Horoscope hebdomadaire de lecture de cartes de tarot, 26 juillet 2021

Vous n’avez pas besoin de connaître la différence entre une propagation à trois cartes et une croix celtique pour tirer le meilleur parti d’une lecture de carte de tarot. Tout ce dont vous avez besoin : votre signe solaire ! Voici ce que je fais : mélangez mon jeu de tarot et sortez les cartes dans l’ordre du Bélier aux Poissons plus une carte générale pour tout le monde afin que vous puissiez obtenir des conseils spécifiques sur votre personnalité. Allons-y!

UNE CARTE GÉNÉRALE POUR TOUS : NEUF DE BAGUES

Nous devons tous nous concentrer sur nos obstacles et problèmes cette semaine – ceux qui sont clairs et présents qui limitent en fait nos progrès en ce moment. N’ayez pas peur, car l’utile Nine of Wands vous rassure que vous POUVEZ les attaquer de front. Ce sera plus facile que vous ne le pensez et vous serez tellement soulagé d’avoir affronté ces démons. Ce ne sont pas les monstres effrayants et impossibles que vous pensiez qu’ils seraient, et cela fait du bien de surmonter quelque chose que vous redoutiez.

BÉLIER : TROIS DE PIÈCES

Vous allez être heureux cette semaine, Bélier (*tout le monde soupire de soulagement*), car le Trois de Pièces signifie que vous êtes admiré en ce moment. Et nous savons tous que l’admiration est votre préférée. C’est probablement quelqu’un au travail ou dans un environnement professionnel. Ce n’est pas tant une histoire d’amour ou d’amitié, mais une affaire de promotion. Cette personne peut vous aider à progresser dans votre carrière. Identifiez-les, soyez impressionnant en leur présence, et qui sait où cela pourrait mener !

TAUREAU : QUATRE ÉPÉES

Vous aimez votre lit. Vous ne le quitteriez jamais si vous le pouviez. Bonnes journées (et nuits) pour vous, Taureau, car le Four of Swords vous informe que vous avez besoin de repos et de récupération supplémentaires cette semaine. Vous avez été occupé – mentalement et physiquement – ​​et vous ne pouvez pas verser dans une cruche vide. Il est temps de recharger vos batteries. Retirez-vous et reposez-vous.

GÉMEAUX : DEUX D’ÉPÉES

La dualité et l’ambiguïté ne vous sont pas étrangères, Gem, car c’est dans votre nature d’être ouvert à toutes les options. Eh bien, cette semaine, le Two of Swords vous demande de vous décider sur quelque chose d’important. C’est quelque chose que vous dansez depuis un moment, et le cosmos est à bout de patience. Prendre une décision. Passer à l’action. La fin.

CANCER : SIX DE TASSES

Une explosion bienvenue du passé revient dans votre monde cette semaine, Cancer. Le bon genre. Il peut s’agir d’un ex-amant, d’un vieil ami, d’un membre de la famille perdu depuis longtemps ou même d’un collègue avec qui vous étiez autrefois proche. Le Six of Cups est enjoué, affectueux et nostalgique, et c’est l’énergie que cette réunion aura. Profitez-en!

LION : HUIT DE PIÈCES

Le travail acharné apportera des récompenses impressionnantes cette semaine si vous y arrivez, Lion. The Eight of Coins est le travailleur le plus acharné de la pièce, et c’est l’état d’esprit à adopter en ce moment. Vos sacrifices seront payants, donc cet effort supplémentaire en vaut la peine. Allez y mettre des heures et vous trouverez un prix qui vous attend à la fin, peut-être même une augmentation ou une promotion.

VIERGE : L’IMPÉRATIVE

L’impératrice apporte de belles vibrations aimantes et paisibles cette semaine, Vierge. Cette carte concerne les meilleures choses (gratuites) de la vie – la famille, l’amour, le sexe, les animaux domestiques, la créativité, la nature, les paysages apaisants, les foyers heureux. Passez du temps avec vos proches, détendez-vous ou faites des choses saines et faciles à vivre. Vous y trouverez un tel contentement et un tel épanouissement. Parfois, nous n’avons pas besoin de dépenser beaucoup d’argent pour nous amuser.

BALANCE : CHEVALIER DES BAGUETTES

Prêt pour l’aventure ? Je l’espère, car le chevalier des baguettes frappe à votre porte avec une invitation à sortir et à explorer le monde avec lui ! Il apporte des actes de foi audacieux, un nouveau territoire, des approches différentes et de nouvelles nouvelles dans votre monde, et vous devriez simplement dire « oui » et accepter tout ce qui est proposé. C’est une semaine pour être spontané et courageux. Allez élargir vos horizons.

SCORPION : DEUX DE PIÈCES

Il se passe tellement de choses en ce moment, mais vous (secrètement… tout en vous EST secret, après tout) l’aimez. The Two of Coins vous montre jongler avec des balles et des assiettes en rotation, vous donnant l’impression d’être au centre de tout. Profitez de ce tourbillon d’activités, Scorpion. Établissez autant de nouvelles connexions et ouvrez autant de portes que possible, car les graines que vous plantez maintenant pousseront avec le temps.

SAGITTAIRE : ACE DE BAGUETTES

C’est un nouveau départ. Beau! L’As of Wands arrive dans votre monde cette semaine, Sag, apportant un sac-cadeau de nouvelles opportunités et invitations. Tout ce que vous avez à faire est de dire « Oui, s’il vous plaît ». Vous aimez prendre un nouveau départ, alors cette semaine sera un vrai buzz pour vous. Surfez sur les vagues de bonnes vibrations et d’énergie excitante. Ces cadeaux sont susceptibles d’être axés sur une carrière, des projets personnels, des choses créatives ou des voyages inspirants. Vous aimez votre liberté, et c’est une semaine où vous pouvez l’utiliser pour faire plein de nouvelles choses !

CAPRICORNE : QUATRE PIÈCES

Ne restez pas coincé dans une ornière à cause de l’entêtement, une réticence à admettre que vous aviez tort ou une réticence à essayer quelque chose de nouveau. Le Quatre de Pièces ne fait pas de prisonniers. Il vous dit fermement de faire bouger les choses et d’arrêter de vous enfoncer les talons. Vous ne faites que vous cracher. Vous avez besoin de rafraîchir et de renouveler vos priorités. Je te promets que tu te sentiras mieux tout de suite.

VERSEAU : L’ÉTOILE

L’étoile est la carte de tarot de votre signe, alors ça va être une bonne semaine, Verseau ! L’étoile est aussi un vœu cosmique de l’univers (et ce n’est même pas votre anniversaire !). Vous pouvez réaliser quelque chose de magique et de merveilleux pour vous-même cette semaine. Identifiez ce que cela pourrait être, faites des mouvements forts vers cela et laissez l’univers faire le reste. Profitez de votre semaine chanceuse et heureuse à venir.

POISSONS : CHEVALIER DES COUPES

Vos amitiés et votre vie amoureuse sont vos principales priorités cette semaine, Poissons – ce qui ressemble à du bonheur, n’est-ce pas ! Le chevalier des coupes montre que vous êtes d’humeur à vous amuser, à vous aventurer, à vous faire plaisir et à explorer, et vos proches veulent vous rejoindre. Faire des plans. Planifier des événements. Programmez des rencontres. Investissez du temps pour faire sourire vos personnes préférées. Cela va être une sorte de semaine adorée.

