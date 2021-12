Horoscope quotidien du 20 décembre 2021 – prévisions pour tous les signes astrologiques

Des étincelles volent… (Photo : ./Metro.co.uk)

C’est de l’amour dans l’air ?

L’horoscope d’aujourd’hui suggère qu’il pourrait y avoir de la romance sur les cartes pour certains des signes, grâce à certaines énergies électrisantes dans le cosmos.

Des étincelles volent pour vous Taureau, tandis que la Vierge pourrait être intéressée par un peu de plaisir léger.

Quant à vous Scorpion, améliorer votre jeu sur les réseaux sociaux pourrait vous faire de nouveaux amis.

En avant, vous trouverez les prévisions de chaque signe astrologique pour aujourd’hui, le lundi 20 décembre 2021.

Lisez la suite pour découvrir ce que les stars ont en réserve…

bélier

21 mars au 20 avril

Vous voulez démarrer un projet personnel ? Vous avez peut-être beaucoup de choses à discuter. Un aspect vivant signifie que vous aurez envie de faire avancer les choses plus rapidement.

Permettre aux autres de contribuer peut apporter de nouvelles idées et c’est à ce moment-là que vous verrez des progrès se produire. Attendez-vous aussi à l’inattendu.

Taureau

21 avril au 21 mai

Une attirance soudaine est possible dans les prochains jours et pourrait être le résultat du lien expressif de Mercure avec Uranus électrique dans votre signe.

Vous pouvez être attiré par l’esprit pétillant de quelqu’un et cela pourrait conduire au développement d’une amitié ou d’une romance délicieuse.

Gémeaux

22 mai au 21 juin

Les informations peuvent donner des indices sur ce qui peut se passer dans l’esprit de quelqu’un et vous utiliserez ces connaissances pour l’aider à résoudre un problème auquel il se bat.

De plus, un aspect Mercure positif pourrait coïncider avec une idée brillante. Cela pourrait apparaître dans un rêve.

Cancer

22 juin au 23 juillet

Une rencontre saisonnière peut être intense et, bien que vous puissiez apprécier l’interaction, elle peut vous donner l’impression d’avoir besoin d’un peu de temps libre.

La Lune dans votre signe laisse entendre qu’une pause et une chance de vous ressourcer ou de vous faire dorloter peuvent être bénéfiques.

Cela pourrait vous aider à prioriser vos projets de vacances.

Leo

24 juillet au 23 août

Vous pourriez ressentir du soulagement et du bonheur, même si vous avez beaucoup de pain sur la planche, et cela peut être dû au fait que vous avez décidé de suivre votre cœur dans un domaine de la vie.

Cela peut sembler peu important pour les autres, mais pour vous, cela peut l’être car cela pourrait être le début d’un chemin menant à une plus grande liberté.

Vierge

24 août au 23 septembre

Quelqu’un peut avoir un effet puissant sur vous, une attraction instantanée étant possible.

Si vous vous sentez enclin au romantisme, la programmation actuelle peut être parfaite pour un rendez-vous léger. C’est aussi un bon moment pour plonger dans de nouvelles expériences.

Une réunion pourrait grésiller de potentiel concernant un projet.

Balance

24 septembre au 23 octobre

Faire équipe avec d’autres et organiser une sortie peut être très amusant et peut être une façon de célébrer les festivités.

La carte des étoiles actuelle suggère une opportunité pour une réunion discrète au cours de laquelle vous pourriez aimer passer du temps dans un environnement optimiste.

Scorpion

24 octobre au 22 novembre

Avec une activité dynamique dans votre secteur de la communication, cela peut être l’occasion de vous connecter avec des personnes qui pourraient vous aider à passer au niveau supérieur.

Si vous êtes à la hauteur des médias sociaux, les jours à venir peuvent voir de bons résultats en vous faisant des amis.

Sagittaire

23 novembre au 21 décembre

Sortir des sentiers battus peut être utile. Bien que les anciennes méthodes puissent être fiables, vous aurez une expérience encore meilleure si vous optez pour quelque chose de nouveau.

Avec les énergies plus vives et de grande envergure de Jupiter encourageant les grandes idées, préparez-vous à une percée.

Capricorne

22 décembre au 21 janvier

Si vous avez des compétences créatives ou si vous excellez dans un passe-temps, vous avez peut-être de la chance, car une opportunité de montrer vos talents peut se présenter.

De plus, prendre du temps pour la saison des fêtes pourrait améliorer votre humeur et vous aider à faire le plein.

Une conversation insolite peut vous impacter plus que vous ne le pensez.

Verseau

22 janvier au 19 février

Avec l’accent mis sur un secteur sensible qui s’intensifie, vous vous sentirez peut-être mieux si vous vous entourez de personnes positives, inspirantes et généralement

bonne compagnie.

Les jours à venir pourraient avoir une signification profonde pour vous, avec des événements pouvant potentiellement changer votre vie.

Poissons

20 février au 20 mars

Côtoyer les bonnes personnes pourrait vous aider à progresser dans le monde. Choisissez votre entreprise avec soin, car une opportunité pourrait se présenter et vous emmener dans une toute nouvelle ligue.

De plus, une rencontre récente peut conduire à un premier rendez-vous prometteur. Qui sait où vont les choses à partir de là ?

