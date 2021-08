Horoscope mensuel du Sagittaire pour août 2021, prévisions d’astrologie

Ajoutez ces dates à votre GCal : Dimanche 8 août : Nouvelle Lune en LionDimanche 22 août : Pleine Lune en Verseau 29Dimanche 22 août : le Soleil entre en Vierge

À quand remonte la dernière fois que vous avez regardé les étoiles ? Non, je ne parle pas de lire votre horoscope ou de partager des mèmes d’astrologie sur Instagram (bien que, s’il vous plaît, continuez à le faire aussi) – je parle de rester dehors, de lever la tête vers le haut et de regarder le cosmos se dérouler sous vos yeux .

Le 8 août, la Nouvelle Lune en Lion crée une opportunité incroyable de vraiment recevoir la puissante intensité de l’univers. Avec le Soleil et la Lune alignés dans ce signe de feu aux vues similaires, la Lune vibrante prendra un siège arrière, créant une scène magnifique pour observer la majesté illimitée de notre galaxie. Avec cette perspective macro, il devient très clair que vous n’êtes pas attaché à un moment singulier – vous faites partie de quelque chose de beaucoup plus grand que ce que l’on peut même imaginer intellectuellement. Après tout, l’expérience n’est pas définie par des tampons dans un passeport, mais par votre capacité à être pleinement et totalement présent à chaque instant. Ainsi, que vous vous étaliez dans le champ pour boire dans la Voie lactée ou que vous ayez simplement un aperçu du ciel entre deux grands immeubles, laissez cette lunaison vous rappeler que vous êtes exactement là où vous devez être. Et ça, mon Sagittaire chéri, c’est vraiment profond.

Le t-shirt le plus Sagittaire et Sagittaire en rouge

Oui, le début du mois reflète votre esprit inné – poétique, philosophique, expansif – mais le 22 août, lorsque le Soleil et la Lune s’affronteront pour former une Pleine Lune en Verseau, vous êtes prêt à passer de la théorie à l’application. Il s’agit de la deuxième pleine lune en Verseau de la saison (la première a eu lieu le 23 juillet), faisant de cette lunaison une lune bleue. Non, la Lune ne sera pas réellement d’une teinte différente, mais cela peut colorer votre expérience de manière inattendue. Vous avez été coincé dans votre tête, et maintenant vous êtes prêt à avoir… oh merde, comment ça s’appelle déjà ? Amusement? Cela fait une minute que vous ne vous êtes pas vraiment lâchés, mais heureusement, cette Lune Bleue est synonyme de bon moment. N’oublie pas, mon Sagittaire chéri, tu es un conteur – et un grand aussi. Sous ce ciel éclectique, rassemblez quelques-uns de vos plus proches compagnons autour du feu de camp proverbial. Peu importe le type d’histoires que vous voulez raconter (suggestion : histoires d’horreur sur Tinder date !), assurez-vous de remplir votre tasse de communauté. En fin de compte, rien ne vous éclaire comme le rire !

Enfin, quelques heures seulement après la Lune Bleue, le mois se termine par le début d’une nouvelle saison astrologique. Le soleil se dirige vers la Vierge le 22 août, et c’est un changement rapide des chaussures de randonnée aux combinaisons de puissance. Au cours des prochaines semaines, l’énergie de la Vierge illuminera la zone de votre graphique associée aux objectifs de carrière et à l’héritage à long terme, de sorte que l’énergie du grand patron est au premier plan. Êtes-vous prêt à entrer sous les feux de la rampe, Sagittaire ? Assurez-vous de ne pas avoir de rouge à lèvres sur les dents : que vous parliez à votre patron d’une promotion ou que vous lanciez votre propre petite entreprise, tous les yeux seront rivés sur vous d’ici la fin du mois. C’est l’éclat que vous attendiez – prêt, prêt, partez !

Ce contenu est créé et maintenu par un tiers, et importé sur cette page pour aider les utilisateurs à fournir leurs adresses e-mail. Vous pourrez peut-être trouver plus d’informations à ce sujet et d’autres contenus similaires sur piano.io