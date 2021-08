Horoscope mensuel Taureau d’août 2021

Ajoutez ces dates à votre GCal : Dimanche 8 août : Nouvelle Lune en LionDimanche 22 août : Pleine Lune en Verseau Dimanche 22 août : le Soleil entre en Vierge

Bienvenue en août, Taureau ! Pouvez-vous croire que l’été est déjà presque terminé ? J’espère que tu as profité du soleil d’été comme un beau bovin étalé sur un pré. Mais si vous n’avez pas eu le Hot Girl Summer que Megan Thee Stallion a promis en 2019, cela mérite peut-être aussi un moment de réflexion. Pourquoi tu ne t’es pas amusé ? Il est temps de se débarrasser de toute frustration persistante, bébé Taureau. La Nouvelle Lune en Lion du 8 août offre un moment opportun pour se manifester, vous inspirant à agir dans n’importe quel domaine de la vie qui vous semble bloqué. Enlève-le de ta poitrine, Taureau chéri ! C’est trop de bagages pour un seul taureau à porter. Si vous retardez une conversation difficile (en particulier avec un parent ou un ami qui se sent comme une famille), cette belle Nouvelle Lune en Lion vous incitera à dire votre vérité. Soit brave!

Alors que la Lune continue de se déplacer, elle rencontre le Soleil en opposition le 22 août, formant une Pleine Lune en Verseau. Semble familier? Je parie que oui ! Il s’agit en fait de la deuxième Pleine Lune du Verseau de 2021 (la première s’est produite le mois dernier, le 23 juillet), ce qui signifie qu’il s’agit d’une Lune Bleue ! Les pleines lunes sont toujours un moment de sortie, mais pendant cette sortie surchargée, nous fermons la boucle sur tout récit commencé au début de la saison Lion, créant une puissante synthèse entre votre passé et votre présent. En activant à la fois le haut (représentant votre héritage) et le bas (symbolisant votre fondation) de votre thème astral, vous aurez une compréhension beaucoup plus approfondie de ce que signifie grandir dans des directions diamétralement opposées. Considérez-vous comme un arbre : avec des racines qui poussent profondément dans la terre, vous avez la stabilité nécessaire pour atteindre de nouveaux sommets. N’aie pas peur de troquer le confort contre de l’ambition, Taureau chéri. Concentrez votre regard et rappelez-vous que tout est possible.

Mais la fête ne fait que commencer ! Plus tard dans la journée, le 22 août, le Soleil dit au revoir au Lion et plonge dans la Vierge, un signe de terre aux vues similaires. Au cours des prochaines semaines, la saison de la Vierge active la zone de votre thème associée à la passion, la créativité et (ahem) la romance – alors ne soyez pas surpris si vous ressentez une nouvelle motivation d’ici la fin du mois. Oui, Taureau chéri, tu peux te retrouver à nager dans une mer de prétendants. Fatigué ? Je ne te blâme pas ! C’est épuisant d’être si sollicité ! Mais il n’y a pas besoin de régler : ayez confiance que, tant que vous êtes super honnête avec vos désirs, vos besoins et vos attentes (oui, Taureau, cela signifie vous assurer de rester super présent), vous serez sûr d’avoir Ton choix. Que vous recherchiez quelque chose à long terme ou que vous flirtez avec un béguin à distance qui surveille de près vos histoires Instagram, ouvrez votre cœur aux possibilités ! Pour faire court, les vibrations sont impeccables !

