Horoscope Lion d’août 2021

Ajoutez ces dates à votre GCal : Dimanche 8 août : Nouvelle Lune en LionDimanche 22 août : Pleine Lune en Verseau Dimanche 22 août : le Soleil entre en Vierge

C’est la saison de votre anniversaire et vous brillez de mille feux ! Non, je veux dire, vraiment ! Tu es vraiment rayonnante ! Non, grâce à une astrologie collante à la fin du mois de juillet, la saison Lion a connu un début difficile, mais alors que le soleil se réchauffe, vous commencez à vous pencher sur votre sensibilité de lion. De gros cheveux, un rouge à lèvres audacieux et beaucoup de selfies – du moins, je devrais l’espérer ! Vous trouverez votre lumière le 8 août, lorsque le Soleil et la Lune se connecteront dans votre propre foutu signe du zodiaque.

Mais au milieu du mois, vous serez moins préoccupé par le passé et plus intéressé par l’avenir. Avec à la fois le Soleil (le centre du système solaire qui se trouve être votre maître céleste parce que, eh bien, duh) et la Lune alignés, le ciel nocturne sera complètement sombre, ce qui signifie que vous rayonnerez à pleine puissance ! Bonjour magnifique ! Les Nouvelles Lunes sont synonymes de nouveaux départs, donc cette fabuleuse lunaison ne manquera pas de lancer des opportunités passionnantes. Mais en tant que signe de feu, ne vous contentez pas de vous tourner les pouces. Soyez le changement que vous voulez voir – allumez l’allumette et réalisez-le ! Commençons la fête!

La Lune continue d’orbiter alors que la saison du Lion se poursuit, se synchronisant à nouveau avec le Soleil le 22 août pour une Pleine Lune en Verseau. Euh… n’est-ce pas déjà arrivé ? Exact, bébé Léo ! Cette année, votre saison d’anniversaire a commencé par une Pleine Lune en Verseau (le 23 juillet) et votre saison d’anniversaire se termine également par une, faisant du deuxième volet une Lune Bleue ! Qu’est-ce que cela signifie? En termes simples, cette lunaison est extra dramatique… tout comme vous ! Voici l’affaire, amour Lion: cette lune bleue vous invite à écrire la fin de votre rêve à tout récit commencé le mois dernier, alors réfléchissez à ce que cela signifie pour vous. Cette histoire se terminera-t-elle par une conversation sincère? Une percée puissante ? Ou peut-être que vous prendrez après l’emblématique Meghan Markle et tomberez amoureux de la royauté littérale ? Il n’y a pas de honte dans votre jeu, alors penchez-vous vers la vérité. Après tout, vous n’êtes pas seulement le personnage principal – vous êtes aussi l’écrivain, le réalisateur, le directeur de la photographie, le producteur, le maquilleur… vous voyez l’idée. Tout tourne autour de toi, Léo bébé !

Vous êtes peut-être tellement absorbé par vos débuts au cinéma que vous oubliez que la saison des Lions se termine le même jour. Quelques heures seulement après cette puissante Lune Bleue, le Soleil dérive dans la Vierge, ce qui signifie que les rideaux sont baissés sur vos festivités d’anniversaire. Mais, hum, vous ne faites que commencer – et, honnêtement, il n’est pas nécessaire d’arrêter pendant que vous êtes en avance. Le mouvement solaire dans la Vierge active la zone de votre graphique associée à votre secteur financier, et il est maintenant temps d’obtenir cet argent, chérie !

Alors que vous vous préparez pour l’automne, les finances sont au premier plan, alors au cours des prochaines semaines, envisagez de créer un budget pour vous aider à suivre les mouvements croissants et décroissants de votre compte bancaire. N’oubliez pas, Lion amour, l’argent est toujours à flot, il ne s’agit donc pas seulement d’obtenir « plus », il s’agit de trouver votre rythme. Que vous cherchiez à rembourser une dette de crédit, à économiser pour un acompte sur un manoir – euh, je veux dire une maison – ou simplement à cultiver une relation plus saine avec vos ressources, laissez la saison de la Vierge ouvrir la voie. Bon à savoir : prenez une page du livre de la Vierge – lorsqu’il s’agit de gestion de l’argent, l’organisation est la clé !

