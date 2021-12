Horoscope fin 2021 : Tarotscope de tous les signes astrologiques des grands événements astrologiques

Votre tarotscope peut vous assurer de tirer le meilleur parti des prochaines semaines (Photo : ./Metro.co.uk)

2021 se termine sur une note astrologique élevée : une Pleine Lune des Gémeaux, une Vénus rétrograde et un solstice d’hiver à quelques jours d’intervalle.

Cela signifie que tout ce qui persiste dans votre vie, qui n’est pas bon pour vous, peut être libéré et laissé de côté en 2021, alors que vous tournez une nouvelle page positive en 2022.

Laissez faire, laissez-vous libérer de l’ancien pour accueillir le nouveau.

La pleine lune des Gémeaux consiste à abandonner les anciennes toxicités et les attitudes ou comportements autolimitatifs, prêts pour une nouvelle aventure.

Pendant le solstice d’hiver, la Terre est à son plus sombre, et dans cette nuance, nous sommes davantage attirés par nos pensées et nos sentiments intérieurs, avec du temps et de la paix pour ruminer et réfléchir à ce que nous voulons être différent dans nos vies au moment où nous émergeons dans printemps.

Le Venus Retrograde commence le 19 décembre et se termine le 29 janvier, et il se superpose à la saison avec un besoin de prendre soin de soi, d’être très gentil avec vous-même et de faire ce qui est le mieux pour votre bien-être général. Il vous exhorte à arrêter les mauvaises habitudes, à réduire les pensées négatives et à mener une vie saine.

Mis ensemble, ces événements sont comme un astrothérapeute vous guidant vers les choses à partir desquelles vous devez passer. Rendez-vous à l’avenir de grandes faveurs à la fin de l’année.

Laissez le tarot vous guider vers ce que vous devez libérer et lâcher prise, pour votre meilleur, avant la fin de l’année.

bélier

21 mars au 20 avril

Ne vous précipitez pas dans les décisions (Photo : ./Metro.co.uk)

Cartes de tarot pour le Bélier pour fin 2021 : Le chevalier des baguettes

Sens: Parfois, votre moi intérieur impétueux, impatient (oserais-je dire enfantin?) prend le dessus et vous faites des choses imprudentes et imprudentes que vous vivez pour regretter et regretter la journée.

Le chevalier des baguettes est certainement amusant la nuit, mais peut avoir des doutes et du chagrin le lendemain matin.

Vous êtes résolu à y réfléchir à deux fois, à regarder avant de sauter et à vous forcer à faire une pause et à réfléchir aux conséquences avant de mordre plus que vous ne pouvez mâcher à nouveau.

Rendez-vous ici pour tout ce que vous devez savoir sur le Bélier

Taureau

21 avril au 21 mai

N’ayez pas peur de demander de l’aide (Photo : ./Metro.co.uk)

Cartes de tarot du Taureau pour fin 2021 : La reine des épées

Sens: La reine des épées est une femme impitoyable, directe, dynamique, désireuse de tout faire elle-même, pour elle-même. Elle est farouchement indépendante et a la langue acérée.

Elle pourrait représenter une personne réelle dans votre vie qui appartient peut-être plus à votre passé qu’à votre futur, et vous devriez laisser la relation revenir à son niveau naturel.

Elle pourrait représenter un côté de vous qui est peut-être trop indépendant. Parfois, vous ne demandez pas d’aide ou de conseils alors que vous le devriez vraiment. Ce n’est pas négatif de demander des conseils ou du soutien. Faites-le plus souvent.

Rendez-vous ici pour tout ce que vous devez savoir sur le Taureau

Gémeaux

22 mai au 21 juin

Ouvrez-vous, Gémeaux (Photo : ./Metro.co.uk)

Cartes de tarot pour les Gémeaux pour fin 2021 : Chevalier de pièces

Sens: L’esprit défensif est un de vos traits de caractère parce que vous n’aimez pas que les gens sachent ce que vous pensez vraiment.

Vous parlez beaucoup, mais en grande partie, vous testez presque des choses, en parlant de tout ce qui vous passe par la tête. Quand il s’agit d’être coincé ou de s’engager ou de prendre parti, vous n’aimez pas ça.

Le chevalier des pièces montre que ce trait bloque parfois votre progression ou vous isole. Cela peut créer des problèmes de confiance. Décidez de laisser tomber cette soif de secret sur vos pensées, soyez plus ouvert avec ceux en qui vous avez confiance – ils veulent entendre ce que vous pensez vraiment.

Rendez-vous ici pour tout ce que vous devez savoir sur le fait d’être Gémeaux

Cancer

22 juin au 23 juillet

Ne retenez pas tout (Photo: ./Metro.co.uk)

Cartes de tarot pour le Cancer pour fin 2021 : Neuf d’épées

Sens: Cancer, arrêtez de tout mettre en bouteille et gardez une grande partie de votre douleur ou de votre anxiété secrète. D’autres peuvent vous aider. Même le simple fait d’exprimer vos préoccupations fera disparaître la plupart d’entre elles dans les airs.

