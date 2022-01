Horoscope quotidien du 11 janvier 2022 – prévisions pour tous les signes astrologiques

C’est une journée difficile aujourd’hui… (Photo : ./Metro.co.uk)

Vous vous sentez distrait aujourd’hui ? Les étoiles ont les réponses.

Le lien délicat entre Neptune et Mars pourrait être ce qui vous rebute.

Pour Lion, cela pourrait signifier des doutes sur votre nouvelle relation.

Poissons, n’écoutez pas votre saboteur intérieur. Si une bonne opportunité se présente, saisissez-la.

Vous trouverez ci-dessous votre horoscope complet du mardi 11 janvier 2022.

Lisez la suite pour les prévisions de votre signe astrologique.

bélier

21 mars au 20 avril

Alors que Mars se dirige vers Neptune aquatique, il peut être difficile de se concentrer sur les choses importantes.

Les niveaux d’énergie peuvent ne pas être à la hauteur de votre niveau habituel, alors faites ce que vous pouvez.

Votre esprit pourrait se tourner vers des questions spirituelles, alors lire un livre inspirant ou essayer la méditation ou le yoga peut vous aider à vous calmer.

Rendez-vous ici pour tout ce que vous devez savoir sur le Bélier

Taureau

21 avril au 21 mai

Vos amis voudront peut-être que vous acceptiez leur plan et ont de nombreuses raisons pour lesquelles cela pourrait être bon pour vous.

S’il s’agit de quelque chose de mineur, alors ne vous inquiétez pas, mais pour tout projet majeur qui implique du temps et de l’argent, assurez-vous de savoir ce que cela vous rapporte.

Rendez-vous ici pour tout ce que vous devez savoir sur le Taureau

Gémeaux

22 mai au 21 juin

Besoin d’un conseil? Si vous ne connaissez que la personne, alors demandez.

Gardez les choses simples et demandez de l’aide si nécessaire et vous pouvez accomplir beaucoup de choses, vous laissant plus de temps pour vous adonner à vos passe-temps.

De plus, vous pourriez vous sentir découragé si quelque chose ne fonctionne pas. Donnez-lui juste le temps.

Rendez-vous ici pour tout ce que vous devez savoir sur le fait d’être Gémeaux

Cancer

22 juin au 23 juillet

Vous manquez de motivation en ce moment ?

Essayez de nouvelles choses pour stimuler l’imagination et aider votre potentiel créatif. Si vous vous sentez inspiré de cette façon, vous voudrez peut-être vous lancer dans un projet artistique ou une autre activité similaire.

Il peut être utile de réduire au maximum votre emploi du temps.

Rendez-vous ici pour tout ce que vous devez savoir sur le cancer

Leo

24 juillet au 23 août

Une romance pourrait passer par une phase délicate. Vous pouvez avoir des doutes au sujet de quelqu’un qui vous a enchanté récemment.

Le lien Mars-Neptune qui se dégonfle peut vous trouver en train de vous concentrer sur leurs défauts. Il est possible que vos idées à leur sujet soient déformées, cependant.

Au cours du week-end, vous trouverez une image plus vraie.

Rendez-vous ici pour tout ce que vous devez savoir sur le fait d’être Lion

Vierge

24 août au 23 septembre

Bien que votre famille ne soit pas favorable à une idée brillante, vos amis pourraient l’être.

Si vous êtes déterminé à réussir, vous devrez vous mettre en contact avec eux.

La Lune Taureau et sa fusion avec Uranus pourraient inciter à une décision spontanée de faire quelque chose de sauvage et d’excitant.

Rendez-vous ici pour tout ce que vous devez savoir sur la Vierge

Balance

24 septembre au 23 octobre

Vous pourriez être trop disposé pour votre propre bien à consacrer de l’énergie à quelque chose qui est en fait une cause perdue.

Avant de sacrifier votre temps et votre énergie, réfléchissez bien à ce qui vous motive à le faire et à ce que vous en retirerez.

Si ni l’un ni l’autre n’est satisfaisant, alors ne vous embêtez pas.

Rendez-vous ici pour tout ce que vous devez savoir sur la Balance

Scorpion

24 octobre au 22 novembre

Même les experts ont des faiblesses et il n’est pas honteux d’admettre qu’il y a certaines choses que vous ne pouvez pas faire aussi bien que d’autres.

Si on vous a confié un travail pour lequel vous n’êtes pas très bon, déléguez afin de pouvoir vous concentrer sur les choses dans lesquelles vous excellez.

Rendez-vous ici pour tout ce que vous devez savoir sur le fait d’être un Scorpion

Sagittaire

23 novembre au 21 décembre

Tout ce que vous faites ou dites affectera les autres.

Votre présence pourrait être une source d’inspiration pour certains qui vous voient comme un aventurier passionné qui ne connaît pas la peur.

Pourtant, il y a peut-être quelque chose dont vous avez peur et que vous ne dites pas. Prenez le contrôle de cela.

Rendez-vous ici pour tout ce que vous devez savoir sur le Sagittaire

Capricorne

22 décembre au 21 janvier

Fait une erreur? Ne soyez pas trop dur avec vous-même. Au lieu de cela, acceptez-le et passez à autre chose.

Si vous laissez cela prendre trop de bande passante dans votre tête, vous finirez par vous sentir plus découragé que vous ne devriez l’être.

La meilleure chose que vous puissiez faire est peut-être de vous adonner à des activités que vous aimez et qui vous détendront.

Rendez-vous ici pour tout ce que vous devez savoir sur le fait d’être un Capricorne

Verseau

22 janvier au 19 février

Un projet d’équipe peut être très amusant si vous invitez des amis à bord. Et s’il s’agit d’une nouvelle expérience, vous serez ravi.

Quelque chose dans lequel vous êtes impliqué pourrait ouvrir la voie à une réunion d’esprit ou à un nouvel intérêt qui élargit votre gamme de loisirs et d’options sociales.

Rendez-vous ici pour tout ce que vous devez savoir sur le Verseau

Poissons

20 février au 20 mars

Vous êtes peut-être votre pire critique et cela pourrait gâcher votre confiance en vous.

Même si une opportunité brillante vous est présentée, vous pourriez ne pas la saisir à cause de la voix lancinante dans votre tête qui vous rabaisse. N’écoute pas.

À partir d’aujourd’hui, prenez la décision de continuer à sortir de votre zone de confort.

Rendez-vous ici pour tout ce que vous devez savoir sur le fait d’être Poissons

