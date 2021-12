Horoscope quotidien du 21 décembre 2021 – prévisions pour tous les signes astrologiques

Prenez de l’avance avec votre horoscope quotidien (Photo : ./Metro.co.uk)

Noël approche à grands pas, mais votre enseigne est-elle prête pour les fêtes de fin d’année ?

L’horoscope d’aujourd’hui suggère un accent particulier sur votre vie sociale.

Si vous passez les vacances avec vos amis et votre famille Poissons, c’est le moment idéal pour aplanir tout désaccord.

Vous vous sentez dépassé par le besoin de vous connecter avec les gens, Cancer ? Prenez soin de vous pour éviter de devenir stressé.

En avant, vous trouverez les prévisions de chaque signe astrologique pour aujourd’hui, mardi 21 décembre 2021.

Lisez la suite pour découvrir ce que les stars ont en réserve…

bélier

21 mars au 20 avril

Au fur et à mesure que la semaine de vacances commence, l’attention se porte sur votre secteur d’objectifs et de responsabilités.

Avec le Soleil entrant dans cette zone, une idée ou une opportunité peut être quelque chose que vous expérimenterez.

Si vous allez de l’avant, cela pourrait changer les choses pour le mieux. Essayez de ne pas vous sentir mal à propos d’une erreur récente.

Taureau

21 avril au 21 mai

Prêt à mettre les voiles ? De nouvelles expériences peuvent vous interpeller.

Dans le même temps, une situation intense pourrait vous préoccuper et vous empêcher de vous consacrer à diverses tâches.

Y a-t-il quelque chose que vous pouvez faire ? Si ce n’est pas le cas, laissez-le aller et vous constaterez que vous passez la journée en douceur.

Gémeaux

22 mai au 21 juin

Fiery Mars dans votre zone relationnelle pourrait vous trouver désireux de faire quelque chose pour les autres et de leur faire sourire.

Cependant, ce qui pourrait être plus difficile, c’est de redonner à soi-même.

Si vous avez acheté des cadeaux pour tout le monde, que diriez-vous de vous offrir quelque chose ?

Cancer

22 juin au 23 juillet

Le passage du Soleil dans votre zone relationnelle améliorera votre vie sociale.

Ne vous sentez pas obligé de dire oui à chaque demande qui vous est adressée, car vous pourriez vous retrouver avec plus que ce que vous pouvez gérer.

Tenez compte de vos besoins si vous les avez négligés. Une séance cocooning vous fera du bien.

Leo

24 juillet au 23 août

Les projets de loisirs festifs peuvent pimenter les jours à venir, mais vous pourriez être prêt à travailler sur une idée prometteuse.

Bien qu’il y ait des préparatifs à faire, l’envie de commencer pourrait l’emporter sur ces questions.

Un peu de tous les jours pourrait faire avancer les choses tout en vous permettant de rester à jour avec vos tâches.

Vierge

24 août au 23 septembre

Votre zone de loisirs regorge d’activités et le passage du soleil dans ce secteur ajoute une lueur ensoleillée aux événements sociaux, aux réunions et à vos propres intérêts et passe-temps.

Et le romantisme ? Les sentiments peuvent se répercuter et causer une certaine confusion, à moins que vous ne puissiez régler les choses.

Balance

24 septembre au 23 octobre

Les vacances qui approchent pourraient être une véritable affaire de famille si vous pouvez régler les problèmes le plus tôt possible.

Les liens lunaires d’aujourd’hui avec Vénus et Pluton peuvent vous faire prendre conscience de ce problème et vous donner envie de faire quelque chose à ce sujet.

Mais ne le laissez pas dominer les choses, car vous en avez assez pour vous débrouiller.

Scorpion

24 octobre au 22 novembre

Une cravate lunaire impertinente de votre secteur des horizons lointains peut vous voir faire un pas en avant qui peut nécessiter du courage.

Cela pourrait également accentuer les pièges, fausser votre perspective.

Dans quelques jours, vous aurez peut-être une vision plus équilibrée et c’est le moment de décider.

Sagittaire

23 novembre au 21 décembre

L’entrée du Soleil dans votre zone monétaire offre l’occasion de faire le point sur votre situation et de définir vos intentions.

Si un problème vous préoccupe, c’est le moment de le mettre en lumière et de trouver un moyen de le résoudre rapidement.

N’hésitez pas à demander des conseils d’experts.

Capricorne

22 décembre au 21 janvier

Alors que le Soleil entre dans votre signe à partir d’aujourd’hui, il apporte des pensées inspirées sur lesquelles vous voudrez peut-être commencer à travailler.

C’est une période charnière de l’année où l’obscurité cède progressivement la place à la lumière.

Si vous avez été dans l’ignorance d’un problème important, vous verrez bientôt la lumière et pourrez agir en toute confiance.

Verseau

22 janvier au 19 février

Le lien lunaire d’aujourd’hui dans votre secteur du bien-être pourrait être un appel à la retenue face à la tentation de la cuisine festive.

Peu importe combien quelqu’un vous supplie d’essayer sa recette d’engraissement, soyez fort et optez pour la plus petite bouchée.

Si vous pouvez résister, il sera peut-être plus facile de vous retenir dans les prochains jours.

Poissons

20 février au 20 mars

Votre vie sociale scintille de promesses saisonnières. Préparez-vous donc à passer un moment chargé avec vos amis et votre famille.

Cette période pourrait apporter de la clarté aux relations qui peuvent être devenues tendues récemment.

Vous pourriez être inspiré pour tendre la main et faire amende honorable aux autres.

