Horoscope quotidien du 20 septembre 2021 – prévisions pour tous les signes astrologiques ⋆ .

Bélier, vous pouvez vous attendre à des rêves vivants – et vous devriez utiliser ce temps pour réfléchir et puiser une inspiration créative.

Les Capricornes, quant à eux, devraient être prudents en ce qui concerne les problèmes de communication aujourd’hui.

Lisez la suite pour votre horoscope d’aujourd’hui, lundi 20 septembre 2021.

Bélier

21 mars au 20 avril

La pleine lune d’aujourd’hui dans une zone isolée pourrait attirer l’attention sur des problèmes subtils et spirituels, et pourrait également apporter des rêves vifs.

Si vous en avez l’occasion, cela peut être un excellent moment pour réfléchir et puiser dans l’inspiration créative.

Taureau

21 avril au 21 mai

Bien que vous ayez probablement l’intention de profiter pleinement de votre temps libre, un événement social pourrait prévaloir.

Une rencontre peut être fascinante et vous pourriez vous sentir amené à vous connecter davantage. Il peut aussi y avoir des accents romantiques.

Gémeaux

22 mai au 21 juin

Une question concernant un objectif ou une ambition personnelle pourrait venir à un point critique et inspirer une gamme d’émotions.

Vous avez peut-être atteint un tournant et vous devrez peut-être décider si vous devez continuer.

Cancer

22 juin au 23 juillet

Avec une Pleine Lune dans votre zone de voyage, une envie de vous évader peut vous pousser à rechercher avec impatience des opportunités.

Bien que les questions pratiques puissent vous ramener à la réalité, cela peut être quelque chose à viser.

Leo

24 juillet au 23 août

Il peut être difficile de réaliser la vraie valeur des choses à moins qu’elles ne disparaissent de nos vies. Cela pourrait être le cas car un mystérieux mélange d’énergies peut signifier que vous perdez quelque chose d’important.

Plutôt que d’entrer dans une frénésie, ralentissez et réfléchissez.

Vierge

24 août au 23 septembre

Une phase lunaire puissante dans votre zone relationnelle peut rendre difficile la réalisation de beaucoup de choses. Vous avez peut-être les meilleures intentions, mais si quelqu’un vous suggère de sortir, vous pourriez plutôt vous en servir.

Une amitié montre-t-elle des signes de tension ? Ne vous y attardez pas.

Balance

24 septembre au 23 octobre

Les problèmes liés au travail et aux responsabilités peuvent culminer, avec une pleine lune provoquant des sentiments d’accablement.

Plutôt que d’en faire moins, vous pourriez vous sentir coupable de ne pas en faire plus. Et si quelqu’un vous demande de l’aider, vous pourriez aussi laisser tomber ce que vous faites.

Scorpion

24 octobre au 22 novembre

Il peut être facile de tomber sous le charme de quelqu’un. Vous serez pleinement conscient de ce qui se passe, mais vous pourrez choisir de vous laisser entraîner plutôt que de résister.

Tant que vous connaissez le score, vous pouvez profiter d’une liaison romantique.

Sagittaire

23 novembre au 21 décembre

L’atmosphère sur le front intérieur pourrait devenir émotionnelle, alors évitez tout drame.

Quelqu’un peut essayer de vous culpabiliser et vous pourriez simplement céder plutôt que de le repousser. Ne vous laissez pas manipuler.

Capricorne

22 décembre au 21 janvier

La Pleine Lune d’aujourd’hui dans votre secteur de la communication pourrait avoir un moyen d’amplifier les sentiments et de les faire ressortir au grand jour.

Dans le même temps, votre point de vue peut être déformé par des influences floues.

Verseau

22 janvier au 19 février

Vous devrez peut-être tracer une ligne, car une humeur altruiste pourrait vous voir donner de l’argent ou du temps pour une bonne cause. Considérez ce que vous pouvez vous permettre de donner et respectez-le.

Avec Mercure s’alignant sur Jupiter, il y a une chance d’avoir une aubaine ou des fonds supplémentaires.

Poissons

20 février au 20 mars

La pleine lune argentée d’aujourd’hui peut améliorer votre imagination et faire rêver. Si elle est exploitée de la bonne manière, cela pourrait également être une influence créative.

Si vous avez une idée brillante pour un projet d’art ou d’artisanat, allez-y. C’est peut-être l’un de vos meilleurs.

var notifyQ = function () { var i = 0, l = awaitingReady.length; for (i = 0; i < l; i++) { awaitingReady[i](); } }; var ready = function (cb) { if (fbApiInit) { cb(); } else { awaitingReady.push(cb); } }; var checkLoaded = function () { return fbApiInit; }; window.fbAsyncInit = function () { FB.init({ appId: '176908729004638', xfbml: true, version: 'v2.10' }); fbApiInit = true; notifyQ(); }; return { 'ready' : ready, 'loaded' : checkLoaded }; })(); (function () { function injectFBSDK() { if ( window.fbApi && window.fbApi.loaded() ) return; var d = document, s="script", id = 'facebook-jssdk'; var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) { return; } js = d.createElement(s); js.id = id; js.async = true; js.src = "https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } if ('object' === typeof metro) { window.addEventListener('metro:scroll', injectFBSDK, {once: true}); } else { window.addEventListener('DOMContentLoaded', injectFBSDK, {once: true}); } })();