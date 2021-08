Horoscope mensuel Verseau d’août 2021, prévisions d’astrologie

Ajoutez ces dates à votre GCal : Dimanche 8 août : Nouvelle Lune en LionDimanche 22 août : Pleine Lune en Verseau Dimanche 22 août : le Soleil entre en Vierge

Bienvenue en août, mon Verseau chéri ! Pouvez-vous croire que nous sommes déjà si profondément en 2021? Moi non plus. Mais nous y sommes et le 8 août, la Nouvelle Lune en Lion va s’assurer que vous êtes vraiment présent. Avec les luminaires connectés dans la zone de votre thème associés à des relations sérieuses, vous commencez à envisager les partenariats – à la fois l’expérience externe et interne de l’alignement – ​​d’un point de vue totalement différent. Je sais que vous êtes un penseur abstrait, alors laissez-moi m’exprimer ainsi : qu’est-ce que cela signifie de maintenir l’indépendance et l’autonomie tout en cultivant une connexion significative et intime avec une autre personne ? Est-il possible que vous deveniez encore plus vous-même lorsque vous êtes avec quelqu’un d’autre ?

Que vous défendiez un changement interpersonnel radical ou que vous trouviez le courage d’avoir un dialogue puissant sur vos attentes romantiques, rappelez-vous que vous n’êtes pas seulement un philosophe : vous êtes aussi un être sensible, empathique, organique qui mérite pleinement et complètement d’amour (à la fois obtenir et recevoir). Sous ce ciel, vous serez assuré de faire des découvertes cataclysmiques, alors n’ayez pas peur de planter des graines pour l’avenir. En l’absence de lune visible dans le ciel nocturne, vous travaillez uniquement avec la lumière des étoiles – pour faire court, bébé Verseau, c’est un beau moment pour rêver !

T-shirt The Most Aquarius-y Aquarius en rouge

Quelles que soient les intentions définies pendant la Nouvelle Lune en Lion, elles seront pleinement réalisées quelques semaines plus tard, lorsque le Soleil et la Lune s’aligneront à nouveau pour former une Pleine Lune choquante en Verseau le 22 août. Si cela vous semble étrangement familier, c’est parce que c’est le deuxième Pleine Lune en Verseau de la saison (la première s’est produite le mois dernier, le 23 juillet), faisant de cette lunaison une puissante Lune Bleue dans votre propre signe. C’est une grosse affaire, chérie! Maintenant, avec la Lune occupant votre propre domaine (représentant vos émotions) et faisant face au Soleil (symbolisant vos expériences extérieures), vous êtes prêt à définir « moi » et « nous » comme des concepts distinctifs. Bien sûr, vous êtes un Verseau libre-penseur qui déteste les règles, vous ne compromettrez donc jamais votre esprit excentrique et indépendant pour quelqu’un d’autre – mais bon, un petit compromis ne fait jamais de mal à personne ! N’oubliez pas, Verseau, des associations puissantes (dans l’amitié, la romance et même le travail) peuvent ouvrir des portails vers de nouvelles dimensions autrement inaccessibles. Et à la fin de la journée, vous irez plus loin plus rapidement lorsque vous collaborerez. Il est temps de signer sur la ligne pointillée !

Enfin, quelques heures seulement après la Pleine Lune, nous commençons une nouvelle saison astrologique lorsque le Soleil dérive dans la Vierge le 22 août. Pour vous, cela aidera à ancrer tout votre dur labeur ; à savoir, comment vos choix impactent les autres, et comment vous pouvez intégrer ces décisions à un niveau émotionnel. Bien que le Soleil soit toujours haut dans le ciel, la saison de la Vierge commence à déplacer l’énergie : les jours raccourcissent et vous pouvez devenir de plus en plus introspectif. Qu’est-ce que cela signifie d’aller un peu plus profondément dans votre psyché ? Envisagez de parcourir de vieilles photos ou journaux intimes pour vous rafraîchir la mémoire, en vous rappelant des temps lointains avec des souvenirs sensoriels viscérale. Vous n’avez pas besoin de vous attarder dans le passé, mais il est important de reconnaître le chemin parcouru. Après tout, vous êtes l’un des signes les plus courageux de tout le zodiaque ! Recevez-vous avec une curiosité compatissante : vous êtes vraiment unique.

Ce contenu est créé et maintenu par un tiers, et importé sur cette page pour aider les utilisateurs à fournir leurs adresses e-mail. Vous pourrez peut-être trouver plus d’informations à ce sujet et d’autres contenus similaires sur piano.io