Horoscope annuel 2022 : prévisions d’amour et d’argent pour chaque signe astrologique

Une nouvelle année apporte de nouvelles opportunités pour les enseignes (Photo : Surasak Suwanmake/Metro.co.uk)

Prêt à faire de 2022 votre meilleure année à ce jour ?

Avant de prendre vos résolutions du Nouvel An ou de commencer à planifier les 12 prochains mois, cela vaut la peine de vérifier avec l’astrologie.

À venir, vous trouverez les prévisions complètes de l’horoscope de chaque signe astrologique pour toute l’année 2022.

Lisez la suite pour découvrir votre meilleure partie de 2022, les défis auxquels vous serez confrontés et comment les étoiles s’alignent pour vous guider.

bélier

21 mars au 20 avril

Vous serez disposé à adopter de nouvelles approches et à déployer votre dynamisme naturel, votre détermination et votre énergie dans les choses qui vous procurent un sentiment d’excitation et de fraîcheur.

Ce sera particulièrement le cas en ce qui concerne votre situation de travail et la façon dont vous organisez vos finances.

L’alliance de Vénus avec la planète du pouvoir, Pluton, au début de l’année, suggère que vos compétences relationnelles et vos contacts personnels seront également importants pour progresser. Mais après près de deux ans de blocages et de restrictions, vous serez probablement d’humeur à être plus actif physiquement et vous pourriez pousser encore plus fort pour vous évader pour des vacances ou une évasion bien méritée.

La série Eclipse cette année, et l’arrivée de l’influent North Node dans votre secteur des finances au quotidien, peuvent vous voir équilibrer les tenants et les aboutissants de votre situation avec beaucoup d’habileté et de dextérité.

Rendez-vous ici pour tout ce que vous devez savoir sur le Bélier

Taureau

21 avril au 21 mai

Cela peut être une année de profonds changements, mais aussi de grandes opportunités, car vos instincts seront particulièrement exacerbés, et cela vous donne une dimension supplémentaire.

Notez l’éclipse solaire du Taureau du 30 avril dans votre journal, car ce sera une explosion d’énergie cosmique incroyablement excitante qui pourra vous propulser vers l’avant pendant longtemps, car elle est heureusement liée à Mars, la planète de l’entraînement, dans votre secteur. d’espoirs et d’amitiés futurs. Cela vous poussera à marcher au son de votre propre tambour et à faire avancer n’importe quel plan, projet ou aventure, ce qui vous obligera à être déterminé.

Les finances pourraient également se redresser au second semestre, mais l’éclipse solaire du Scorpion du 25 octobre côtoie Vénus, et les dix dernières semaines de 2022 pourraient voir se développer une alliance très particulière, ou un lien existant et sécurisé, s’approfondir. dans un lien encore plus étroit.

Rendez-vous ici pour tout ce que vous devez savoir sur le Taureau

Gémeaux

22 mai au 21 juin

À partir du 20 août, Mars effectue un rare et long voyage à travers votre signe. C’est la planète du désir, de la pulsion et de l’affirmation de soi, même si elle connaît un retour en arrière, ou une rétrogradation, du 30 octobre jusqu’à la fin de l’année.

Ce transit vous donnera un feu supplémentaire pour vous concentrer sur les brins qui sont importants pour vous. Votre charisme personnel en sera renforcé et vous vous attendez à démarrer de nouveaux projets ou à vous concentrer davantage sur ceux en cours qui sont importants pour vous.

Le passage partiel de Jupiter par le Bélier du 10 mai à la fin octobre peut également offrir de nombreuses opportunités de rencontrer de nouveaux amis et d’être optimiste quant à vos espoirs à long terme.

Si vous êtes bien installé dans une relation étroite, que ce soit professionnelle ou personnelle, vous pouvez en bénéficier beaucoup cette année. En amour, un désir croissant d’une connexion plus profonde va être un thème.

