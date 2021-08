Horoscope mensuel Capricorne pour août 2021, prévisions d’astrologie

Ajoutez ces dates à votre GCal : Dimanche 8 août : Nouvelle Lune en LionDimanche 22 août : Pleine Lune en Verseau 29Dimanche 22 août : le Soleil entre en Vierge

En signe cardinal, vous aimez les débuts. Lorsque vous êtes aux premiers stades d’un travail ou d’une relation, vous vous sentez totalement épanoui – et qui pourrait vous en vouloir ? C’est une période passionnante ! Mais que se passe-t-il lorsque vous devez… rester sur place ? Que se passe-t-il lorsque cette odeur de voiture fraîche s’est estompée ? Ou le trajet commence à devenir banal ? Ou cette dynamique sexy devient de moins en moins torride ? Ce n’est pas un endroit facile pour toi, Capricorne chéri, mais le 8 août – pendant la Nouvelle Lune en Lion – c’est exactement ce que tu dois considérer.

Pendant cette lunaison puissante, il n’y aura pas d’illumination nocturne ; le ciel est complètement sombre, ne fournissant absolument aucune distraction. Vous devrez vous fier uniquement à la lumière des étoiles et à votre intuition, alors n’ayez pas peur de vous poser des questions difficiles. Que se passe-t-il lorsque vous avez besoin de respirer dans un engagement, Capricorne ? Qu’est-ce que ça fait d’être vraiment, honnêtement et sans peur intime – avec les autres et, peut-être le plus important, avec vous-même ? Vous pensez peut-être avoir tout compris, mais sous ce ciel contemplatif, il y a beaucoup à découvrir. Et c’est une belle chose, bouc de mer, mon chéri ! Fondamentalement, cette Nouvelle Lune provoque une transformation émotionnelle : donnez-vous la permission de vous épanouir en un beau papillon, une métamorphose de l’intérieur vers l’extérieur ! Quelle magie !

Alors que la Lune continue d’avancer, elle rencontre à nouveau le Soleil le 22 août, formant une puissante Pleine Lune en Verseau. Cela n’est-il pas déjà arrivé ? C’est sûr, Capricorne ! Il s’agit de la deuxième pleine lune en Verseau de la saison (la première a eu lieu le 23 juillet), ce qui en fait une lune bleue. Pour vous, c’est une bonne nouvelle : cette puissante lunaison électrique éclaire la zone de votre thème associée à la sûreté, la sécurité et – peut-être le plus important – les finances personnelles. C’est un excellent moment pour manifester quelques moolah! Que vous souhaitiez payer vos factures, économiser pour un achat important ou simplement reprendre le contrôle de votre budget, cette double dose de La Luna vous aidera à identifier les opportunités monétaires prometteuses que vous avez peut-être négligées. Que vous parliez à votre patron d’une augmentation de salaire, que vous disiez « oui » à un petit boulot à faible pression, ou que vous trouviez littéralement de l’argent oublié dans un vieux sac à main (mon préféré), ce Blue Moon sert définitivement des nuances de vert. On adore le voir !

Enfin, quelques heures seulement après la Lune bleue, le Soleil dit au revoir au Lion alors qu’il navigue dans le ciel de la Vierge. Je ne vais pas vous mentir, Capricorne : cela vous fera vraiment du bien. Vous avez été un très bon sport – tirer le meilleur parti de certaines situations objectivement merdiques – mais avec le Soleil qui traverse maintenant un signe de terre aux vues similaires, les choses sont sur le point de devenir beaucoup plus faciles. Peut-être pouvez-vous refuser poliment quelques réunions Zoom non essentielles ? Ou déléguer certaines de vos responsabilités ? Ou peut-être – juste peut-être – vous pouvez être sûr que l’univers vous soutient et que vous n’avez pas besoin d’avoir le pied sur le gaz 24h/24 et 7j/7 ? Je sais, c’est exagéré ! Mais, le fait est chéri Capricorne, que vous n’avez pas à travailler si dur tout le temps. Donnez-vous la permission de faire une pause. Vous êtes aimé, vous êtes soutenu et vous allez réaliser tout ce que vous vous êtes fixé. En attendant, cependant, vous pouvez expirer. Phew!