The Nine of Swords vous exhorte à vous ouvrir et à vraiment partager vos peurs les plus profondes avec ceux en qui vous avez confiance – même un journal si vous ne pouvez pas faire face à parler.

Lorsque nous gardons la peur secrète, elle grandit et nous tord dans sa forme. Nous devons exorciser cette émotion lourde en la parlant.

Parlez. Faites confiance aux autres. Partagez vos inquiétudes.

Rendez-vous ici pour tout ce que vous devez savoir sur le cancer

Leo

24 juillet au 23 août

Mettez-vous en premier, Leo (Photo: ./Metro.co.uk)

Cartes de tarot pour Léo pour fin 2021 : Dix de tasses

Sens: Vous êtes un personnage adorable et vous aimez être aimé. Peut-être trop parfois ? Peut-être, Léo. Vous pouvez être un tel plaisir pour les gens que vous perdez de vue ce que vous pensez ou voulez vraiment.

La performance peut être plus tangible que la réalité, et cela vous laisse dans une position précaire, ne vous sentant pas enraciné ou en sécurité dans votre propre peau.

Décidez d’empêcher les gens de plaire en 2022. Soyez vous-même, vous êtes déjà assez bon.

Rendez-vous ici pour tout ce que vous devez savoir sur le fait d’être Lion

Vierge

24 août au 23 septembre

Prenez le contrôle de votre destin (Photo : ./Metro.co.uk)

Cartes de tarot de la Vierge pour fin 2021 : Deux de baguettes

Sens: Depuis un petit moment, vous vous sentez à la dérive, ne vous sentant pas aussi maître de la trajectoire de votre vie que vous le voudriez. Il a été plus facile de suivre le courant que de prendre des décisions dont vous n’êtes pas sûr ou de forcer un problème.

Eh bien, 2022 marque un tournant. Il est temps de laisser tomber le courant, au moins pendant un certain temps, et de faire face aux décisions que vous avez reportées.

Reprenez le contrôle. Sentez-vous maître de votre destin. Vous vous sentirez tellement mieux.

Rendez-vous ici pour tout ce que vous devez savoir sur la Vierge

Balance

24 septembre au 23 octobre

Balance, il est temps pour un nettoyage (Photo: ./Metro.co.uk)

Cartes de tarot pour la Balance pour fin 2021 : La lune

Sens: La Lune est une carte de mystère et d’illusion, de secrets et de tromperie, les choses qui sont cachées mais qui guident tout de même nos vies.

En décembre, examinez les courants sous-jacents de votre vie, les choses que vous gardez secrètes, les pensées que vous ne partagez pas, les tensions ou les vérités tacites qui vous influencent, et décidez d’obtenir la clarté, l’illumination et la clôture autant que vous le pouvez. .

Trouvez la vérité, dites ce que vous pensez, notez tout. Nettoyez-vous de ce qui se trouve en dessous et sentez-vous plus léger et plus lumineux.

Rendez-vous ici pour tout ce que vous devez savoir sur la Balance

Scorpion

24 octobre au 22 novembre

Oubliez le passé (Photo : ./Metro.co.uk)

Cartes de tarot du Scorpion pour fin 2021 : Six de Coupes

Sens: Parfois, vous vous sentez préoccupé par le passé, par des personnes, des activités, des rôles ou des lieux pour lesquels vous aviez autrefois une grande affection mais avec lesquels vous avez perdu le contact.

Scorpion, ce mois-ci, décidez ce que vous allez raviver et ce que vous allez libérer, et agissez en conséquence. Ne vous laissez pas piéger dans une boucle de réflexions excessives sur les « et si » ou de voir le passé avec des lunettes teintées de rose qui vous empêchent d’avancer.

Fermez, ouvrez la porte ou fermez la porte.

Le Six of Cups dit qu’une visite du « Fantôme du passé » est à venir… utilisez-la à votre avantage.

Rendez-vous ici pour tout ce que vous devez savoir sur le fait d’être un Scorpion

Sagittaire

23 novembre au 21 décembre

Regardez vers l’extérieur, Sag (Photo: ./Metro.co.uk)

Cartes de tarot du Sagittaire pour fin 2021 : La grande prêtresse

Sens: La Grande Prêtresse suggérerait que vous êtes devenu plus insulaire, introverti et même isolé cette année, et cela ne vous ressemble pas vraiment parce que vous êtes normalement une personne sociale et extravertie.

La pandémie vous a fait un peu fermer. Décidez de vous ouvrir davantage et de faire de 2022 une année plus tournée vers l’extérieur, tournée vers l’extérieur et interactive. Sortez de votre tête, demandez l’opinion des autres, voyez ce qui se passe dans leur vie et comment ils se sentent.

