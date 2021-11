Horoscope quotidien du 16 novembre 2021 – prévisions pour tous les signes astrologiques

Avez-vous attrapé des sentiments, Vierge? (Photo : ./Metro.co.uk)

Que prédit votre horoscope pour la journée à venir ?

Il existe aujourd’hui un lien intense avec Pluton, ce qui pourrait signifier une nouvelle perspective sur des choses qui vous tracassent depuis un certain temps.

Pour les Gémeaux, cela pourrait signifier enfin pouvoir passer à autre chose, tandis que la Vierge pourrait se rendre compte qu’elle a ressenti des sentiments pour quelqu’un.

Vous avez une étrange envie de faire quelque chose, Scorpion ? Faites confiance à votre instinct – les étoiles vous mènent dans la bonne direction sur celui-ci.

En avant, vous trouverez les prévisions de chaque signe astrologique pour aujourd’hui, mardi 16 novembre 2021.

Lisez la suite pour découvrir ce que les stars ont en réserve…

Bélier

21 mars au 20 avril

Le lien du Soleil avec le puissant Pluton peut être un appel à transformer votre façon de penser, en particulier lorsqu’il s’agit d’objectifs importants.

Si vous vous rabaissez, cela doit cesser. Il y a une opportunité de regarder vers le positif.

Rendez-vous ici pour tout ce que vous devez savoir sur le Bélier

Taureau

21 avril au 21 mai

En mettant l’accent sur une zone proéminente, cela pourrait être le moment d’écouter ces agitations à l’intérieur.

Si vous sentez que vous avez donné la priorité au mauvais plan ou projet, cet aspect vivant vous inspire à suivre une vocation plus authentique.

Rendez-vous ici pour tout ce que vous devez savoir sur le Taureau

Gémeaux

22 mai au 21 juin

Avec une exposition intense de lien Lune-Pluton, être prêt à comprendre vos propres motivations ou celles des autres peut conduire à de véritables idées.

Un objectif sur lequel vous avez travaillé peut ne plus sonner. Si c’est le cas, passez à autre chose et faites de la place pour quelque chose de mieux.

Rendez-vous ici pour tout ce que vous devez savoir sur le fait d’être Gémeaux

Cancer

22 juin au 23 juillet

Vos espoirs de vous reposer et de vous détendre pourraient être contrecarrés, mais cela ne vous empêchera pas d’essayer.

Un événement inattendu peut signifier que vous finissez par aller ailleurs ou faire quelque chose de totalement différent.

Rendez-vous ici pour tout ce que vous devez savoir sur le cancer

Leo

24 juillet au 23 août

Votre expérience pourrait s’avérer précieuse pour résoudre un problème épineux. Si vous cherchez des solutions, y réfléchir peut vous apporter de riches choix.

Les dernières semaines ont-elles vu les choses empirer ? Si ce problème vous a enlevé, vous méritez la bonne solution.

Rendez-vous ici pour tout ce que vous devez savoir sur le fait d’être Lion

Vierge

24 août au 23 septembre

Les sentiments pour quelqu’un s’intensifient et peuvent être la raison pour laquelle vous voulez parler avec eux et être avec eux.

Le Soleil et la Lune forgeant des liens avec Pluton, vous pourriez vous retrouver préoccupé par cette personne et avoir du mal à porter votre attention ailleurs.

Rendez-vous ici pour tout ce que vous devez savoir sur la Vierge

Balance

24 septembre au 23 octobre

Vous ne pouvez pas nier les émotions que vous ressentez à propos de quelque chose, qui peuvent être intenses et même inconfortables.

Bien que votre envie naturelle soit d’adoucir les choses et de garder le sourire, cela se retournera contre vous. Soyez honnête sur ce que vous ressentez et partagez-le.

Rendez-vous ici pour tout ce que vous devez savoir sur la Balance

Scorpion

24 octobre au 22 novembre

Si vous voulez améliorer votre situation actuelle, il est temps de choisir une idée et de vous y tenir.

Recevez-vous des coups de coude intuitifs? Le cosmos laisse entendre que les choses changeront au moment où vous prendrez une décision ferme.

Rendez-vous ici pour tout ce que vous devez savoir sur le fait d’être un Scorpion

Sagittaire

23 novembre au 21 décembre

Prêt à remettre en question vos croyances, en particulier celles que vous avez peut-être assimilées dans votre jeunesse ?

Les événements récents vous ont peut-être aidé à réaliser à quel point de telles idées empêchent le progrès. Les insights pourront bientôt initier le processus de changement.

Rendez-vous ici pour tout ce que vous devez savoir sur le Sagittaire

Capricorne

22 décembre au 21 janvier

Avec l’alignement du Soleil et de la Lune sur Pluton, cela pourrait être un jour où l’idée de changement pourrait être à la fois attrayante et effrayante.

Vous sentirez que si vous voulez franchir ce pas, quelque chose doit changer.

Rendez-vous ici pour tout ce que vous devez savoir sur le fait d’être un Capricorne

Verseau

22 janvier au 19 février

Quelles que soient vos ambitions, vous devrez leur donner tout ce que vous avez. C’est plus facile à dire qu’à faire, mais l’accent mis sur le signe du Scorpion suggère que vous n’êtes pas un jeu d’enfant.

Si vous attendez ce moment depuis un moment, ne laissez pas passer cette chance.

Rendez-vous ici pour tout ce que vous devez savoir sur le Verseau

Poissons

20 février au 20 mars

Il est temps d’ouvrir les yeux sur de nouveaux horizons et à mesure que votre perspective change, vous aussi.

C’est l’occasion de se réinventer et de découvrir des ouvertures qui poussent à l’épanouissement personnel. Vous ferez votre propre chance en osant vous lancer et tenter votre chance.

Rendez-vous ici pour tout ce que vous devez savoir sur le fait d’être Poissons

var notifyQ = function () { var i = 0, l = awaitingReady.length; for (i = 0; i < l; i++) { awaitingReady[i](); } }; var ready = function (cb) { if (fbApiInit) { cb(); } else { awaitingReady.push(cb); } }; var checkLoaded = function () { return fbApiInit; }; window.fbAsyncInit = function () { FB.init({ appId: '176908729004638', xfbml: true, version: 'v2.10' }); fbApiInit = true; notifyQ(); }; return { 'ready' : ready, 'loaded' : checkLoaded }; })(); (function () { function injectFBSDK() { if ( window.fbApi && window.fbApi.loaded() ) return; var d = document, s="script", id = 'facebook-jssdk'; var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) { return; } js = d.createElement(s); js.id = id; js.async = true; js.src = "https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } if ('object' === typeof metro) { window.addEventListener('metro:scroll', injectFBSDK, {once: true}); } else { window.addEventListener('DOMContentLoaded', injectFBSDK, {once: true}); } })();