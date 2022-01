Horoscope chinois 2022 : prédictions de chaque signe

. Une femme porte un masque alors qu’elle prend l’escalier roulant et passe les slogans de la célébration du Nouvel An chinois au centre commercial le cinquième jour de la Fête du Printemps le 16 février 2021 à Wuhan, dans la province du Hubei.

L’année 2022 arrive et avec elle un nouveau cycle dans nos vies. Pour ceux qui sont régis par ou aiment les traditions orientales, l’Horoscope chinois vous apporte la gouvernance du plus grand des animaux : le Tigre d’Eau.

L’année du Tigre d’Eau qui commence le 1er février 2022 et se termine le 23 janvier 2023, vient avec toute sa puissance, sa force et son courage, des qualités qui vous conduiront à saisir les opportunités.

« L’année du ‘tigre d’eau’ peut être une période d’extrêmes et de rébellions. Cela commence sur une note dramatique, mais cela pourrait finir comme un chaton fatigué prêt à faire la sieste », explique Horoscope.com selon W Radio, l’un des portails les plus importants sur le sujet aux États-Unis.

Caractéristiques du Tigre d’Eau

Les personnes du signe du Tigre et de l’Élément Eau ont une capacité innée à apprendre quelque chose de nouveau, et ce sont surtout des professionnels dans les domaines des arts et de l’artisanat. Ils ont un fort sentiment d’estime de soi et acceptent rarement les conseils des autres. Cependant, ils ont peu de chance d’échouer dans leur carrière, ce qui suscite souvent l’envie des autres.

Les Tigres d’Eau accompliront plus dans leur carrière en obtenant l’aide de leurs amis et amants. Ils doivent être très prudents et sérieux lorsqu’ils prennent des décisions importantes et font face à toutes les urgences de la vie, et ils ne doivent pas facilement faire confiance aux autres, ou ils en souffriront.

Quelles sont les prédictions pour chaque signe du zodiaque pour 2022 ?

Rat: Années : 1924, 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008 et 2020

Pour ceux qui sont nés dans les années du rat, en cette année 2022, ils auront de très bonnes opportunités de consolider des projets, en plus de travailler avec différents partenaires. À leur tour, il y aura beaucoup de travail, cependant, ils auront des récompenses, donc l’argent ne s’arrêtera pas de couler. Ils auront des moments de stress, mais cela ne doit pas vous empêcher de rester concentré et persévérant.

Bœuf: Années : 1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009 et 2021

La richesse pourrait atteindre un sommet pour vous en 2022, donc l’argent viendra tant que vous travaillerez avec un peu plus d’efforts. Des opportunités d’amélioration des performances se présenteront, conduisant à divers objectifs financiers. S’il n’y a pas de surplus d’effort, il est possible que les opportunités de croissance économique tardent à se présenter et que des obstacles financiers puissent survenir.

Tigre: Années : 1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010 et 2022

L’année 2022 sera l' »Année du Tigre », donc pour ceux qui sont nés sous ce signe ils auront un moment de calme et de tranquillité, peut-être que cette condition ne les conduira pas à trouver les meilleures alliances ou opportunités, mais ça va ne pas les faire trébucher sur des bosses qui les empêchent d’avancer. Enfin, ils auront un bon équilibre financier, car en n’ayant pas de hauts et de bas économiques, les finances ne seront pas affectées.

Lapin: Années : 1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011 et 2023

Cette 2022 sera une très bonne année pour les personnes nées sous le signe du lapin, car elles pourront élargir leur cercle social et rencontrer plus de personnes qui les conduiront à accéder à des offres lucratives. C’est l’année du succès pour les projets qui sont proposés, mais ils doivent être préparés à être en mouvement permanent, car s’ils restent statiques ils pourraient passer à côté de belles opportunités.

Dragon: Années : 1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012 et 2024

Pour ceux qui sont nés dans ce signe, l’année chinoise suivante sera l’occasion de se projeter professionnellement avec d’autres collègues. Bien qu’il ne se développe pas économiquement, ce ne sera pas un mauvais moment pour vos finances. Il ne faut pas y croire ou générer de fausses attentes, ce sera donc le bon moment pour laisser les choses couler et se concentrer sur le bien-être spirituel, une option consiste à analyser soigneusement les résultats de chaque action que vous avez entreprise.

