Horoscope mensuel Scorpion d’août 2021

Ajoutez ces dates à votre GCal : Dimanche 8 août : Nouvelle Lune en LionDimanche 22 août : Pleine Lune en Verseau 29Dimanche 22 août : le Soleil entre en Vierge

C’est déjà en quelque sorte le mois d’août (wtf!), Mais pendant que tout le monde est en vacances, vous vous débrouillez. Il ne fait aucun doute qu’il se passe beaucoup de choses sur le plan professionnel, et le 8 août – lorsque le Soleil et la Lune s’aligneront, formant une Nouvelle Lune en Lion – vous serez prêt à saisir une opportunité formidable.

Pendant cette lunaison, il n’y a pas de lumière dans le ciel ; vous opérez dans l’obscurité totale. Bien que cela puisse être quelque peu désorientant, cela vous donne également une occasion unique d’observer les étoiles. Vous avez tellement de choses que vous voulez accomplir au cours de votre vie et vous méritez d’atteindre vos objectifs. Sous cette Nouvelle Lune, soyez courageux : un risque majeur ne manquera pas de vous donner un énorme regain de confiance, vous inspirant à faire un pas de géant en dehors de votre zone de confort. Connaissez-vous cet objectif qui ressemble à une chimère ? Il est temps d’en faire votre réalité. Allez le chercher, Scorpion !

Mais tout existe sur un axe, et les aspirations élevées nécessitent des racines profondes et stables. De même, le 22 août, la Pleine Lune en Verseau illumine la puissante stratification entre vos désirs et vos besoins. Il s’agit en fait de la deuxième Pleine Lune en Verseau de la saison, faisant de cette lunaison une puissante Lune Bleue. Il clôturera le chapitre qui a commencé le mois dernier, lors de la première Pleine Lune du Verseau le 23 juillet. Fondamentalement, cette Pleine Lune mettra en lumière une réalité extrêmement importante – mais incroyablement frustrante : tout est un compromis ! Vous êtes-vous vraiment montré pour vos amis, votre famille et votre système de soutien ? Si vous avez été trop absorbé par votre propre éclat pour aider vos compagnons les plus proches, cette lunaison surchargée est l’occasion idéale de prouver à quel point vous vous souciez de vous.

Enfin, quelques heures seulement après la Lune Bleue, une nouvelle saison astrologique débute le 22 août, lorsque le Soleil croise le ciel de la Vierge. La Vierge – un signe de terre – est une question de logique, de rationalité et de pragmatisme, et pour vous, cette énergie ancrée vous inspire à étendre votre portée. Maintenant, vous êtes prêt à partager vos réalisations avec le monde et peut-être – juste peut-être – à aider quelqu’un d’autre qui commence tout juste son chemin. Les prochaines semaines seront consacrées à la collaboration, au travail d’équipe et à la communauté, c’est donc un excellent moment pour fortifier de nouvelles amitiés et peut-être même engager un mentoré qui pourrait utiliser certains de vos sages conseils. N’oubliez pas que la meilleure façon de renforcer votre expertise est de devenir enseignant dans votre métier, alors soyez généreux avec vos ressources ! Rappelez-vous, amour Scorpion, il n’y a rien que l’univers aime plus que la gentillesse. On adore le voir !

