Horoscope de la semaine du 8 août 2021, Horoscope de la semaine

Vue d’ensemble : Et si les contradictions et les oppositions n’étaient pas un problème à résoudre, mais un pouvoir à exploiter ? En premier lieu, l’opposition de lundi entre Vénus en Vierge et Neptune en Poissons veut que nous détenions la preuve et le potentiel des partenaires amoureux. Mercredi, le messager Mercure entre dans la Vierge jusqu’au 30 août, nous aidant à nous concentrer sur les détails. Un T-Square ce week-end avec des panneaux fixes parfois inflexibles peut ressembler à un tremblement de terre sur le point d’éclater, alors restez curieux et ancré, et restez ferme sur vos limites.

Lisez votre horoscope Soleil / Levant :

bélier

Cherchez à la fois la preuve et le potentiel, Bélier ! L’opposition Vénus-Neptune de lundi veut que vous voyiez qui sont les gens dans le moment présent et qui ils peuvent être. Mercredi, Mercure entre dans votre secteur des habitudes gouverné par la Vierge, remettant votre routine sur les rails ! L’énergie de ce week-end vous aide à voir quels amis se rapportent à vos valeurs et à votre honnêteté.

Taureau

Tu peux appartenir et être une star, Taureau ! L’opposition Vénus-Neptune de lundi vous fait trouver la joie de vous connecter avec les autres et de vous démarquer. Mercredi, Mercure entre dans votre zone de confiance gouvernée par la Vierge, vous aidant à vous aligner sur vos forces. Comptez sur la confiance et les compétences émotionnelles pour maintenir des relations significatives avec vos proches ce week-end.

Gémeaux

Les émotions sont instructives, Gem ! L’opposition Vénus-Neptune de lundi relie vos sentiments aux informations dont vous avez besoin pour réussir professionnellement. Mercredi, Mercure entre dans votre zone de QI émotionnel gouverné par la Vierge, vous aidant à nommer clairement vos émotions. Ce week-end vous aide à choisir des habitudes qui concentrent votre perception sur des solutions afin que vous puissiez abandonner les choses limitantes.

Cancer

Voir à la fois l’arbre et la forêt, Cancer ! L’opposition Vénus-Neptune de lundi vous fait tenir le micro et le macro en même temps. Mercredi, Mercure entre dans votre zone linguistique gouvernée par la Vierge, améliorant ainsi votre pleine conscience et votre communication verbale. Faites un « ami audit » ce week-end et rapprochez-vous des personnes qui se présentent non seulement pour vos peurs/douleurs, mais aussi pour vos joies/succès !

Leo

Joyeux anniversaire, Léo ! L’opposition Vénus-Neptune du lundi vous aide à vous reconnecter à votre corps pour le plaisir. Mercredi, Mercure entre dans votre zone de revenu gouvernée par la Vierge, vous fondant sur une liberté financière continue et une trésorerie d’anniversaire. Ce week-end est sensible, alors pratiquez la régulation des émotions dans les espaces vulnérables et partagez vos sentiments avec courage.

Vierge

Vous pouvez avoir « moi » et « nous », Vierge ! L’opposition Vénus-Neptune de lundi vous aide à équilibrer votre autonomie dans les relations. Mercredi entre dans votre signe, vous donnant des pratiques de communication limpides et des idées brillantes. L’énergie de ce week-end veut que vous vous enraciniez conversations avec structure et intention pour la sécurité, la confiance et la compréhension.

Balance

Votre environnement permet / complique la fermeture, Balance ! L’opposition Vénus-Neptune de lundi veut que vous supprimiez les rappels qui vous bloquent. Mercredi, Mercure entre dans votre zone complète gouvernée par la Vierge, favorisant cette cause de guérison et de renouvellement. Ce week-end est confiant et sexy alors que vous clarifiez vos valeurs et les mettez courageusement en pratique.

Scorpion

Ami, amant ou un mélange des deux, Scorpion ? L’opposition Vénus-Neptune de lundi le rend intentionnellement ambigu, alors pourquoi ne pas essayer de fusionner le meilleur de tout cela ? Mercredi, Mercure entre dans votre zone d’amitié gouvernée par la Vierge, vous aidant à faire confiance à votre chevauchée ou à votre mort. Ce week-end est romantique, surtout si vous partagez votre monde intérieur avec des personnes qui ont mérité le droit de l’entendre.

Sagittaire

Lisez sur votre communauté, Sag! L’opposition Vénus-Neptune de lundi veut que vous demandiez l’aide d’un collègue. Mercure entre dans la Vierge mercredi, vous donnant un aperçu approfondi et des percées pour la réussite professionnelle. Ce week-end veut un mélange de soins personnels à la fois doux et fermes; soyez doux et discipliné avec vous-même pour une guérison maximale.

Capricorne

Vérifie tout, Cap ! L’opposition Vénus-Neptune de lundi veut que vous confirmiez de manière vulnérable ce que vous découvrez sur vos relations, pas que vous vous convainquiez d’un complot ! Mercredi, Mercure entre dans votre zone de sagesse gouvernée par la Vierge, vous aidant à trouver un apprentissage destiné à être appliqué. Ce week-end est un moment social, glamour et agréable pour renouer avec vos amis pour du soutien et de la joie !

Verseau

Comment savez-vous qu’il est prudent de faire confiance, Verseau ? Revoyez votre base pour donner et recevoir la confiance sous l’opposition Vénus-Neptune de lundi. Mercure entre mercredi en Vierge et poursuit cette idée, notamment liée à la confiance requise pour l’intimité. Ce week-end, vous vous sentez ambitieux et productif, tant au niveau national que professionnel. Tu ferais mieux de le faire fonctionner!

Poissons

L’équilibre est la clé, Poissons ! L’opposition Vénus-Neptune de lundi veut que vous trouviez l’espace où vous restez fidèle à vous-même et vous connectez profondément avec les autres. Mercure entre dans la Vierge mercredi, donnant un énorme coup de pouce à vos compétences en négociation et en compromis. Ce week-end vous donne une pensée claire et un langage utile pour les opportunités, la résolution de problèmes et même la clôture.

