Horno pirolítico Bosh en oferta a un precio que no te imaginas

Si tu horno ha dicho «hasta aquí» y te toca comprar uno nuevo, es posible que estés buscando un modelo pirolítico. Resulta raro no saber qué quiere decir exactamente este término por su gran popularidad, no obstante, para aquellos que aún no lo tengan claro, se trata de un sistema de auto limpieza que nos permite dejar el interior del horno como los chorros del oro des utilizarlo. Para ello, se realiza un proceso a alta temperatura que acaba con toda la suciedad para que, con un simple pasada quede listo y reluciente. Si estás pensando comprar uno, ahora puedes llevarte este horno Bosch pirolítico con un gran descuento en Amazon.

Las medidas de este modelo están dentro de los estándares, 59,5 x 59,4 x 54,8 cm, y cuenta con un diseño acabado en acero inoxidable, cristal en color negro y pantalla integrada. Un horno con sistema de extracción ClipsRails ou rails telescópicos intercambiables en altura.

Autolimpieza y acabado en acero inoxidable

El modelo al que nos referimos es el Bosch HBG5780S0, un horno que ofrece hasta 10 modos de cocción, aire caliente 3D, aire caliente suave, couleur inférieure, cocción suave, décongeler, función pizza, grill con aire caliente, grill de amplia superficie, hornear y mantener en caliente. Es decir, vamos a poder dar el toque perfecto a cada receta con cada una de estas funciones para que todo quede rico rico.

La capacité intérieure de este horno Bosch es de 71 litres y cuenta con una clase de eficiencia energética A. Además, dispone de diferentes funciones de seguridad como el bloque electrónico de la puerta, desconexión de seguridad del horno, indicador de calor résiduelle y seguro para niños.

Un modelo que destaca por su diseño, funciones y por si sistema de limpieza, ya que se trata de un horno pirolítico que es capaz de limpiarse de manera automática y que hace que nuestra cocina sea un poco más inteligente. Solo tendremos que preocuparnos de elegir el modo en cuestión, ponerlo en marcha, esperar a que finalice y por último, realizar la última pasada para dejarlo completamente limpio sin ningún esfuerzo. Olvídate, por lo tanto, de tener que pasar horas limpiando la bandeja y paredes del horno después de hacer un asado, por ejemplo.

Un horno que ofrece un rango de temperature de entre 30 et 275 degrés para el cocinado, aunque como ya indicábamos anteriormente puede llegar a temperaturas mucho más elevadas durante el proceso de auto limpieza.

Horno Bosch pirolítico en oferta

Este horno Bosch HBG5780S0 lo podemos encontrar en Amazon a un precio de venta recomendado de 489 euros, pero ahora tiene un descuento de casi el 10%, por lo que es posible ahorrar más de 42 euros en su compra si hacemos el pedido antes de que finalice la promoción.

De esta forma, únicamente tendremos que pagar 446,57 euros por el horno. Los gastos de envío son gratuit pour les clients Amazon Prime y de 6,99 euros pour le resto de usuarios. En el momento del pedido, también podremos elegir la entrega programada para que nos lleven el horno el día ya la hora que mejor nos venga. También es posible solicitar el servicio de retirada del viejo horno.