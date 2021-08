Horoscope hebdomadaire de lecture de cartes de tarot, 2 août 2021

Vous n’avez pas besoin de connaître la différence entre une propagation à trois cartes et une croix celtique pour tirer le meilleur parti d’une lecture de carte de tarot. Tout ce dont vous avez besoin : votre signe solaire ! Voici ce que je fais : mélangez mon jeu de tarot et sortez les cartes dans l’ordre du Bélier aux Poissons, plus une carte générale pour tout le monde afin que vous puissiez obtenir des conseils spécifiques sur votre personnalité. Allons-y!

UNE CARTE GÉNÉRALE POUR TOUS : REINE DES ÉPÉES

La reine des épées est une dure à cuire, et elle se précipite pour partager son énergie avec nous cette semaine. C’est le moment d’avancer et sur des projets slo dont vous seul êtes responsable. C’est une semaine pour mettre votre agenda au premier plan. Soyez impitoyable, dynamique, direct et fort. Partez dans le monde pour prendre position !

BÉLIER : DEUX DE TASSES

Cupidon te cherche, Bélier ! The Two of Cups montre que votre vie amoureuse est en feu cette semaine, que vous soyez célibataire ou non. Votre objet d’affection n’a d’yeux que pour vous, alors assurez-vous d’être investi et attentif. Quel que soit le stade où vous en êtes dans votre relation, les choses peuvent certainement passer au ~ prochain niveau ~ en ce moment.

TAUREAU : L’ERMITE

L’Ermite est une carte de maître de tâche, signalant que vous devez exclure les distractions externes et vous concentrer sur quelque chose dans la solitude. Il peut s’agir d’un travail, d’un projet de rénovation domiciliaire, d’un plan que vous avez remis à plus tard, d’un document qui appelle votre nom… quoi que ce soit, c’est en retard. Faites-le cette semaine.

GÉMEAUX : DIX DE PIÈCES

“Happily ever after” n’est pas vraiment ton objectif, Gem, car tu aimes te déplacer d’un endroit à l’autre et d’une idée à l’autre, et tu sais que tu peux être heureuse où que tu sois. Cependant, The Ten of Coins montre que vous êtes d’humeur différente cette semaine. Vous êtes prêt à penser à votre avenir à long terme. Vous songez peut-être à accepter une offre d’emploi, à vous engager envers quelqu’un, à faire un investissement ou à acheter une maison. Quoi que ce soit qui vous donne ~ racines ~, c’est la semaine pour l’initier.

CANCER : LE ROI DES BAGUETTES

Le temps de l’aventure, Cancer ! Mettez vos bottes et votre chapeau et partez à la découverte du monde pour chercher fortune, trouver l’amour ou sauver un chaton, ou tout ce que vous voulez faire, tant que c’est grand ! Le roi des baguettes vous donne le courage et l’enthousiasme de faire quelque chose d’excitant et de nouveau. Faites un plan audacieux et partez. Cela va être ah-mazing.

LION : DIX DE TASSES

Vous faites un ~ nid d’amour ~ juste pour deux, et c’est une personne rare qui peut résister à un Lion en pleine romance. Le Ten of Cups est une carte luurrrrve, et il révèle que vous avez des plans pour quelqu’un de spécial. Quelle que soit l’étape à laquelle se trouve cette connexion (qu’il s’agisse simplement de flirter ou de l’amour de votre vie), c’est la semaine pour faire monter la pression et leur montrer ce que vous ressentez. Vous êtes, franchement, irrésistible en ce moment.

VIERGE : JUSTICE

Vous le SAVIEZ, vous SAVIEZ que vous aviez raison, et vous aviez raison, Vierge. Y a-t-il quelque chose de plus satisfaisant pour le cœur et l’âme de la Vierge que d’être prouvé juste après que les autres aient douté de vous ? Peut être pas. Alors profitez de cette victoire. La justice montre que vous serez justifié pour quelque chose d’important pour vous cette semaine. Karma rééquilibre la balance, et c’est en votre faveur. Ne dites pas “Je vous l’avais dit”, cependant. Jouer équitablement.

BALANCE : PAGE D’ÉPÉES

Si jamais une carte représentait la Balance, c’est bien la Page des Épées. Plus précisément, votre indécision et votre procrastination infâmes. Vous pouvez souffler le chaud et le froid, allumer et éteindre, et changer d’avis même après avoir passé une éternité à l’inventer. Et cette semaine, vous devez vous surprendre à glisser dans ces habitudes et appuyer sur « STOP ». Faites votre choix, faites-le en toute confiance et avancez sans vous remettre en question.

SCORPION : LES AMANTS

Les émotions sont vives dans votre monde, et c’est le résultat de la tension dans une relation, peut-être romantique. The Lovers montre que vous avez des sentiments forts l’un pour l’autre, mais il y a plus dans la vie que cela, et d’autres choses vous gênent. Les circonstances mettent la pression sur votre loyauté, votre affection et votre engagement. C’est un test, alors attendez et voyez ce qui se passe. Ce qui doit advenir adviendra.

SAGITTAIRE : L’ETOILE

Rêvez un rêve inspirant, Sag, car l’étoile apporte optimisme, magie et bonne chance cette semaine. Plus vous visez haut, meilleur est le résultat, alors suivez vos espoirs, pas vos peurs. Dépoussiérez une rêverie et réfléchissez à la façon dont vous pouvez faire un pas vers la manifestation IRL cette semaine. Le cosmos verra votre jeu et vous apportera chance et opportunité de vous aider à progresser.

CAPRICORNE : HUIT D’ÉPÉES

Apprendre à reconnaître comment vous vous retrouvez dans votre propre chemin peut être difficile. Cette semaine, vous remarquerez quelque chose que vous pensez, dites ou faites et qui se limite à vous-même, et ce sera une révélation pour vous. The Eight of Swords montre un piège mental dans lequel vous êtes tombé, dont vous pouvez également vous SORTIR. Vous contrôlez vos pensées, Cap. Remplacez le discours intérieur négatif par un langage plus encourageant et optimiste, et vous êtes sur la bonne voie.

VERSEAU : LA TOUR

Quelque chose avec lequel vous êtes impliqué depuis longtemps, mais qui vous a semblé de plus en plus faux, s’estompant ou négatif, commencera à s’effondrer cette semaine. La Tour montre l’effondrement d’une structure dans votre vie. Il ne fait pas ce qu’il devrait faire. Alors laissez tout tomber. Laissez-le s’effondrer. Vous pouvez reconstruire sur des bases plus solides avec tout cela à l’écart. Ne t’inquiète pas. Ça finira bien par s’arranger.

POISSONS : LE HIEROPHANTE

Vous avez envie de rejoindre quelque chose qui vous élève, vous inspire et vous fait sentir que vous faites partie d’une cause qui en vaut la peine. Les humains sont des animaux sociaux : nous aimons appartenir (en fait, nous en avons besoin). Le Hiérophante vous demande d’identifier un groupe dans votre monde auquel vous pensez vouloir contribuer et de rechercher comment vous compteriez le rejoindre cette semaine. Faites partie de quelque chose de plus grand, quelque chose qui fait de votre coin du monde un endroit meilleur.

