Horoscope quotidien du 16 décembre 2021 – prévisions pour tous les signes astrologiques

La fin de 2021 est proche et il est temps de reprendre confiance en soi.

Soyez rassuré, Bélier, vous avez un brillant avenir qui arrive plus tôt que vous ne le pensez.

Arrêtez de vous dépêcher de faire vos preuves, Vierge – vous en avez assez fait.

À venir, vous trouverez les prévisions de chaque signe astrologique pour aujourd’hui, jeudi 16 décembre 2021.

Vérifiez le vôtre pour voir ce que la journée vous réserve…

bélier

21 mars au 20 avril

Vous pourriez avoir un avenir merveilleux devant vous, même si vous pouvez parfois en douter.

Heureusement, avec Mars en Sagittaire de feu, les jours et les semaines à venir peuvent vous trouver disposé à prendre plus de risques et à saisir de nouvelles opportunités. Et vous pourriez être surpris de voir jusqu’où vous irez et combien de ce que vous essayez réussit.

C’est une période d’apprentissage, et vous êtes un très bon élève.

Taureau

21 avril au 21 mai

Taureau, vous êtes peut-être plus conscient de votre pouvoir. Mais vous pourriez aussi avoir envie de mettre votre influence à l’épreuve et de voir comment les autres réagissent.

Ce qui est plus sage, c’est d’utiliser cette phase intense pour vous contrôler et contrôler les aspects de votre personnalité qui pourraient vous causer des ennuis.

Gérez cela, et vous aurez une autorité naturelle que personne ne peut vous enlever, quoi qu’il arrive.

Gémeaux

22 mai au 21 juin

Avec des liens lunaires sterling en déplacement, vous aurez envie d’aller de l’avant avec une idée qui pourrait être lucrative et peut-être changer votre vie.

Un faisceau de lumière supplémentaire du soleil révèle que vous serez prêt à assurer la liaison avec les autres pour en faire un succès.

N’écoutez personne qui essaie de vous décourager. Une fois qu’ils vous verront bien, ils souhaiteront peut-être avoir votre confiance et votre courage, Gémeaux.

Cancer

22 juin au 23 juillet

Un désir d’explorer des moyens d’améliorer votre santé est une bonne chose. Mais vous aurez besoin de quelque chose qui vous intéresse, sans devenir trop routinier.

Si vous n’aimez pas aller à la salle de sport, mais pensez que vous devriez le faire, vous ne resterez pas longtemps avec cela et cela pourrait être un gaspillage d’argent. En choisissant quelque chose que vous aimez, vous voudrez en faire de plus en plus. Et vous vous sentirez comme un gagnant.

Leo

24 juillet au 23 août

Tout ce qui vaut la peine d’être acquis vaut la peine de se battre, Lion, et si vous voulez vraiment quelque chose, vous ferez de grands efforts pour l’obtenir.

Au cours des prochaines semaines, vous pourriez être confronté à un défi auquel vous ne pourrez pas résister. Quelqu’un pourrait vous mettre au défi d’essayer quelque chose qui, vous le savez, ne sera pas facile. C’est peut-être une course pour la charité ou quelque chose de similaire.

Réussir cela fera plus pour vous que tout.

Vierge

24 août au 23 septembre

Envie de goûter à une nouvelle expérience ? Qu’il s’agisse d’ouvrir un nouveau restaurant près de chez vous, ou quelque chose d’autre que vous avez envie d’explorer, c’est le jour pour y aller. La Lune en Taureau peut être un appel à se livrer au contenu de votre cœur. Voyez-le comme une récompense pour tout le travail acharné que vous avez accompli et tout ce que vous avez encore à faire. Si vous ne vous arrêtez pas de temps en temps pour vous détendre et vous ressourcer, vous le regretterez.

Balance

24 septembre au 23 octobre

Une séquence agitée pourrait vous donner envie de continuer à bouger. Si vous laissez votre curiosité prendre le dessus, vous aurez peut-être du mal à vous contenter de quoi que ce soit. Peut-être êtes-vous fasciné par les livres, les sites Web, les films ou avez-vous envie de vous adonner à une passion pour les médias sociaux.

Avec ce problème qui durera un certain temps, exploiter cette énergie et la canaliser vers des activités productives pourrait être d’or, Balance.

Scorpion

24 octobre au 22 novembre

Les prochains jours précédant le rembobinage de Vénus pourraient être très intéressants.

Comme cette planète harmonieuse est très proche de Pluton intense, vous pourriez basculer entre être obsédé par quelque chose ou quelqu’un, vous sentir complètement indifférent et vous soucier du passé.

Ce n’est pas le meilleur moment pour prendre une décision, car vous pourriez le regretter.

Attendez jusqu’à ce que vous soyez complètement certain, Scorpion.

Sagittaire

23 novembre au 21 décembre

Au fur et à mesure que Mars dynamique se déplace plus profondément dans votre signe, vous pouvez ressentir une explosion d’énergie et le sentiment que tout est possible.

N’essayez pas de tout faire en même temps, Archer, car vous pourriez vous retrouver découragé si les projets échouent.

Ce sentiment de vitalité et de promesse durera encore quelques semaines, alors choisissez judicieusement vos objectifs, et avec un engagement, vous pouvez réaliser quelque chose d’assez merveilleux.

Capricorne

22 décembre au 21 janvier

Bientôt, le Soleil sera dans votre signe et vous aurez beaucoup de choses à attendre avec impatience au début de la nouvelle année.

Mais pour l’instant, pensez à regarder en arrière et à réfléchir à tout ce que vous avez accompli, aux obstacles que vous avez surmontés et aux objectifs que vous avez atteints.

Avez-vous fait plus que prévu ? Si tel est le cas, considérez cela comme un succès et préparez-vous à faire encore mieux la prochaine fois.

Verseau

22 janvier au 19 février

Vous pouvez être très inventif, et ce trait positif n’est qu’une de vos compétences et talents.

Vous devrez peut-être mettre cela à l’épreuve au cours des prochains jours, Verseau. Examinez les idées qui vous viennent à l’esprit, car elles pourraient sembler scintiller avec une lumière spéciale.

Si vous le suivez jusqu’au bout, qui sait où cela peut mener ? De nouveaux développements sont à prévoir, si vous faites confiance à votre intuition.

Poissons

20 février au 20 mars

Si vous n’avez pas accompli tout ce que vous voulez en ce qui concerne un objectif ou une ambition clé, le fougueux Mars en Sagittaire vous donne une deuxième morsure à la cerise. Cette fois, vous ne laisserez pas les choses glisser si facilement.

Si vous voulez vraiment vous surpasser, Poissons, vous pourriez vous rendre responsable devant un ami ou peut-être vous connecter avec un coach de vie.

Avec quelqu’un pour vous encourager, comment pouvez-vous échouer ?

