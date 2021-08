Horoscope mensuel Poissons d’août 2021 – Aperçu mensuel

Ajoutez ces dates à votre GCal : Dimanche 8 août : Nouvelle Lune en LionDimanche 22 août : Pleine Lune en Verseau 29Dimanche 22 août : le Soleil entre en Vierge

C’est le mois d’août et — ouf — tu transpires ! Mais ce n’est pas la température qui vous réchauffe ; c’est votre horaire non-stop. Vous êtes épuisé ! Le 8 août, une Nouvelle Lune en Lion illumine la zone de votre thème associée à la santé et au bien-être, et c’est un moment charnière pour vérifier votre calendrier. Avez-vous accumulé tellement de réunions dans votre journée que vous avez à peine le temps de vous brosser les dents, et encore moins de préparer un sandwich ? Si c’est le cas, vous devrez réduire votre taille – ce type de broyage est totalement insoutenable.

De plus, cette Nouvelle Lune vous invite à pousser votre réflexion plus loin : Pourquoi vous poussez-vous si fort, Poissons ? Essayez-vous d’atteindre un objectif ou de fixer une date limite ? Ou pourriez-vous – peut-être – vous distraire de ressentir tous les sentiments ? Vous êtes, après tout, le signe le plus psychique du zodiaque : pourriez-vous avoir peur de ce qui pourrait arriver lorsque vous reconnaissez réellement cet ouragan d’émotions tourbillonnant dans votre psyché ? Soyez honnête et si vous découvrez que votre calendrier fonctionne comme une déviation, c’est un excellent moment pour se réserver un temps d’introspection plus régulier.

La conscience de soi que vous évoquez pendant la Nouvelle Lune sera particulièrement importante plus tard dans le mois, lorsque le Soleil et la Lune se connecteront le 22 août pour former une Pleine Lune en Verseau. Il s’agit de la deuxième Pleine Lune en Verseau de la saison (la première s’est produite le 23 juillet), ce qui en fait une Lune Bleue dynamique. Qu’est-ce que cela signifie? Eh bien, bien que la Lune ne change pas réellement de teinte (bien que je suppose que si vous portez des lunettes teintées, cela peut sembler le faire), cela changera absolument votre point de vue.

Sous ce ciel éclectique, le lien puissant entre vos réalités quotidiennes et vos vérités émotionnelles deviendra étonnamment clair. Un bureau désorganisé a-t-il un impact négatif sur votre flux de travail – ou le désordre reflète-t-il votre psyché dispersée ? Vous savez maintenant que tout est connecté, ce qui signifie que vous pouvez décider quel domaine de la vie vous souhaitez aborder en premier : l’interne ou l’externe ? Bien sûr, cela peut être un peu écrasant au début, mais la bonne nouvelle est que vous avez des options ! Ne t’inquiète pas, Poissons chéri, tu as ça !

Enfin, quelques heures seulement après la Pleine Lune, le Soleil dérive dans la Vierge, lançant une nouvelle saison astrologique le 22 août. Avec Mercure et Mars déjà postés dans le domaine de la Vierge, le Soleil se joindra à la fête, activant la zone de votre carte associée à des partenariats sérieux. Au cours des prochaines semaines, vous passerez de « moi » à « nous », en tenant compte de la façon dont vous vous reliez aux autres et, de la même manière, de la façon dont les autres se rapportent à vous. Je sais je sais. Vous êtes une sirène, alors ne vous inquiétez pas, cela ne veut pas dire que vous vous ancrez. Que vous chantiez un nouveau contrat professionnel ou que vous deveniez plus sérieux dans une relation amoureuse, c’est un excellent moment pour explorer comment vous pouvez maintenir votre autonomie tout en acceptant de nouveaux engagements. Oui, Poissons, c’est un gros problème ! Mais vous êtes totalement prêt ! Appréciez la balade.

