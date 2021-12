Horoscope quotidien du 24 décembre – Prévisions du réveillon de Noël pour tous les signes astrologiques

Que prédisent les étoiles pour le réveillon de Noël ? (Photo : ./Metro.co.uk)

Joyeux réveillon de Noël !

Nous sommes tous excités pour le grand jour, mais s’il vous reste beaucoup à faire, ne vous inquiétez pas.

La Lune Vierge d’aujourd’hui donne aux signes le coup de pouce créatif dont ils pourraient avoir besoin pour tout préparer pour la visite du Père Noël.

Cancer, vous vous retrouverez occupé dans la cuisine ou avec des emballages cadeaux de dernière minute.

Serez-vous réuni avec quelqu’un ce Noël, Taureau ? Les étoiles suggèrent que ce sera un moment magique.

En avant, vous trouverez votre horoscope festif du 24 décembre 2021.

Lisez la suite pour découvrir ce que les étoiles réservent à votre signe…

bélier

21 mars au 20 avril

Ralentissez le Bélier et faites en sorte que chaque instant compte. Vous pouvez avoir l’impression d’être dans une course contre la montre, mais il n’est pas nécessaire que ce soit ainsi.

Il peut y avoir des problèmes en lice pour votre attention, mais ils peuvent attendre maintenant.

La Lune Vierge et une autre concentration intense pourraient vous rendre obsédé par les petits détails.

Une approche légère et du temps passé en bonne compagnie peuvent être thérapeutiques.

Rendez-vous ici pour tout ce que vous devez savoir sur le Bélier

Taureau

21 avril au 21 mai

Prêt à faire quelque chose pour aider les autres ? Un plan peut être en train de se former, qui vous encourage à prendre position pour une cause ou une idée qui vous tient à cœur.

Des aspects utiles vous trouvent prêt à prendre cet engagement et, à partir de là, à ressentir un sentiment de bonheur que vous l’ayez fait.

D’autres vous trouveront profondément inspirant. Vous avez été séparé de quelqu’un pendant un certain temps ? Les retrouvailles pourraient être vraiment joyeuses.

Rendez-vous ici pour tout ce que vous devez savoir sur le Taureau

Gémeaux

22 mai au 21 juin

Sortez des sentiers battus et vous pourriez obtenir des éloges pour avoir exploré de nouvelles façons de faire de vieilles choses.

Besoin de persuader les autres que vos idées fonctionnent ? Ça sera facile!

Plus vous êtes prêt à expérimenter, plus vous aurez de succès à votre actif. Le travail d’équipe peut être meilleur que le bricolage.

Prêt à sortir et à vous déplacer ? Vous serez sollicité pendant les vacances, Gémeaux.

Rendez-vous ici pour tout ce que vous devez savoir sur le fait d’être Gémeaux

Cancer

22 juin au 23 juillet

La Lune Vierge peut vous trouver occupé avec des cartes de dernière minute et peut-être utiliser vos compétences créatives pour créer ou même cuisiner un cadeau spécial et personnel.

Mais derrière cette gaieté, vous avez peut-être conscience que quelque chose de plus profond se produit.

L’angle Saturne/Uranus pourrait inspirer la transformation, et cela se passe tranquillement depuis un certain temps. Maintenant, cependant, vous serez en mesure de le reconnaître.

Rendez-vous ici pour tout ce que vous devez savoir sur le cancer

Leo

24 juillet au 23 août

Une idée dont l’heure est venue peut être la bienvenue. Mais, si vous sentez que quelqu’un vous pousse, vous serez peut-être moins enthousiaste.

Avec un mélange avant-gardiste d’énergies en mouvement, discuter des choses pourrait exposer les avantages et les inconvénients. S’il est positif, cela pourrait le faire basculer et vous pourriez simplement changer d’avis.

Inquiet de trouver des cadeaux de dernière minute ? Pourquoi ne pas les faire, Léo ?

Rendez-vous ici pour tout ce que vous devez savoir sur le fait d’être Lion

Vierge

24 août au 23 septembre

Il peut sembler que peu importe à quel point vous essayez de changer une situation, quelque chose vous retient.

Et les prochains jours pourraient en apporter plus, car les tests de Saturne entrent en conflit avec Uranus.

Les progrès peuvent sembler difficiles et il peut sembler que quelque chose de radical doit être fait.

Vous avez peut-être plus d’options que vous ne le pensez, si vous êtes prêt à explorer des idées innovantes, Vierge.

Rendez-vous ici pour tout ce que vous devez savoir sur la Vierge

Balance

24 septembre au 23 octobre

Un processus de changement a eu lieu au cours des derniers mois, ce qui vous a encouragé à ne pas avoir peur de vous exprimer et d’être authentique.

Ce n’est pas quelque chose que vous pouvez réaliser du jour au lendemain, et vous êtes probablement encore un travail en cours, mais vous savez peut-être déjà qu’un changement s’est produit.

