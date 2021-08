Horoscope mensuel Gémeaux d’août 2021

Ajoutez ces dates à votre GCal : Dimanche 8 août : Nouvelle Lune en LionDimanche 22 août : Pleine Lune en Verseau Dimanche 22 août : le Soleil entre en Vierge

Pouvez-vous croire que c’est déjà août? Moi non plus! On dirait que la saison des Gémeaux n’était qu’hier ! Mais la saison Lion est définitivement là, et le 8 août, le cosmos s’assurera que vous compreniez le message. En ce jour enchanté, le Soleil et la Lune s’aligneront en Lion dynamique, formant une puissante Nouvelle Lune. Parsemée de lumière stellaire, cette lunaison vous invite à rayonner votre propre aura magnétique puissante. Vous émanerez de votre esprit inné, de votre curiosité et de votre charme, c’est donc un moment merveilleux pour vous entourer d’observateurs d’étoiles partageant vos passions et vos intérêts. Envisagez de rejoindre un club de lecture, de vous inscrire à un nouvel atelier virtuel ou même de rattraper certains de vos meilleurs amis autour de piña coladas bien méritées. En cas de doute, dressez une liste d’activités que vous jugez « amusantes » et essayez d’en éliminer au moins deux ou trois. Après tout, Hot Girl Summer n’est pas encore fini ! C’est le moment de briller !

Mais, soyons honnêtes, il y a toujours plus dans l’histoire qu’un simple “bon moment”. Vous êtes multidimensionnel – en fait, c’est exactement ce qu’est votre signe : l’énergie jumelle ! Passer du temps avec vos compagnons les plus proches est fabuleux, mais cela vous fait vous demander ce qu’il y a d’autre. Heureusement, une Pleine Lune en Verseau (un signe aérien aux vues similaires) le 22 août brillera sous les projecteurs à cet endroit précis.

En parlant de deux fers, cette Pleine Lune vous semble-t-elle familière ? Oui, Gémeaux, c’est la deuxième Pleine Lune en Verseau — c’est une Lune Bleue ! Sous ce ciel, vous terminerez le récit qui a commencé le 23 juillet, lors de la première Pleine Lune du Verseau. Laissez-moi m’exprimer ainsi : il y a eu beaucoup de rumeurs qui ont circulé, et pendant cette Pleine Lune, vous aurez enfin la motivation (et les captures d’écran) de dire la vérité. Mon seul conseil ? Essayez d’éviter un effondrement total de Twitter. Je sais que les Gémeaux ont un peu… une réputation sur les réseaux sociaux, mais ce n’est pas forcément vous. Pas besoin d’être mesquin, chérie ! Soyez juste honnête !

Plus tard ce même jour, le Soleil dit ta-ta au Lion et se dirige vers la Vierge. Mercure et Mars traînent déjà dans le domaine pratique de la Vierge, mais avec le Soleil maintenant dans le mix, les choses sont sur le point de devenir… eh bien, ancrées. Honnêtement, après tant de semaines d’efforts, le seul moyen d’éviter le burn-out est de s’accorder un temps d’arrêt. Au cours des prochaines semaines, faites un effort pour passer un peu plus de temps à la maison, en investissant dans votre nid pour vous assurer que vous êtes à l’aise dans votre environnement. Peut-être avez-vous besoin de faire quelques changements esthétiques en faisant mousser vos murs avec une nouvelle couche de peinture ou en ornant votre lit de jolis coussins ? Ou peut-être avez-vous besoin d’être le fer de lance de changements beaucoup plus importants : c’est un excellent moment pour préparer un déménagement. Dépassé? Ne le soyez pas. Tout ne peut (ou ne doit) pas être résolu du jour au lendemain, alors au cours des prochaines semaines, donnez-vous suffisamment de permission pour réfléchir, planifier et vous préparer. Il s’agit d’une vue d’ensemble, Gémeaux. Tu as ça!

