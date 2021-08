Horoscope hebdomadaire de lecture de cartes de tarot, 9 août 2021

Notre expert résident en tarot, Kerry Ward, vous explique ce qu’il y a dans les cartes cette semaine. Vous n’avez pas besoin de connaître la différence entre une carte à trois cartes et une croix celtique pour tirer le meilleur parti d’une lecture de carte de tarot. Tout ce dont vous avez besoin : votre signe solaire ! Voici ce que je fais : mélangez mon jeu de tarot et sortez les cartes dans l’ordre du Bélier aux Poissons, plus une carte générale pour tout le monde afin que vous puissiez obtenir des conseils spécifiques sur votre personnalité. Allons-y!

UNE CARTE GÉNÉRALE POUR TOUS : NEUF DE COUPES

Faites un vœu, mes amis, car la Nine of Cups est une véritable carte de rêve devenu réalité. Qu’est-ce qu’il serait? L’astuce ici est de choisir quelque chose de sincère et ambitieux. Plus vous visez haut, mieux c’est. Clarifiez votre ambition, puis avancez dans sa direction. L’univers vous regarde, prêt à vous aider.

BÉLIER : ROI DES BAGUETTES

Les voyages, l’aventure et les mouvements audacieux sont les ingrédients de votre semaine à venir, Bélier. Vous êtes du genre à prendre des risques, donc ça vous va. Le roi des baguettes apporte des opportunités, de la spontanéité et de la fortune dans votre monde – il vous suffit d’être courageux et suffisamment confiant pour agir. Tu as ça.

TAUREAU : SEPT DE PIÈCES

Vous vous posez la question de changer de direction depuis un certain temps, mais vous n’avez pas encore pris votre décision. Maintenant, le Seven of Coins marque un point où vous devez prendre des décisions concernant votre avenir. Le point d’atteindre un carrefour est de changer de cap. En cas de doute, optez pour quelque chose de nouveau et de différent. Je sais que vous n’aimez pas lâcher prise, mais croyez-moi, de meilleures opportunités vous attendent.

GÉMEAUX : HUIT DE TASSES

Personne n’aime reconnaître sa déception. Le Huit de Coupe indique qu’il est temps de le faire cette semaine, Gémeaux, mais essayez d’être positif. Je vous promets qu’il ne s’agit que d’un bref revers, et qu’il apporte une leçon précieuse. Des ouvertures plus grandes et meilleures sont à venir, et plus tôt vous effacez celle-ci, plus vite vous vous dirigerez vers elles. Ne regrette pas.

CANCER : NEUF DE PIÈCES

La sécurité et la stabilité sont absolument essentielles pour vous, Cancer. Vous aimez savoir où se trouvent tous vos biens matériels (argent, maison, biens, investissements, etc.). The Nine of Coins vous voit examiner vos ressources cette semaine, dans le but de prendre des décisions sûres concernant votre avenir. Vous visez la sécurité, le confort et même le luxe. Vous savez que ces récompenses proviennent d’une planification à long terme et d’un travail acharné, et vous êtes prêt pour cela.

LION : DIX D’ÉPÉES

Quelle que soit la situation qui vous cause du stress et de la douleur, c’est le bon moment pour la fuir ! Le Ten of Swords est une carte puissante ~ coupante ~ et elle vient vous donner la force et la détermination de vous retirer et de reprendre votre pouvoir. Certains combats ne valent pas la peine d’être gagnés, et celui-ci en fait partie. C’est un scénario épuisant et difficile, peut-être même toxique, et vous n’en faites pas partie. Sors, ​​maintenant.

VIERGE : TEMPÉRANCE

La tempérance apporte équilibre et harmonie à votre psyché, donc quoi que vous ayez l’impression d’avoir fait trop (ou pas) récemment, il est temps de recalibrer. Trouver une ~ nouvelle normalité ~ après une sorte d’extrême est toujours un soulagement. Allez-y doucement cette semaine. Cherchez des moyens simples de recharger votre énergie. Ne surchargez pas votre emploi du temps. Ne vous mettez pas la pression. Froideur. Il est temps pour une nouvelle normalité.

BALANCE : LE HIÉROPHANTE

Vous voulez vous joindre à quelque chose de plus grand que vous, quelque chose en quoi vous croyez vraiment. Cela peut être un appel spirituel, personnel, communautaire ou mondial, mais c’est une organisation ou un groupe plutôt que vous et quelqu’un d’autre. Le Hiérophante concerne notre ~ place ~ dans la hiérarchie et travaille avec les autres pour le plus grand bien afin de trouver la paix et la satisfaction. Vous avez tant à offrir, Balance, alors allez trouver votre clique.

SCORPION : LE SOLEIL

La carte la plus positive du tarot est le Soleil, porteur de joie, de prospérité, d’amour et de succès. C’est comme si vous vous teniez à la porte d’une ~ vie meilleure ~, et la clé de cette porte est la confiance (que vous avez). Rassemblez votre courage et franchissez le pas, faites un saut audacieux et tentez votre chance. Vous êtes si proche de quelque chose qui peut débloquer un bonheur et des récompenses. Vous pouvez y arriver cette semaine. Être audacieux!

SAGITTAIRE : LE FOU

Les nouveaux départs sont toujours excitants et intéressants. Vous aimez tourner la page et repartir à zéro avec tout ce qui vous attend, et rien que de l’enthousiasme et de l’optimisme pour alimenter votre chemin. Le Fou est la première carte du tarot et un présage fort que cette semaine est tout au sujet de nouveaux commencements. Quoi que vous pensiez commencer, faites-le maintenant. Partez avec de grands espoirs, Sag, et prenez plaisir à vous lancer dans de nouvelles aventures.

CAPRICORNE : HUIT DE PIÈCES

Personne ne travaille plus qu’un Capricorne, et le Huit de Pièces renforce cette vérité cette semaine. Continue, Cap, et n’abandonne pas. Bien que cette tâche soit devenue exigeante et compliquée, les récompenses sont importantes et utiles. Vous serez tellement satisfait lorsque vous aurez terminé. Et tu n’es plus si loin maintenant. Évitez les distractions et continuez.

VERSEAU : L’EMPEREUR

L’Empereur me fait penser à toi, Verseau, parce que tu es très déterminé, franc et fort lorsqu’il s’agit d’affirmer ta vérité. Ces attributs confiants seront pleinement en vigueur cette semaine parce que vous poussez votre propre agenda. Parfois, nous devons adopter une position plus dominante, et c’est l’un de ces moments. Prendre le contrôle. Faire bouger les choses. Affirmez votre autorité. Les gens vous écouteront, parce que vous êtes respecté et aimé.

POISSONS : REINE DE TASSES

La reine des coupes vous apporte une semaine pleine d’émotions, mais dans le bon sens. Au lieu de réconforter ou de prendre soin des autres, vous apportez votre puissante empathie et vos compétences intuitives à vos propres besoins. Vous vous adonnez à des habitudes apaisantes pour vous ressourcer émotionnellement. Méditez, ruminez et détendez-vous. Ahhh.