Balance, vous pouvez y contribuer en repoussant consciemment vos limites jour après jour.

Rendez-vous ici pour tout ce que vous devez savoir sur la Balance

Scorpion

24 octobre au 22 novembre

Faire face à un problème récurrent ? Peut-être que ce dont vous avez vraiment besoin, c’est d’un nouveau départ, et la chance que cela se produise peut être plus tôt que vous ne le pensez.

Si vous courez avec l’ancienne façon de faire les choses, vous ne verrez peut-être pas d’issue. Regardez vers le nouveau, et il pourrait bientôt y avoir une fin heureuse en magasin.

Une nouvelle relation est-elle à un stade intense ? Les sentiments peuvent changer et changer, alors soyez prêt pour cela.

Rendez-vous ici pour tout ce que vous devez savoir sur le fait d’être un Scorpion

Sagittaire

23 novembre au 21 décembre

Une conversation peut faire surgir des idées brillantes auxquelles vous n’aviez pas pensé auparavant, mais que vous êtes prêt à considérer.

Si vous avez une tendance entrepreneuriale, vous voudrez peut-être passer à l’action sur un plan qui pourrait bien fonctionner pour vous.

L’expérience précédente de cette année vous a peut-être aidé à expérimenter diverses opportunités, et si vous l’avez fait, les récompenses peuvent bientôt apparaître.

Rendez-vous ici pour tout ce que vous devez savoir sur le Sagittaire

Capricorne

22 décembre au 21 janvier

Si certains aspects de la vie semblent ne mener nulle part, cela peut être dû à un mode de pensée qui vous maintient coincé.

Êtes-vous certain qu’aucune amélioration n’est possible ?

Avec l’énergie de Mars optimiste maintenant dans votre secteur d’amélioration personnelle, de nouvelles possibilités peuvent commencer à émerger et vous inciter à voir les choses sous un angle plus large et à prendre conscience de votre véritable potentiel.

Rendez-vous ici pour tout ce que vous devez savoir sur le fait d’être un Capricorne

Verseau

22 janvier au 19 février

Vous remarquerez peut-être l’angle actuel Saturne/Uranus plus que la plupart des gens, et vous avez probablement aussi adopté le changement de manière plus importante.

Comme cet aspect se produit pour la troisième fois cette année, vous avez peut-être déjà d’autres projets en tête qui pourraient conduire à un autre changement.

Cela peut se reproduire jusqu’à ce que vous vous sentiez vraiment installé et à l’aise avec votre vie et vos circonstances, et connecté à votre vérité intérieure.

Rendez-vous ici pour tout ce que vous devez savoir sur le Verseau

Poissons

20 février au 20 mars

L’accent est mis sur le mélange, les mélanges et la proximité avec les autres, faisant de cette semaine de vacances une chance de se connecter avec de vieux amis et de nouveaux, et d’embrasser l’esprit festif.

Fiery Mars dans un rôle principal, pourrait vous voir organiser des réunions et être la vie et l’âme de la fête.

Une conversation peut changer la donne et révéler des répercussions positives pour la nouvelle année.

Rendez-vous ici pour tout ce que vous devez savoir sur le fait d’être Poissons

Pour commander votre horoscope personnel unique en fonction de votre heure, date et lieu de naissance, visitez patrickarundell.com

Avez-vous une histoire à partager?

Contactez-nous en envoyant un e-mail à MetroLifestyleTeam@Metro.co.uk.



PLUS : Prévisions du tarot amour, sexe et relations de votre signe astrologique pour l’hiver 2021



PLUS : Quels signes astrologiques s’opposent le plus – ce sont ceux qu’il faut éviter



PLUS : La plus grande force… et faiblesse de votre signe astrologique

window.fbApi = (function () {

var fbApiInit = false; var awaitingReady = [];

var notifyQ = function () { var i = 0, l = awaitingReady.length; for (i = 0; i < l; i++) { awaitingReady[i](); } }; var ready = function (cb) { if (fbApiInit) { cb(); } else { awaitingReady.push(cb); } }; var checkLoaded = function () { return fbApiInit; }; window.fbAsyncInit = function () { FB.init({ appId: '176908729004638', xfbml: true, version: 'v2.10' }); fbApiInit = true; notifyQ(); }; return { 'ready' : ready, 'loaded' : checkLoaded }; })(); (function () { function injectFBSDK() { if ( window.fbApi && window.fbApi.loaded() ) return; var d = document, s="script", id = 'facebook-jssdk'; var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) { return; } js = d.createElement(s); js.id = id; js.async = true; js.src = "https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } if ('object' === typeof metro) { window.addEventListener('metro:scroll', injectFBSDK, {once: true}); } else { window.addEventListener('DOMContentLoaded', injectFBSDK, {once: true}); } })();