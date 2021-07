Horoscope de la semaine du 21 juillet 2021, Horoscope de la semaine par signe

Explosion du passé ? Jupiter rétrograde reviendra en Verseau mercredi jusqu’à la fin de l’année, poursuivant les événements qui ont commencé en décembre 2020 et ont atteint une référence en mai 2021. Le lendemain, Mars entre dans la Vierge, nous inspirant à mettre en place des systèmes et des stratégies pour cultiver notre bien-être le plus élevé. Le dimanche, une conjonction Soleil-Mercure en Lion vous aide à dire votre vérité !

Lisez votre horoscope Soleil / Levant :

bélier

Comment va ton équipage, Bélier ? Jupiter rétrograde rentre en Verseau mercredi et vos amis vont vous manquer. À partir de jeudi, Mars en Vierge veut vos idées les plus responsables pour la croissance personnelle, la santé et le bien-être. La conjonction Soleil-Mercure en Lion dimanche vous permet de partager courageusement des informations sur les personnes vulnérables à quelqu’un qui a besoin de les entendre !

Taureau

De retour au travail, Taureau ! Jupiter rentre dans le Verseau mercredi et votre élan professionnel revient avec encore plus d’ambition et de succès. Mars entre mercredi dans votre secteur de la confiance gouverné par la Vierge et vous vous sentez plus sûr de vous. La conjonction Soleil-Mercure de dimanche en Lion veut que vous deveniez curieux et communiquiez vos émotions complexes.

Gémeaux

Bon voyage, Gémeaux ! Jupiter rentre en Verseau mercredi, et vous partez pour une aventure intellectuelle et/ou géographique amusante. Mars entrant dans la Vierge mercredi vous aide à clarifier les limites dont vous avez besoin pour votre sécurité émotionnelle. La conjonction Soleil-Mercure en Lion le dimanche vous permet de vous sentir suffisamment fort pour faciliter, initier et tenir un dialogue difficile.

Cancer

Quelle est la vérité, Cancer ? Jupiter rentre dans le Verseau mercredi et vous travaillerez pour envelopper votre tête et votre cœur autour d’une réalité existentielle. Mars entre dans la Vierge jeudi, vous donnant la force de demander ce que vous voulez, surtout s’il s’agit d’espace/liberté. La conjonction Soleil-Mercure en Lion le dimanche veut une journée de soins personnels, de plaisir et d’incarnation !

Leo

Joyeux anniversaire, Léo ! Jupiter rentre dans le Verseau mercredi et poursuit une histoire romantique, en particulier avec des personnes de votre passé qui ont simplement eu le mauvais timing. Mars entre dans la Vierge jeudi et vous découvrirez des idées utiles pour la sécurité personnelle et financière. La conjonction Soleil-Mercure de dimanche en Lion vous fait utiliser vos mots pour vous définir !

Vierge

Privilégiez votre bien-être, Vierge ! Jupiter réintègre votre secteur de la santé dirigé par le Verseau mercredi et recentre votre engagement à prendre soin de vous. Mars entre dans votre signe jeudi et vous donne un nouveau pouvoir, un but, une passion et une excitation. La conjonction Soleil-Mercure en Lion le dimanche veut que vous abandonniez doucement quelque chose ou quelqu’un du passé.

Balance

Tu es digne, Balance ! Jupiter rentre dans votre zone de confiance gouvernée par le Verseau mercredi, vous rappelant votre valeur intrinsèque pour l’amour, la joie et le succès. Mars entre jeudi dans votre zone d’achèvement gouvernée par la Vierge, vous invitant à vous engager à fermer. Une conjonction sociale Soleil-Mercure en Lion dimanche veut que vous renouiez avec votre balade ou meurt !

Scorpion

Acceptation de soi, ton nom est Scorpion ! Jupiter rentre dans le Verseau mercredi et veut que vous continuiez à vous accepter. Mars entre jeudi dans votre zone d’amitié gouvernée par la Vierge, vous positionnant comme un leader parmi vos amis – alors prenez les choses en main. La conjonction productive Soleil-Mercure en Lion le dimanche vous permet de travailler avec succès le week-end.

Sagittaire

Utilisez vos mots, Sag! Jupiter rentre dans le Verseau mercredi et vous serez chargé d’une écoute attentive et de compétences de dialogue. Mars entre jeudi dans votre zone de carrière dirigée par la Vierge, vous plaçant dans l’autorité, le leadership et peut-être le travail indépendant. La conjonction Soleil-Mercure de dimanche en Lion est curieuse, alors laissez libre cours à votre imagination !

Capricorne

Mettez en pratique vos valeurs, Cap ! Jupiter rentre dans votre zone de valeurs gouvernée par le Verseau mercredi, vous inspirant à clarifier ce que vous appréciez, puis à le prouver. Mars entre jeudi dans votre zone d’expansion gouvernée par la Vierge, vous donnant le désir d’éducation et de liberté. La conjonction Soleil-Mercure en Lion le dimanche est passionnée, intime et sexy. Possédez vos désirs!

Verseau

Le travail continue, Verseau ! Jupiter rentre dans votre signe mercredi et favorise le développement personnel important que vous avez réalisé. Mars entre dans la Vierge jeudi, vous demandant d’identifier vos barrières à l’intimité afin que vous puissiez en guérir. La conjonction Soleil-Mercure en Lion le dimanche vous aide à harmoniser votre autonomie avec vos relations.

Poissons

L’aube arrive, Poissons ! Jupiter rentre dans votre zone de transformation gouvernée par le Verseau mercredi, vous donnant la force de lâcher prise, de vous rendre, de guérir et de vous refermer. Mars entre jeudi dans votre zone de relations amoureuses dirigée par la Vierge, vous aidant à posséder ce que vous voulez romantiquement. La conjonction Soleil-Mercure en Lion le dimanche veut que vous définissiez votre semaine de manière proactive.

