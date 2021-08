Horoscope mensuel Balance d’août 2021

Ajoutez ces dates à votre GCal : Dimanche 8 août : Nouvelle Lune en LionDimanche 22 août : Pleine Lune en Verseau 29Dimanche 22 août : le Soleil entre en Vierge

La température n’est pas la seule chose à venir : alors que nous entrons dans ce tout nouveau mois, l’énergie du Lion rend tout supplémentaire supplémentaire. Bien que vous soyez un signe aérien équilibré, vous appréciez la joie de vivre du Lion. Et lorsque la Nouvelle Lune en Lion du 8 août active votre 11e maison de communauté, vous êtes invité à vous connecter avec un public encore plus large. Quelques propos d’astrologue : Avant Internet, la 11e maison, qui régit la communauté, existait principalement en tant que concept. Mais maintenant, grâce aux médias sociaux, l’énergie de la 11e maison est à portée de main – nous avons la possibilité d’élargir notre portée, de rejoindre des réseaux à grande échelle et de nous aligner avec d’autres astronomes aux vues similaires qui partagent vraiment nos valeurs. Nous savons que ces plateformes virtuelles ne servent pas uniquement à cataloguer les selfies ; ce sont aussi des outils pour un changement social radical. Il est temps de voir grand, Balance chérie !

Continuez à viser les étoiles, car même si vous n’êtes pas sûr de ce à quoi vous vous accrochez, vous recevrez bientôt une puissante clarté cosmique grâce à la Pleine Lune en Verseau le 22 août. Il s’agit en fait de la deuxième Pleine Lune en Verseau. de la saison (le premier a eu lieu le 23 juillet), ce qui le rend extrêmement puissant. Alors que le soleil éclatant (symbolise l’identité externe et l’expression extérieure) dans le fougueux Lion affronte la lune insaisissable (représentant votre monde intérieur et vos sensibilités émotionnelles), vous serez motivé pour alimenter l’action avec passion. Comment vous exprimez-vous de manière créative ? Artistiquement ? Intuitivement? Votre imagination offre un potentiel illimité, Balance, alors n’ayez pas peur de puiser dans votre enfant intérieur. En cas de doute, prenez une paire de ciseaux, quelques vieux magazines (Cosmopolitan, duh), et commencez à travailler sur un tableau de vision. C’est ta vie, Balance ! Vous faites les règles !

Quelques heures seulement après la Pleine Lune, le Soleil dit « au revoir » au Lion alors qu’il se dirige vers la Vierge le 22 août. Bouclez votre ceinture de sécurité, car cela va être… important. Le mouvement du Soleil à travers la Vierge illumine la zone de votre thème connue sous le nom de maison 12 – la dernière frontière. C’est le dernier arrêt avant que le Soleil n’entre en Balance le mois prochain (signifiant votre saison d’anniversaire, woohoo !), Donc les prochaines semaines sont consacrées à la conclusion de cycles qui ne servent plus votre esprit.

Il s’agit d’une expiration spirituelle majeure, ce qui signifie que vous serez le fer de lance de changements monumentaux dans presque tous les domaines de la vie, mais cette transformation viendra directement pour votre psyché. Assurez-vous de passer beaucoup de temps à réfléchir, à méditer et, oui, même à dormir. Vous voulez que votre subconscient soit un espace ouvert et accessible, donc pendant ce temps, moins c’est plus. N’ayez pas peur de regarder à l’intérieur, Balance. Cela peut sembler ringard, mais toutes les réponses que vous cherchez existent déjà à l’intérieur. Tu as ça!