Rendez-vous ici pour tout ce que vous devez savoir sur le fait d’être Gémeaux

Gemini, attendez-vous à démarrer un nouveau projet cette année (Photo : ./Metro.co.uk)

Cancer

22 juin au 23 juillet

Même si quelque chose a fonctionné pour vous depuis longtemps, vous pouvez vous retrouver avec des démangeaisons en tenailles en 2022, et c’est parce que l’univers conspire pour vous demander de vraiment vous engager avec des situations et des personnes nouvelles, brillantes et intéressantes, autant que possible .

Mais ce besoin de sécurité, et parfois le besoin d’éviter les conflits, signifie que vous pouvez être enclin à opter pour des options plus sûres en ce qui concerne les amitiés ou les partenaires amoureux. En fait, les 12 dernières années ont vu, pour beaucoup de vos signes, d’énormes changements dans les relations avec qui vous vous engagez et qui a fait place.

Mais 2022 peut être une année où les choses commencent à se rafraîchir, alors qu’une ambiance moins défensive et plus enjouée, extravertie et sociable s’installe.

Toutes sortes d’influences planétaires informent cela, mais s’aventurer et mélanger et se mélanger (dans la mesure du possible) attirera certainement beaucoup plus.

Rendez-vous ici pour tout ce que vous devez savoir sur le cancer

Leo

24 juillet au 23 août

Vos buts et objectifs mondains peuvent traverser une année de croissance et de nouvelles possibilités, et il peut en être de même pour votre foyer et votre vie personnelle.

En fait, certains Lions se retrouveront à déménager dans le dernier tiers de l’année, à célébrer un mariage ou une réunion de famille, ou un merveilleux nouvel arrivant.

Socialement, les choses peuvent prendre vie dès votre anniversaire. Bien que ce soit souvent le cas, vous pouvez vous retrouver à apprécier davantage une participation de groupe, un sport d’équipe ou une sorte d’engagement communautaire.

Les finances peuvent également être en hausse cette année, peut-être liées à l’immobilier, et pour certains, peut-être qu’un investissement à l’étranger ou un pécule pourrait rapporter gros.

Les Lions célibataires pourraient également être frappés cette année. Ne vous attendez pas nécessairement à ce que la réunion soit glamour, mais soyez assuré que dans n’importe quel domaine de la vie, vos ambitions sont ravivées.

Rendez-vous ici pour tout ce que vous devez savoir sur le fait d’être Lion

Vierge

24 août au 23 septembre

Une année passionnante vous attend, et l’élargissement de vos connaissances et de votre sphère d’activités sera au cœur de cela, et vous pourriez vous retrouver à vivre différentes choses, qu’il s’agisse d’intérêts personnels et de loisirs, de destinations de vacances ou même de descendre au type d’aliments que vous cuisinez et mangez.

En outre, stimuler votre esprit pourrait vous permettre de vous inscrire à un cours en ligne, de postuler dans un établissement d’enseignement supérieur ou de suivre une formation professionnelle supplémentaire.

Les cinq derniers mois de l’année peuvent vous voir également vouloir montrer un côté plus ambitieux, et un partenariat commercial qui vous permet d’exprimer vos talents créatifs pourrait figurer.

Ou si vous êtes en solo, les transits de Jupiter à travers vos secteurs de relation, et la combinaison influente de Vénus avec Pluton au tournant de l’année, pourraient voir se développer une union très chaleureuse et mutuellement bénéfique.

Rendez-vous ici pour tout ce que vous devez savoir sur la Vierge

Balance

24 septembre au 23 octobre

Toutes les leçons que les planètes ont conspiré pour vous demander d’apprendre ces dernières années, peuvent être récompensées. Cela pourrait voir un plus grand respect dans les relations personnelles étroites, un dégel des liens familiaux qui ont lutté ou la possibilité de se déplacer librement.

Les limites personnelles développées seront mieux respectées, et pour certains, une maison ou un environnement nouveau ou amélioré est possible.

