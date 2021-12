Horoscope quotidien du 12 décembre 2021 – prévisions pour tous les signes astrologiques

La Balance a une chance de romance aujourd’hui (Photo: ./Metro.co.uk)

Que prédit votre horoscope pour ce dimanche endormi ?

Vierge, vous pourriez vous sentir enclin à entreprendre un nouveau projet, surtout s’il s’agit de bricolage.

Méfiez-vous du Taureau – un petit potin juteux pourrait se transformer en une méchante rumeur si vous êtes trop rapide à le répandre.

En avant, vous trouverez les prévisions de chaque signe astrologique pour aujourd’hui, dimanche 12 décembre 2021.

Lisez la suite pour découvrir ce que les stars ont en réserve…

bélier

21 mars au 20 avril

Ne laissez pas ceux qui ont tout le pouvoir vous mettre la pression inutilement, Bélier. Mars fougueux à la queue du Scorpion peut vous rendre très conscient de leurs motivations.

Et ils sont probablement plus sur la façon dont ils pourraient en bénéficier, et pas grand-chose à voir avec ce que vous pourriez ressentir à propos de certaines questions.

Adopter une approche philosophique peut être une option judicieuse, si cela vous permet de gérer cela de manière réfléchie.

Taureau

21 avril au 21 mai

Des informations intéressantes peuvent apparaître, car un aspect rêveur suggère que quelqu’un pourrait en donner trop.

Vous serez très intéressé s’il s’agit d’un sujet sur lequel vous souhaitez en savoir plus. Ne dites rien à personne d’autre cependant, comme avec Neptune brumeux dans le mix, vous ne pouvez pas être sûr qu’ils ont raison.

Si vous ne voulez pas lancer de rumeurs, il est préférable de garder le silence jusqu’à ce que vous sachiez de quoi il s’agit.

Gémeaux

22 mai au 21 juin

Vous pourriez trouver plus facile de soutenir les autres dans leurs objectifs que de travailler pour les vôtres.

L’angle entre le Soleil et Neptune compatissant suggère que vous serez prêt à abandonner votre temps si un autre en profitait.

Mais cela peut aussi être l’occasion de vous concentrer sur vos propres plans et de définir clairement ce que vous voulez accomplir. Un aspect clé vous encourage à viser haut et à rêver grand.

Cancer

22 juin au 23 juillet

Il peut y avoir une leçon à tirer concernant une relation clé, si elle semble avoir le dessus.

Il se peut que vous ayez minimisé les choses pour ne pas déranger. Cela pourrait cependant avoir l’effet inverse.

Se sentir frustré? Utilisez-le pour changer de cap et vous affirmer, et vous commencerez à vous épanouir, Cancer. Vous ne pouvez pas le faire du jour au lendemain, mais avec le temps, c’est possible.

Leo

24 juillet au 23 août

Le lien du Soleil avec Neptune suggère que vous ne voudrez peut-être pas vous aventurer très loin.

Si vous avez été plongé dans un problème ou un projet qui a fait des ravages, faites une pause pour vous repérer. Vous avez peut-être tendance à rêvasser, et si c’est le cas, voyez où cela vous mène.

Cela pourrait être le tremplin pour des idées pétillantes et des opportunités créatives, ou pour vous permettre de réaliser que quelqu’un compte plus pour vous que vous ne le pensiez.

Vierge

24 août au 23 septembre

Le lien positif de Mercure avec Jupiter plus grand que nature pourrait vous faire entreprendre quelque chose qui pourrait être un peu exagéré, Vierge.

Vous apprécierez le défi, surtout s’il s’agit d’un projet de bricolage que vous avez l’intention de relever depuis un certain temps.

Ne rejetez pas les idées brillantes, car elles peuvent vous faciliter la tâche et impressionner les autres. Votre travail peut devenir un sujet de discussion assez tôt.

Balance

24 septembre au 23 octobre

Le jour à venir pourrait être une période de réseautage, de mélange et de brassage qui vous gardera sur vos gardes.

Si vous aimez être un papillon social, alors vous serez prêt à tirer le meilleur parti de cette phase et désireux de vous impliquer autant que possible.

De nouveaux amis et âmes sœurs peuvent apparaître, et il y a une chance de romance. Sortir davantage avec votre partenaire pourrait aussi être bon pour vous.

Scorpion

24 octobre au 22 novembre

Peu importe ce que vous pensez devoir faire, votre emploi du temps pourrait ne pas se dérouler comme vous le pensez.

Préparez-vous à être emporté par des invitations amusantes et des occasions de plaisir festif qui peuvent être si tentantes que vous ne pourrez pas résister.

Vous devrez peut-être reporter les tâches à un autre jour, et pourtant, cette délicieuse occasion de vous accorder une pause ne doit pas être ignorée.

Sagittaire

23 novembre au 21 décembre

L’angle de Mercure avec Jupiter offre des opportunités d’explorer de nouveaux intérêts. Quelqu’un que vous connaissez peut vous encourager à essayer quelque chose dans lequel vous pourriez vraiment vous lancer.

Les liens solaires d’aujourd’hui peuvent vous trouver plus réticents que d’habitude, mais cela pourrait rapidement s’atténuer une fois que vous aurez repris votre rythme et découvrirez que vous vous amusez.

Plus tard cependant, vous pourrez profiter de la chance de vous détendre avec de la musique ou un film.

Capricorne

22 décembre au 21 janvier

Vous êtes peut-être prêt à creuser profondément dans votre réserve de problèmes et à décider d’en éliminer un ou deux afin de pouvoir les traiter de la manière qui vous semble appropriée. Une affaire vous pèse depuis un certain temps ?

Si vous n’en avez parlé à personne, alors trouver quelqu’un en qui vous avez confiance à qui parler pourrait réduire de moitié le fardeau.

Votre niveau d’énergie pourrait augmenter, tout comme votre enthousiasme pour la vie, Capricorne.

Verseau

22 janvier au 19 février

L’énergie et la passion que vous mettez dans votre vie sociale peuvent produire des résultats positifs. Si vous aviez l’intention d’organiser un événement, qu’il s’agisse d’une petite réunion ou de quelque chose de plus important, cela pourrait très bien se passer.

Cependant, lorsqu’il s’agit d’une question plus urgente, plus vous poussez fort, moins vous pouvez faire de progrès.

Suivez le courant, et tout peut se dérouler en beaucoup moins de temps.

Poissons

20 février au 20 mars

Un ami peut s’attarder sur quelque chose plus longtemps qu’il n’est en bonne santé, et si c’est le cas, le lui signaler pourrait être un geste positif. Votre assurance peut être cruciale pour les aider à l’abandonner.

Prêt à augmenter vos revenus ?

Si c’est le cas, informer les autres de vos compétences pourrait être le début d’une activité parallèle saine. Si vous avez un talent sous-exploité, c’est le moment de l’utiliser.

