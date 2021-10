Horoscope quotidien du 14 octobre 2021 – prévisions pour tous les signes astrologiques

Faites bouger les choses aujourd’hui (Photo : ./Metro.co.uk)

Au cas où vous l’auriez manqué, un rappel : octobre est le mois pour faire bouger les choses.

Quels que soient vos objectifs, il est maintenant temps de mettre vos plans à exécution et de les poursuivre, confiants que les pouvoirs cosmiques sont prêts à aider les choses à se dérouler en douceur.

C’est bien beau pour votre vision prospective, mais qu’en est-il de l’ici et maintenant ?

Pour cela, vous aurez besoin de votre horoscope du jour.

Pratique, alors, que nous avons exactement cela devant nous, avec les prévisions de chaque signe astrologique pour aujourd’hui, jeudi 14 octobre 2021.

Lisez la suite pour savoir ce qui vous attend pour la journée.

Bélier

21 mars au 20 avril

Vous pouvez être affecté par un problème difficile à ignorer.

Prêt à faire quelque chose ? Ce n’est peut-être pas si facile si vous avez les mains liées.

Une percée est possible si vous êtes prêt à négocier ou à faire des compromis.

Taureau

21 avril au 21 mai

Une concentration vive vous encourage à avancer vers vos objectifs et à créer un plan pour lancer des idées.

Pourtant, quelque chose peut vous retenir, vous laissant frustré pour des raisons difficiles à définir.

Gémeaux

22 mai au 21 juin

Une situation sociale vous angoisse ? Un angle Soleil-Pluton intense pourrait mettre les choses à rude épreuve.

Si vous écoutez ces éclairs de perspicacité qui vous parviennent, vous pouvez éviter toute retombée. Si une personne s’avère délicate, le mieux est de vous retirer.

Cancer

22 juin au 23 juillet

Avec Mercure ralentissant avant de virer directement, il est essentiel de faire attention à une déconnexion.

Avec le Soleil et Mars forgeant un angle avec le puissant Pluton, c’est le moment où vous et un autre pouvez ne pas être d’accord. Il est sage de faire très attention à ce que vous dites.

Leo

24 juillet au 23 août

Il n’y a aucun mal à admettre que quelque chose ne fonctionne pas. Si vous le faites, cela pourrait vous éviter bien des angoisses.

Mais il y a une chance que vous continuiez à persévérer malgré tout. Il peut être sage de prendre du recul plutôt que de vous forcer contre vents et marées.

Vierge

24 août au 23 septembre

Peu importe à quel point vous souhaitez résoudre une question financière, il peut sembler qu’il n’y ait pas de solution évidente.

Ce problème peut être urgent et pourtant, la connaissance de la marche à suivre pourrait vous échapper. Embarquez quelqu’un qui a l’expérience de telles choses.

Balance

24 septembre au 23 octobre

Bien que vous puissiez être très enthousiaste à propos d’un plan, vous pourriez rencontrer une certaine opposition de la part de vos proches.

Que pouvez-vous faire? Cela peut être une pomme de discorde pendant une semaine environ, mais ensuite quelque chose peut changer.

Scorpion

24 octobre au 22 novembre

Vous devrez peut-être creuser profondément pour trouver les réponses à une question qui pourrait sembler impénétrable.

N’essayez pas de vous en sortir. L’esprit détendu, le

les meilleures idées sont plus susceptibles de vous venir.

Sagittaire

23 novembre au 21 décembre

Vous devrez peut-être annuler un plan qui semblait avoir tout pour lui. Et bien que cela puisse ressembler à une défaite, cela pourrait être une bonne chose.

L’image cosmique suggère que peu importe le nombre de cerceaux que vous franchissez, cela ne fonctionnera pas.

Capricorne

22 décembre au 21 janvier

Avec un alignement puissant dans une zone de haut vol, vos niveaux d’énergie peuvent avoir augmenté.

Cependant, il y a un problème qui pourrait causer une tension excessive, et cela pourrait arriver à son paroxysme. Cela peut impliquer quelqu’un en autorité et un conflit de personnalité.

Verseau

22 janvier au 19 février

Vous avez un blocage à propos de quelque chose ? Vous devrez peut-être changer d’état d’esprit, surtout si vous devez aller jusqu’au bout.

Vous pourriez penser que vous n’avez pas ce qu’il faut. Embrassez l’idée que tout est possible et vous pouvez simplement y arriver.

Poissons

20 février au 20 mars

Faites confiance à votre instinct. Si vous sentez que quelque chose ne va pas, ne l’ignorez pas.

Il peut s’agir d’un plan que quelqu’un a suggéré ou d’une nouvelle amitié qui semble d’une manière ou d’une autre en panne.

Votre sentiment de malaise vous oblige à rester à l’écart et à ne pas vous impliquer.

