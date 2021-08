Horoscope mensuel d’août 2021 par signe du zodiaque, prévisions d’astrologie

Ajoutez ces dates à votre GCal : Dimanche 8 août : Nouvelle Lune en LionDimanche 22 août : Pleine Lune en VerseauDimanche 22 août : le Soleil entre en Vierge

Le mois d’août est arrivé, apportant un ciel ensoleillé et un temps astro agréable ! Votre saison Lion est sur le point de devenir encore plus Lion lorsque le Soleil et la Lune s’alignent dans le ciel pour former un Nouvelle Lune en Lion le 8 août. Embrassez ces vibrations de lion !

Le prochain événement astrologique majeur du mois est la Pleine Lune en Verseau le 22 août. Cela vous semble familier ? Il s’agit en fait de la deuxième pleine lune consécutive en Verseau, après la dernière pleine lune en Verseau du 23 juillet. Il s’agit d’un événement astrologique rare, parfois appelé lune bleue. Non, la Lune n’aura pas vraiment l’air bleue. Mais ne soyez pas surpris si vous remarquez des thèmes, des idées, des problèmes et des personnes familiers qui reviennent. (“Deja Vu” d’Olivia Rodrigo joue doucement en arrière-plan.)

Le même jour (si vous avez oublié, c’est-à-dire le 22 août), le Soleil passe du Lion à la Vierge, mettant fin à la saison du Lion 2021 et donnant le coup d’envoi Vierge saison 2021. Le Soleil rejoint Mercure et Mars dans ce signe de terre pratique, apportant une énergie de retour à l’école même si vous êtes diplômé depuis longtemps.

Lisez votre horoscope Soleil / Levant par Aliza Kelly :