Revenez dans le monde – vous nous avez manqué.

Rendez-vous ici pour tout ce que vous devez savoir sur le Sagittaire

Plus : Astrologie



Capricorne

22 décembre au 21 janvier

Détendez-vous sur le perfectionnisme, Capricorne (Photo : ./iStockphoto)

Cartes de tarot du Capricorne pour fin 2021 : L’empereur

Sens: Le contrôle est un thème majeur dans votre vie.

Oserais-je suggérer que vous pouvez être, parfois, un peu maniaque du contrôle ? Cela vient d’un bon endroit, mais cela a un impact sur vos relations, votre niveau de stress et vos normes dangereusement élevées de perfectionnisme.

L’Empereur vous demande de baisser ce trait d’un cran. Décidez de sortir de votre zone de contrôle de confort, et laissez les choses se produire, laissez les autres diriger, laissez la vie couler à sa manière à son propre rythme.

Vous vous sentirez plus détendu.

Rendez-vous ici pour tout ce que vous devez savoir sur le fait d’être un Capricorne

Verseau

22 janvier au 19 février

Traitez vos sentiments (Photo : ./iStockphoto)

Cartes de tarot du Verseau pour fin 2021 : Cinq de pièces

Sens: Vous êtes généralement une personne très tournée vers l’avenir, vous ne vous attardez pas sur les choses, vous surmontez les choses rapidement et passez à autre chose.

Cependant, le Five of Coins laisserait entendre qu’il y a quelque chose qui bloque vos pensées et vos sentiments; un écho émotionnel du passé qui surgit parfois, et vous déprime.

Il est temps de guérir complètement de cela, de traiter vos sentiments, d’identifier la cause profonde et de la laisser commencer à disparaître pour de bon.

Essayez de regarder cette perte, ce chagrin ou cette tristesse de manière objective et traitez-la mentalement. La tranquillité d’esprit vous attend.

Rendez-vous ici pour tout ce que vous devez savoir sur le Verseau

Poissons

20 février au 20 mars

Vivez l’instant présent (Photo : ./Metro.co.uk)

Cartes de tarot des Poissons pour fin 2021 : Dix de pièces

Sens: Vivez l’instant présent, profitez d’aujourd’hui, savourez chaque heure et concentrez votre regard sur ce que vous avez.

Parfois, vous vous concentrez sur un avenir idéal qui se situe toujours quelque part au-dessus de l’arc-en-ciel, ce qui vous oblige à vous concentrer sur ce qui vous manque dans le présent, plutôt que sur les cadeaux et les avantages sous votre nez.

Au lieu d’espérer et de souhaiter une utopie parfaite, décidez de commencer là où vous êtes, d’utiliser ce que vous avez déjà et de faire ce que vous pouvez. Vous êtes riche en richesses de la vie.

Rendez-vous ici pour tout ce que vous devez savoir sur le fait d’être Poissons

Kerry King, la reine du tarot, utilise la sagesse du tarot et du signe astrologique pour créer des prévisions et des idées inspirantes, avec plus de 25 ans d’expérience dans la divination et de nombreux clients satisfaits partout dans le monde. Vous pouvez réserver une lecture personnelle et écrite, qui se présente sous la forme d’une brochure magnifiquement illustrée, via Etsy ou rejoindre son nouveau club de tarot et obtenir des prévisions hebdomadaires et plus encore pour 5 £ par mois.



À SAVOIR : Quels signes astrologiques s’affrontent le plus ? Ce sont ceux que vous devriez éviter



PLUS : Comment faire un tarot d’amour et lire votre propre fortune relationnelle



PLUS : Ce dont chaque signe astrologique a le plus besoin dans une relation

Suivez Metro sur nos réseaux sociaux, sur Facebook, Twitter et Instagram

Partagez votre point de vue dans les commentaires ci-dessous

window.fbApi = (function () {

var fbApiInit = false; var awaitingReady = [];

var notifyQ = function () { var i = 0, l = awaitingReady.length; for (i = 0; i < l; i++) { awaitingReady[i](); } }; var ready = function (cb) { if (fbApiInit) { cb(); } else { awaitingReady.push(cb); } }; var checkLoaded = function () { return fbApiInit; }; window.fbAsyncInit = function () { FB.init({ appId: '176908729004638', xfbml: true, version: 'v2.10' }); fbApiInit = true; notifyQ(); }; return { 'ready' : ready, 'loaded' : checkLoaded }; })(); (function () { function injectFBSDK() { if ( window.fbApi && window.fbApi.loaded() ) return; var d = document, s="script", id = 'facebook-jssdk'; var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) { return; } js = d.createElement(s); js.id = id; js.async = true; js.src = "https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } if ('object' === typeof metro) { window.addEventListener('metro:scroll', injectFBSDK, {once: true}); } else { window.addEventListener('DOMContentLoaded', injectFBSDK, {once: true}); } })();