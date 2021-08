Horoscope de la semaine du 15 août 2021, Horoscope de la semaine

Aperçu : C’est une semaine chargée ! En premier, Vénus entre dans son signe d’origine de la Balance, où elle reste jusqu’au 20 septembre, nous aidant à nous harmoniser. Uranus devient rétrograde en Taureau jeudi, ce qui dure jusqu’en janvier prochain et inspire un examen des domaines où nous avons besoin de stabilité et de changement. Dimanche, double frappe avec la deuxième pleine lune consécutive en Verseau et le début de la saison de la Vierge !

Ce que cela signifie pour vous :

bélier

Amoureux de l’été, Bélier ! Vénus entre en Balance lundi et vos relations amoureuses reçoivent le traitement de beauté. Uranus Retrograde in Taurus jeudi vous aide à identifier où vous avez besoin de progrès et de préservation. La Pleine Lune en Verseau le dimanche est sociale et animée ! La saison de la Vierge commence le même jour et vous réengage à adopter des routines et des habitudes pour un succès optimal.

Taureau

Besoin d’un compagnon de comptes, Taureau ? Vénus entre dans votre zone de bien-être dirigée par la Balance lundi, inspirant un partenariat pour la responsabilité. Uranus Retrograde dans votre signe du jeudi vous aide à intérioriser les leçons des sept derniers mois. La Pleine Lune en Verseau dimanche promet des changements de carrière. La saison de la Vierge commence également le dimanche, vous aidant à cultiver plus de confiance en vous et d’amour-propre.

Gémeaux

Priorité à la joie, Gémeaux ! Vénus entre dans votre zone de jeu/plaisir gouvernée par la Balance lundi et vous aide à vous connecter au bonheur. Uranus rétrograde dans votre zone d’achèvement gouvernée par le Taureau jeudi et vous rappelle que la fermeture est un travail intérieur. La Pleine Lune en Verseau le dimanche vous offre une grande percée. Le début de la saison de la Vierge dimanche favorise la sécurité émotionnelle et le QI émotionnel.

Cancer

Ton cœur est-il sain et sauf, Cancer ? Vénus entre dans votre zone d’origine gouvernée par la Balance lundi et veut que vous trouviez des partenaires qui se sentent comme à la maison. Uranus devient rétrograde dans votre zone sociale dirigée par le Taureau jeudi, vous réunissant avec de vieux amis. La Pleine Lune en Verseau le dimanche est sexy et intime ! Le début de la saison de la Vierge le même jour vous aide à réaliser le pouvoir de la communication verbale.

Leo

Beau parleur, Léo ! Vénus entre dans votre zone linguistique gouvernée par la Balance lundi et l’expression romantique commence. Uranus devient rétrograde dans votre zone de carrière gouvernée par le Taureau jeudi, vous aidant à vous stabiliser avant le décollage. La Pleine Lune en Verseau le dimanche transforme une relation. Le début de la saison de la Vierge le même jour vous place dans l’incarnation, la sécurité et la littératie financière.

Vierge

Cha-ching, Vierge ! Vénus entre dans votre zone de revenu gouvernée par la Balance lundi et l’abondance coule. Uranus devient rétrograde dans votre secteur de la sagesse gouverné par le Taureau jeudi, vous aidant à vivre davantage de l’apprentissage (s). La Pleine Lune en Verseau le dimanche vous donne une nouvelle habitude de bien-être. De plus, votre mois d’anniversaire commence le dimanche ! Que tous vos rêves et vœux deviennent réalité!

Balance

Tu es la belle du bal, Balance ! Vénus entre dans votre signe lundi, vous rendant complètement irrésistible. Uranus devient rétrograde jeudi dans votre zone d’intimité gouvernée par le Taureau, clarifiant la sécurité que vous souhaitez pour le plaisir sexuel. La Pleine Lune en Verseau dimanche veut que vous divulguiez vous-même des informations substantielles. Le début de la saison de la Vierge le même jour inspire des temps d’arrêt pour la révision et la sortie.

Scorpion

Parlons pardon, Scorpion. Vénus entre en Balance lundi et vous inspire à vous pardonner ainsi qu’aux autres pour la fermeture. Uranus devient rétrograde jeudi dans votre zone de romance gouvernée par le Taureau, vous aidant à trouver de nouvelles façons de vous connecter. La pleine lune de dimanche en Verseau encadre la maison / la famille différemment. La saison de la Vierge commence le même jour et vous réunit avec des amis !

Sagittaire

Que diriez-vous d’un rendez-vous avec un ami, Sag ? Vénus entre dans votre zone d’amitié gouvernée par la Balance lundi, inspirant des amitiés romantiques. Uranus devient rétrograde jeudi dans votre zone de bien-être gouvernée par le Taureau, vous aidant à expérimenter de nouvelles habitudes de santé. La pleine lune du dimanche en Verseau vous aide à utiliser vos mots. Le début de la saison de la Vierge le même jour commence une grande ascension dans votre carrière !

Capricorne

Connexions et compétence, Capricorne ! Vénus entre dans votre zone de carrière gouvernée par la Balance lundi, vous apportant un soutien social. Uranus devient rétrograde jeudi dans votre zone d’estime de soi dirigée par le Taureau, cultivant l’authenticité plutôt que le perfectionnisme. La pleine lune du dimanche en Verseau booste vos finances. Le même jour, le début de la saison Vierge vous emmène dans de nombreuses aventures pour des percées !

Verseau

Amoureux des longues distances, Verseau ? Vénus entre en Balance lundi, vous aidant à voir comment le contraste et la distance peuvent aider une relation. Uranus devient rétrograde jeudi dans votre maison / zone familiale dirigée par le Taureau, alors soyez curieux, pas mesquin. Une autre pleine lune brille pour vous dimanche pour une réinitialisation ! La saison de la Vierge commence le même jour, poursuivant vos efforts d’intimité.

Poissons

Approfondissons, Poissons ! Vénus entre dans votre zone d’intimité gouvernée par la Balance lundi, rendant vos liens encore plus profonds. Uranus devient rétrograde dans votre communication dirigée par le Taureau jeudi, alors soyez proactif en cas de mauvaise communication. La Pleine Lune de dimanche en Verseau vous clôture. La saison de la Vierge commence le même jour, aidant vos relations amoureuses à progresser vers de nouveaux sommets.

