Horoscope du mois du Bélier d’août 2021

Ajoutez ces dates à votre GCal : Dimanche 8 août : Nouvelle Lune en LionDimanche 22 août : Pleine Lune en Verseau Dimanche 22 août : le Soleil entre en Vierge

Comment ça va, Bélier chéri ? Vous sentez-vous… excité ? Bien sûr, vous êtes! C’est la saison des Lions, et alors que le Soleil traverse ce signe de feu aux vues similaires, votre passion innée s’est enflammée de manière assez monumentale. Les étincelles continuent de voler au début du mois, formant une magnifique lueur de feu de joie le 8 août, lors de la seule Nouvelle Lune de 2021 en Lion. Avec le Soleil et la Lune travaillant ensemble sous ce ciel, c’est une excellente lunaison pour rassembler des forces disparates.

Vous vous sentez un peu dispersé ? Aucun problème. Cette Nouvelle Lune vous inspirera pour construire quelque chose qui vient directement du cœur. As-tu lu entre les lignes ? Permettez-moi de l’expliquer : c’est un moment formidable pour la romance ! Peut-être aurez-vous enfin le courage de dire à votre amoureux de longue date ce que vous ressentez vraiment ? Ou peut-être serez-vous prêt à faire passer une relation existante au niveau supérieur en échangeant des clés, en définissant la relation ou même… en posant la question ? Peu importe où vous en êtes dans votre trajectoire romantique, sous cette délicieuse Nouvelle Lune, tous les signes indiquent oui ! Soyez courageux, Bélier adore ! Ce cosmos vous soutient – ​​et non, je ne parle pas de nous ici à Cosmopolitan… bien que nous vous soutenions également !

Au cours des deux prochaines semaines, la Lune continuera sa rotation, formant une puissante Pleine Lune en Verseau le 22 août. Attendez, qu’est-ce que c’était ? Déjà vu? Oui, mon Bélier chéri, il s’agit en fait de la deuxième Pleine Lune en Verseau, faisant de la lunaison du milieu du mois d’août une Lune Bleue électrique. Qu’est-ce que cela signifie? Cette lunaison bouclera la boucle de tout ce qui a commencé le 22 juillet, lors de la première Pleine Lune du Verseau. Considérez ce qui s’est passé dans votre vie pendant cette période : comment ce récit a-t-il continué à se dérouler ? Le Soleil symbolise l’ego et l’expression extérieure, tandis que la Lune sensible régit notre monde intérieur émotionnel, c’est donc un excellent moment pour harmoniser les désirs et les besoins. Qu’est-ce qui compte vraiment ? N’oubliez pas : vous êtes un visionnaire. Si les ennemis s’en prennent à vous, c’est le moment idéal pour exercer votre droit divin de claquer ce bouton « bloquer ». Buh-bye trolls, à plus jamais.

Puis, quelques heures plus tard, le Soleil termine sa croisière à travers le Lion et entre dans le ciel de la Vierge, lançant la saison de la Vierge 2021. Mercure (la planète de la communication) et Mars (la planète de l’action) traînent déjà dans cette pratique signe de terre, donc lorsque le Soleil se joindra à la fête, vous ferez l’expérience d’un changement cataclysmique d’énergie qui invite à un changement radical.

Au début, le pragmatisme structuré de la saison de la Vierge peut sembler un changement brutal par rapport à la bravade sincère de la saison du Lion, mais vous vous rendrez rapidement compte que l’énergie de la Vierge est en fait assez… eh bien, utile. La saison de la Vierge n’éteint pas votre flamme ; en fait, cela aide simplement à canaliser votre passion dans des réalités tangibles. Que vous soyez actuellement étudiant ou non, la fin du mois consiste à puiser dans cette ambiance de «retour à l’école». Il est temps de s’organiser, Bélier ! C’est un excellent moment pour commencer une pratique de journal du matin, trier cette pile interminable de papiers, ou simplement nettoyer votre emploi du temps quotidien pour vous assurer qu’il maximise votre efficacité. Bélier, chéri, il s’agit de garder cette flamme brillante et belle – nous ne voulons pas que tu t’épuises ! Tu as ça!