De plus, financièrement, vous pouvez commencer à porter les fruits d’années de travail acharné et de dévouement. Si vous travaillez à domicile ou si vous êtes impliqué dans l’artisanat, cela peut également être un domaine d’amélioration.

L’éclipse solaire du Scorpion du 25 octobre peut être très utile pour vos finances, mais votre dent sucrée peut être activée à partir de ce moment-là, et un régime alimentaire personnel pourrait être testé d’ici la fin de l’année. Mais il y a de fortes chances que vous ayez l’impression que vous méritez une récompense, et c’est certainement vrai.

Rendez-vous ici pour tout ce que vous devez savoir sur la Balance

Un certain nombre d’événements lunaires vont jeter des choses en l’air (Photo: ./Metro.co.uk)

Scorpion

24 octobre au 22 novembre

Votre secteur relationnel a été perturbé ces dernières années, mais il est maintenant renforcé par la merveilleuse ambiance du Nœud Nord, et deux éclipses dans votre secteur des relations, et une partie de l’année soutenue par Jupiter, le faiseur de fortune, dans votre secteur de la romance. .

Le terme « influenceur » est maintenant entré dans le langage courant, mais c’est exactement ce que vous pourriez être et peut transmettre vos idées avec passion, chaleur et énergie.

Seul? Préparez-vous à être sollicité, et oui, plus d’une personne pourrait s’intéresser à vous.

Votre souverain traditionnel Mars traverse également une partie très profonde et sensuelle de votre carte solaire, ce qui pourrait susciter les désirs les plus profonds – parfait si vous voulez vous rapprocher de quelqu’un de spécial, mais vous donne également la volonté d’améliorer vos revenus. .

Une éclipse magique dans votre signe en octobre peut voir votre popularité monter en flèche.

Rendez-vous ici pour tout ce que vous devez savoir sur le fait d’être un Scorpion

Sagittaire

23 novembre au 21 décembre

Vous pouvez être très flexible, et cette partie de votre nature pourrait bien vous servir, car vous êtes poussé à être inventif autour de la structure du travail et de la vie. Mais parfois, si vous jonglez trop, cela peut avoir un impact sur vous en termes de stress.

Ainsi, compte tenu de la flexibilité dont vous aurez besoin, n’essayez pas de trop effectuer plusieurs tâches à la fois et essayez de vous concentrer sur les choses qui sont vraiment essentielles. De cette façon, vous pouvez utiliser les énergies dont vous disposez de la manière la plus ciblée.

Votre ouverture à de nouvelles approches en matière d’exercice, de forme physique et d’alimentation pourrait être une caractéristique importante de cette année, et vous pourriez même vous lancer dans une activité sportive à partir d’août.

En amour, vous pouvez vous retrouver particulièrement sentimental au cours du dernier trimestre de l’année, et ceux qui ont une dimension plus spirituelle peuvent devenir davantage vos liens les plus proches. Une sorte de réunion spéciale pourrait avoir lieu à partir de fin octobre.

Rendez-vous ici pour tout ce que vous devez savoir sur le Sagittaire

Capricorne

22 décembre au 21 janvier

Avec la Lune et Mars dans un endroit sensible au début de l’année, 2022 peut voir certaines associations faire place, mais les quatre éclipses pourraient propulser de nouvelles personnes passionnantes sur votre orbite, et celles qui peuvent s’avérer très importantes.

En fait, à partir de l’éclipse solaire du Scorpion d’octobre, une nouvelle amitié pourrait s’avérer très chanceuse, et peut même aller jusqu’à une relation amoureuse.

Mars donne également à votre vitalité physique un coup de pouce majeur au cours des cinq derniers mois, et cela peut coïncider avec une période de succès supplémentaire au travail ou avec un passe-temps.

Avec Jupiter balayant deux parties importantes de votre situation, apprendre une nouvelle compétence, suivre un cours ou partager vos idées peut se passer bien.

