous avez une chance plutôt que d’être simplement un participant », a aventuré Horner.

Wolff a également savouré les manigances hors piste et a suggéré que tout cela faisait partie du spectacle de la F1 : « Nous aimons la bataille. C’est exactement ce que le médecin a prescrit après sept ans.

« Et la relation est toujours respectueuse. Je pense que le travail que Christian a fait est très bon et il était le plus jeune Team Principal à avoir remporté un championnat du monde ; il en a fait quatre de suite.

“[Red Bull] a toujours été notre concurrent le plus fort, et pour cette raison, nous nous battons sans gants sur la piste pour n’importe quel millimètre d’avantage politique, mais j’ai du respect pour la personne », a insisté Wolff.

Il sera intéressant de voir comment le patron de Mercedes réagit aux dernières remarques de Horner car, quoi qu’il en soit, cela doit faire mal à Wolff, après tout, c’est le NYT. Peut-être que hors piste, les gants sont également retirés, ou le seront bientôt.