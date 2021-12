Horoscope chinois 2022 : Quand commence le nouvel an chinois ?

. Sparks s’envolent alors que des danseurs de dragon chinois se produisent lors d’une foire dans un parc local le cinquième jour du nouvel an lunaire chinois le 1er février 2017 à Pékin, en Chine.

Le réveillon approche dans les pays occidentaux, et les gens se préparent à accueillir ce samedi 1er janvier pour le nouvel an 2022.

Pourtant, à l’autre bout du monde, les pays asiatiques et surtout chinois, qui sont régis par le calendrier chinois, devront attendre février 2022 pour dire adieu à l’année du « Buffle de Métal », et fêter l’entrée triomphale année du « Tigre d’Eau ».

Quand commence le nouvel an chinois 2022 ?

Le Nouvel An chinois 2022 commence lorsque la deuxième nouvelle lune survient après le solstice d’hiver, ce qui signifie que l’année 2022 commencera mardi. 1er février et se terminera le 21 janvier 2023.

Il est prévu que cette nouvelle année arrivera chargée de beaucoup de prospérité et d’abondance grâce à l’animal qui la représente : le Tigre d’Eau.

À quoi ressemble le Tigre d’Eau dans l’astrologie chinoise ?

Le tigre, le troisième animal de l’horoscope chinois, est reconnu dans cette culture comme l’une des plus grandes bêtes. Ce félin symbolise le pouvoir, la force, le courage et la fin des maux, et sa figure est populairement utilisée pour faire fuir la malchance, ce qui indique que 2022 sera une très bonne année.

Les personnes nées sous le tigre et sous l’influence de l’élément eau dans les années 2022, 2010, 1998, 1986, 1974, 1962, 1950 et 1938, sont des personnes aventureuses qui profitent le plus de la vie, ce sont donc des personnes actives qu’elles cherchent toujours à obtenir ce qu’ils veulent.

De plus, ce sont des personnes vaniteuses, avec une très grande estime de soi, en attendant de projeter une bonne image, ce sont des personnes performantes et réussies par excellence. Ces caractéristiques suscitent l’envie, elles peuvent donc être aimées ou détestées, acceptées ou rejetées.

En amour, ils sont passionnés, fidèles et se donnent totalement à leur partenaire ; s’ils blessent leur cœur, ils deviennent des êtres impitoyables. Dans la connaissance, ils veulent toujours apprendre quelque chose de nouveau et sont très friands d’art et d’artisanat.

Horoscope chinois : quel animal êtes-vous ?

Dans l’horoscope chinois, il existe 12 cycles d’animaux : rat, bœuf, tigre, lapin, dragon, serpent, cheval, chèvre, singe, coq, chien et cochon. Ensuite, nous vous dirons quel animal de l’horoscope chinois vous correspond selon l’année de votre naissance.

Rat: 1924, 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008 et 2020.

Bœuf: 1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009 et 2021.

Tigre: 1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010 et 2022.

Lapin: 1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011 et 2023.

Dragon: 1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012 et 2024.

Serpent: 1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013 et 2025.

Cheval: 1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014 et 2026.

Chèvre:1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015 et 2027.

Arc: 1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016 et 2028.

Coq: 1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017 et 2029.

Chien: 1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018 et 2030.

Porc: 1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019 et 2031.

Traditions pendant le nouvel an chinois

Selon El Comercio, outre la remise des enveloppes rouges, d’autres traditions sont les Chun Lian, qui ne sont rien d’autre que les vers de la « fête du printemps » dans lesquels sont écrites des phrases liées à l’abondance, au bonheur et à la prospérité.

Il dit aussi que les « Gardiens des portes » sont la représentation de personnages dans une attitude défensive, placés aux portes des maisons pour défendre les habitants de l’entrée possible de Nian, une bête qui vit sous la mer ou les montagnes et qui sort de sa cachette pour attaquer les gens, en particulier les enfants.

De plus, des plats typiques tels que les raviolis chinois sont préparés pour le dîner du « Réveillon du Nouvel An », qui est une tradition dans ce pays.

Et enfin, il précise que vous ne pouvez pas manquer Wu Shi ou la Danse du Lion et « Wu Long » ou la « Danse du Dragon », danses préservées depuis l’Antiquité, qui proviennent des arts martiaux et servent à chasser les mauvais esprits.

