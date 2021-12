Horno Electrolux avec WiFi et caméra intégrée rebajado 382€

La tecnología ha llegado a nuestros hogares para quedarse, y es que basta con levantar la cabeza y ver cómo estamos rodeados de todo tipo de dispositivos inteligentes en nuestras casas, smartphones, tablettes, Smart TV, altavoces e incluso muchos electrodomés conticos ya cuvidi. . Concretamente, la gama SmartCook et appareil photo de Electrolux avec une série de hornos avec connexion WiFi et fonctions intelligentes pour contrôler le horno desde el sofa en remoto. A continuación, te mostramos una atractiva oferta por el horno Electrolux EOA9S31CX que encontramos en MediaMarkt.

Como su propio nombre indica, los modelos bajo la categoría SmartCook & Camera son hornos que ofrecen funciones avanzadas gracias a su connexion Wi-Fi y que cuentan con una caméra intégrée. Es decir, podremos controlar aquello que estemos cocinando en el horno desde el sofá de casa, bien a través del asistente de Google, desde el móvil a través de su propia app y pudiendo ver el interior del horno por medio de la cámara integrada.

Contrôle desde el móvil o por voz y cámara integrada

Este horno de vapor está equipado con una pantalla TFT a color desde el que podemos elegir el modo de cocinado, temperatura, tiempo, etc. Pero eso no es todo, ya que cuenta con 360 recetas disponibles y hasta 17 funciones muy interesantes como sonda térmica , cierre suave de la puerta, carriles telescópicos, o acero inoxidable antihuellas, entre otras.

Una de las más interesantes es la Fonction Steamify, que permite d’introduire la temperature de cocción a tu elección para luego ajustar de manera automática e inteligente el toque de vapor perfecto que nuestros platos necesitan.

Sin embargo, no hay duda que lo que más destaca de este horno Electrolux es que tiene conectividad WiFi y cámara integrada. Características propias of a móvil o a tablet y que encontramos in the game SmartCook & Camera de Electrolux. Por lo tanto, vamos a poder controlar este horno a través del móvil de forma remota gracias a su propia app, pudiendo elegir el programa ideal para nuestro plato, recetas, ajustar el tiempo de cocción y la temperatura, etc. Pero es no es todo, ya que además ofrece compatibilidad con el asistente de Google, por lo que es posible enviar ciertos comandos al horno con nuestra propia voz. Sin duda, un electrodoméstico que hace que nuestra cocina sea mucho más inteligente.

Como indicábamos al principio, este horno Electrolux también está equipado con una caméra intégrée que quizás te preguntes para qué sirve. Pues bien, nos permite ver el interior del horno desde el móvil para así saber si el asado está doradito, el bizcocho está a punto o el pescado está listo para sacar.

Ofertón por este horno Electrolux et MediaMarkt

Después de conocer todos estos detalles seguro que ya te estás preguntando cuál es el precio de este fantástico horno. Pues bien, el precio de venta recomendado al que lo encontramos en MediaMarkt es de 2199 euros, pero gracias a la oferta con la que cuenta en estos momentsos, es posible comprarlo a un precio final de 1817 euros. Es decir, podemos ahorrar plus de 380 euros en su compra gracias al descuento aplicado del 17%.

El plazo de entrega para este horno Electrolux es de nada más que entre uno y dos días hábiles, aunque el coste de recibirlo en nuestra casa es de 29 euros. Pas d’obstante, la oferta sigue mereciendo mucho la pena. Si tienes alguna tienda MediaMarkt cerca de casa o el trabajo, también puedes elegir la opción de recogida en tienda si tiene disponibilidad de este modelo.