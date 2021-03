Horoscope du jour pour aujourd’hui 29 mars – Prévisions pour tous les signes astrologiques ⋆ .

Il y a beaucoup d’incertitude aujourd’hui… (Photo: Metro.co.uk/ .)

Vous ne vous sentez pas en sécurité aujourd’hui? Douteux? Votre horoscope a les réponses.

L’alignement de Neptune et de Mercure est en train de bouleverser les choses, et beaucoup de signes vont réfléchir à deux fois aujourd’hui.

Pour la Vierge, cela pourrait être une bonne chose. Peu importe à quel point quelque chose peut sembler beau, il vaut mieux attendre celui-ci avant de vous lancer.

Leo, si une opportunité se présente, assurez-vous de l’examiner. Mais attention, il a peut-être été survendu.

Lisez ci-dessous pour découvrir ce que vous réserve votre enseigne.

bélier

21 mars au 20 avril

Vous semblez décisif à l’extérieur mais vous pouvez avoir quelques doutes à l’intérieur. Ce sentiment peut vous empêcher de prendre les bonnes mesures.

La gamme actuelle, cependant, vous encourage à puiser dans votre instinct.

Taureau

21 avril au 21 mai

Il peut être bon de prendre ce que les autres disent avec une pincée de sel. Bien que ceux avec lesquels vous interagissez soient bien intentionnés, il existe un potentiel de messages contradictoires.

Bien que cela n’ait rien de personnel, cela pourrait vous impliquer dans une situation qui ne mène nulle part.

Gémeaux

22 mai au 21 juin

Alors que le Soleil dans votre zone sociale s’aligne sur le corps céleste Chiron, l’idée d’injustice pourrait vous affecter plus profondément.

Conscient d’une situation injuste? Si tel est le cas, cela pourrait vous inciter à faire quelque chose en vous exprimant.

Cancer

22 juin au 23 juillet

Il peut sembler que vous faites beaucoup plus de travail. Est-ce parce que tu le veux ou parce que tu sens que tu n’as pas le choix?

Si c’est le dernier cas, il peut être utile de déterminer pourquoi vous tolérez cela. Si vous vous sentez sous pression, est-il temps de créer un changement positif?

Leo

24 juillet au 23 août

La façon dont quelqu’un décrit une opportunité, on pourrait penser que c’est la meilleure chose depuis l’invention de la roue.

Et à moins de vous renseigner davantage, vous ne le saurez peut-être que lorsqu’il est trop tard. Cependant, ne prenez pas la parole de quelqu’un pour acquise.

Vierge

24 août au 23 septembre

Évitez de prendre des engagements, même s’il semble que rien ne pourrait mal tourner. Avec Mercure et Neptune qui s’associent, vous pouvez être poussé dans un faux sentiment de sécurité.

Ce qui semblait si certain pourrait se défaire dans les jours à venir, alors réfléchissez-y à deux fois.

Balance

24 septembre au 23 octobre

Avec l’alignement du Soleil et du guérisseur Chiron, quelque chose pourrait se faire jour et ouvrir la voie à une réconciliation.

Si vous avez envie de donner une seconde chance à quelqu’un, une discussion peut s’avérer très enrichissante.

Scorpion

24 octobre au 22 novembre

Le lien de Mercure avec la nébuleuse Neptune pourrait vous laisser vous demander ce que quelqu’un ressent vraiment pour vous.

Vous pourriez espérer qu’ils vous rendront la pareille, mais comment pouvez-vous en être sûr? Attendez quelques jours et vous aurez une idée très claire de ce qui se passe.

Sagittaire

23 novembre au 21 décembre

Une conversation dynamique pourrait vous donner un coup de pouce et rendre d’autres aspects de la journée plus optimistes.

L’esprit et le sens du plaisir de quelqu’un peuvent vous aider à voir une situation sous un angle très différent et plus positif.

Capricorne

22 décembre au 21 janvier

Avec Mercure réfléchi qui persiste en compagnie de Neptune, vous pouvez vous retrouver à remettre en question certaines hypothèses.

Quelque chose que vous teniez pour acquis peut maintenant sembler fragile et même peu fiable. Ne faites pas de mouvements brusques.

Verseau

22 janvier au 19 février

Vous avez la possibilité de vous attaquer aux problèmes financiers, en particulier dans les régions où l’argent se perd de petites manières qui peuvent toutes s’additionner d’ici la fin du mois.

Un examen de vos dépenses peut identifier des éléments pour lesquels vous pourriez faire de bonnes économies.

Poissons

20 février au 20 mars

Quelqu’un dans votre cercle social voudra peut-être faire amende honorable, ce qui pourrait être dû au lien entre Mercure et la nébuleuse Neptune.

Leur attitude envers vous peut adoucir et cela peut aider à atténuer les difficultés que vous avez rencontrées récemment.

