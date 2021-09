Horner/Wolff répondent aux critiques de Max Verstappen de Stewarts

Tout en esquivant quelque peu la question ultime, Christian Horner et Toto Wolff ont tous deux parlé de la vitesse et de l’approche de Max Verstappen.

Verstappen dispute actuellement un premier championnat du monde de sa carrière, se battant directement avec le septuple champion Lewis Hamilton pour la couronne 2021.

Et le légendaire Sir Jackie Stewart, comme beaucoup, a récemment donné son avis sur cet affrontement épique, identifiant Verstappen comme le pilote le plus rapide des deux, et le plus rapide de la Formule 1.

Mais, il a ajouté que Verstappen avait encore du chemin à faire en tant que pilote dans ses yeux, en se concentrant sur la collision de fin de course entre le Néerlandais et Hamilton à Monza.

“Max a beaucoup à apprendre”, a récemment déclaré Stewart à Sportsmail. « Mais qui écoutera-t-il ?

« Il est très, très bon. Il est probablement le pilote le plus rapide sur la grille maintenant, mais pour être un vrai champion, vous ne pouvez pas vous mêler de chutes tout le temps.

« Si j’étais leur chef d’équipe, je leur dirais : « Bon sang, ne recommence plus ». Ce n’est pas parce que vous menez le championnat du monde que vous êtes à l’épreuve des balles.

Le directeur de Red Bull, Christian Horner, ne voulait pas dire directement que Verstappen était le plus rapide de la Formule 1, mais pense que son pilote a fait preuve d’un grand niveau de maturité.

“Bien sûr, je respecte toujours l’opinion de Sir Jackie, mais je pense que Max a fait preuve d’une grande maturité cette année et, bien sûr, vous évoluez toujours, vous apprenez toujours et je suis sûr que Sir Jackie a fait quelques erreurs en son temps”, a déclaré Horner. en réponse à une question du Daily Mail.

« C’est donc le voyage de la vie. Je pense que vous apprenez de chaque expérience et je pense que quand vous voyez la progression d’un jeune de 17 ans, lorsqu’il est entré en Formule 1, au pilote qu’il est aujourd’hui, c’est assez impressionnant.

Poussé à nouveau sur la question de savoir si Verstappen est le plus rapide, Horner a répondu : « Ce sera toujours subjectif et ouvert au débat. Je suis juste content qu’il conduise notre voiture.

Ce fut un rare moment d’accord entre Horner et Wolff, le patron de l’équipe Mercedes, Wolff, louant également la vitesse et l’approche de Verstappen.

“Pour moi aussi, j’aimerais faire écho à ce que Christian a dit”, a déclaré Wolff.

“Évidemment, Max ne conduit pas pour Mercedes donc je ne le connais pas très bien mais sa trajectoire est impressionnante – non seulement la vitesse mais aussi la façon dont il aborde les week-ends, donc dans l’ensemble, il n’est pas en fin de carrière, il y a plus à venir et une partie de cela est le processus d’apprentissage.