Vous pourriez vous retrouver à aimer jouer l’hôte cette année, avec des opportunités sociales qui s’ouvrent parfaitement.

Rendez-vous ici pour tout ce que vous devez savoir sur le fait d’être un Capricorne

Plus: Journal Metro



Verseau

22 janvier au 19 février

Vous obtenez un merveilleux soutien en 2022 de Jupiter, avec des revenus, de la technologie et des interactions quotidiennes, et de Mars les cinq derniers mois, vous aidant à mettre en valeur vos talents, à profiter pleinement de la socialisation ou, si vous en avez, à célébrer les activités de vos enfants.

Trouver un équilibre entre la maison, les besoins personnels et familiaux, et les responsabilités et les ambitions professionnelles peut nécessiter un certain jonglage cette année, mais vous pouvez le faire, car vous êtes maintenant beaucoup plus à l’écoute de vos besoins les plus profonds et avez également une bien meilleure compréhension. des motivations des autres.

En tant que signe aérien, la communication a souvent été votre arène de réussite, mais désormais, alliée à cela, votre connaissance de la dimension émotionnelle peut vous faire gagner en sécurité et en bonheur.

Rendez-vous ici pour tout ce que vous devez savoir sur le Verseau

Poissons

20 février au 20 mars

Une merveilleuse transition est possible cette année, Poissons, alors que vos deux planètes personnelles commencent 2022 dans votre signe et sont prêtes à vous donner une opportunité fantastique de booster votre créativité et votre passion pour le progrès.

Il y a une énorme quantité d’énergie supplémentaire autour de votre situation, et vous déborderez d’idées et d’enthousiasme. Toutes les nouvelles possibilités qui vous passionnent vraiment, allez-y, car à partir de mai, cela pourrait se transformer en un solide succès et des récompenses tangibles engrangées.

Souvent, vous pouvez jouer un rôle de soutien aux autres si magnifiquement, votre nature compatissante faisant de vous un collègue, un collègue ou un ami idéal. Cette année cependant, cherchez à vous concentrer sur vos grands espoirs, vos compétences en leadership et à booster les progrès vers vos principaux buts et objectifs.

Rendez-vous ici pour tout ce que vous devez savoir sur le fait d’être Poissons

Pour commander votre horoscope personnel unique en fonction de votre heure, date et lieu de naissance, visitez patrickarundell.com

Avez-vous une histoire à partager?

Contactez-nous en envoyant un e-mail à MetroLifestyleTeam@Metro.co.uk.



PLUS : Prévisions du tarot amour, sexe et relations de votre signe astrologique pour l’hiver 2021



PLUS : Quels signes astrologiques s’opposent le plus – ce sont ceux qu’il faut éviter



PLUS : La plus grande force… et faiblesse de votre signe astrologique

window.fbApi = (function () {

var fbApiInit = false; var awaitingReady = [];

var notifyQ = function () { var i = 0, l = awaitingReady.length; for (i = 0; i < l; i++) { awaitingReady[i](); } }; var ready = function (cb) { if (fbApiInit) { cb(); } else { awaitingReady.push(cb); } }; var checkLoaded = function () { return fbApiInit; }; window.fbAsyncInit = function () { FB.init({ appId: '176908729004638', xfbml: true, version: 'v2.10' }); fbApiInit = true; notifyQ(); }; return { 'ready' : ready, 'loaded' : checkLoaded }; })(); (function () { function injectFBSDK() { if ( window.fbApi && window.fbApi.loaded() ) return; var d = document, s="script", id = 'facebook-jssdk'; var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) { return; } js = d.createElement(s); js.id = id; js.async = true; js.src = "https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } if ('object' === typeof metro) { window.addEventListener('metro:scroll', injectFBSDK, {once: true}); } else { window.addEventListener('DOMContentLoaded', injectFBSDK, {once: true}); } })();