Serpent: Années : 1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013 et 2025

Pour ceux qui sont nés dans ce signe, 2022 offrira l’opportunité d’éliminer les choses négatives de leur vie, mais nous ne devons pas oublier que, s’il y a un problème à venir, il doit être affronté avec certitude. Il existe d’excellentes opportunités de grandir professionnellement et professionnellement, mais vous devez faire un effort pour les atteindre, sinon vous pourriez cesser de percevoir les aubaines que vous attendiez depuis si longtemps.

Cheval: Années : 1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014 et 2026

Pour ceux qui sont nés sous le signe du Cheval, dans ce prochain cycle annuel qui est sur le point de commencer, le Tigre leur offrira des opportunités claires de briller et ainsi de démontrer de quoi ils sont faits, il sera donc temps de montrer les capacités et les aptitudes avec lequel ils sont compte, ils doivent également être préparés aux changements et à tout imprévu lié à la question du travail, c’est pourquoi ils doivent être clairs sur ce qu’ils veulent pour leur vie à partir de maintenant.

Chèvre: Années : 1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015 et 2027

Pour ceux qui sont nés sous ce signe, ils peuvent s’attendre à beaucoup de choses positives pour la sphère sociale ; aussi bien en amour qu’en famille. Cela les amènera à renforcer leurs relations, il faudra seulement s’assurer que cette rencontre n’affecte pas leurs finances. Il y a beaucoup de choses positives à venir, même s’ils ne doivent pas oublier qu’ils seront confrontés à des obstacles de travail et professionnels ; rien qu’ils ne puissent surmonter s’ils sont vigilants pour les reconnaître.

Arc: Années : 1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016 et 2028

Pour ceux qui sont nés dans les années Singe, une excellente opportunité se présente pour atteindre les objectifs qu’ils se sont fixés et surtout ceux dans lesquels ils n’ont pas cru concrets. Bien sûr, cela dépendra de savoir s’ils s’organisent bien, planifient leurs projets et les réalisent. Mais ils doivent se concentrer sur leurs véritables intérêts avec beaucoup d’enthousiasme et donner la priorité à ceux dont ils ont vraiment besoin maintenant. Tout cela dans le but de croître économiquement.

Coq: Années : 1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017 et 2029

Ce nouveau cycle sera une excellente opportunité pour ceux qui sont nés sous le signe du Coq de mener à bien leur travail et leurs projets professionnels, bien que contrairement à ceux nés Mono, ils devront le faire en compagnie, ceci car il y a des moments où ils devront atteindre objectifs avec certains partenaires. Ils ne doivent pas perdre de vue que ces projets apporteront des revenus économiques importants.

Chien: Années : 1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018 et 2030

Dans le cas des personnes nées sous le signe du Chien, la nouvelle année leur apportera des moments de sérénité, notamment dans leur vie sociale, puisqu’elles sauront équilibrer la relation qu’elles entretiennent avec tous ceux qui les entourent. Il n’y aura pas de hauts et de bas qui les empêcheront de profiter de leur année et ils bénéficieront également d’une stabilité d’emploi, ce qui peut être positif pour ceux qui veulent rester là où ils sont, et pas tellement pour ceux qui veulent changer, ou grandir leur carrière. .

Porc: Années : 1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019 et 2031

Enfin, les personnes nées sous le signe du Cochon devraient attendre ce nouveau cycle de moments amusants et agréables en famille et à la maison, en compagnie de leurs proches. Malheureusement, ce ne sera pas le cas sur le lieu de travail, car ils devront travailler plus fort pour atteindre leurs objectifs. Certains devront trouver une deuxième source de revenus pour faire face aux investissements ou aux dépenses qu’ils envisagent de faire.

LIRE LA SUITE : Le Barça officialise la signature de Ferran Torres [VIDEO]