Horoscope quotidien du 24 novembre 2021 – prévisions pour tous les signes astrologiques

Les étoiles changent aujourd’hui (Photo: ./Metro.co.uk)

L’horoscope d’aujourd’hui suggère que certains des signes devraient décider de suivre un nouveau chemin.

Poissons, cela pourrait vous voir emprunter une nouvelle route pour atteindre vos objectifs – le ciel est la limite !

Garder un secret, Taureau ? Les énergies d’aujourd’hui suggèrent qu’il est peut-être temps d’ouvrir les choses.

En avant, vous trouverez les prévisions de chaque signe astrologique pour aujourd’hui, mercredi 24 novembre.

Lisez la suite pour découvrir ce que les stars ont en réserve…

Bélier

21 mars au 20 avril

Un changement planétaire suggère que l’humeur peut devenir plus légère et plus lumineuse après une période d’émotions intenses.

Avec Mercure se déplaçant vers le Sagittaire en quête d’aventure, votre quête de quelque chose de différent, comme un voyage, s’accélère.

Rendez-vous ici pour tout ce que vous devez savoir sur le Bélier

Taureau

21 avril au 21 mai

Une discussion pourrait échouer à trouver une solution si vous gardez les choses cachées. Serait-ce si grave si vous étiez honnête ?

Un lien lunaire avec Pluton suggère que cela peut apporter un revirement positif. Au fur et à mesure que la Lune se déplace vers le Lion, l’humeur pourrait s’améliorer.

Rendez-vous ici pour tout ce que vous devez savoir sur le Taureau

Gémeaux

22 mai au 21 juin

Au fur et à mesure que Mercure se déplace vers le Sagittaire, cela peut inspirer certaines conversations, suggérant qu’une idée pourrait mettre le destin en mouvement.

Si vous vous êtes retenu de parler à quelqu’un que vous admirez, vous pourriez vous sentir plus courageux de le faire.

Rendez-vous ici pour tout ce que vous devez savoir sur le fait d’être Gémeaux

Cancer

22 juin au 23 juillet

Vos relations peuvent faire ressortir le meilleur de vous-même, mais peuvent également révéler où quelque chose doit changer.

Vous attendez trop ou vous avez envie de vous retirer ? La confrontation de la Lune avec Pluton suggère que vous remarquerez peut-être un peu des deux.

Rendez-vous ici pour tout ce que vous devez savoir sur le cancer

Leo

24 juillet au 23 août

L’accent mis sur le travail et le style de vie continue et Vénus optimiste vous encourage à suivre votre cœur.

Ce que vous envisagez peut vous emmener dans un nouveau territoire, mais si vous le recherchez, vous constaterez que c’est tout à fait faisable.

Rendez-vous ici pour tout ce que vous devez savoir sur le fait d’être Lion

Vierge

24 août au 23 septembre

Mercure, votre dirigeant, emménage aujourd’hui dans votre zone d’origine et peut vous voir réfléchir à certains aspects de votre vie.

Tout ce que vous prévoyez maintenant pourrait stimuler votre imagination et peut-être vous voir voyager ou chercher de nouvelles distractions.

Rendez-vous ici pour tout ce que vous devez savoir sur la Vierge

Balance

24 septembre au 23 octobre

Devriez-vous suivre un chemin plus indépendant ? Vous êtes peut-être occupé à évaluer vos options concernant une idée qui pourrait vous démarquer de ceux dont vous êtes le plus proche.

Cela pourrait être un tournant pour vous. Vous n’aurez qu’à poser votre pied.

Rendez-vous ici pour tout ce que vous devez savoir sur la Balance

Scorpion

24 octobre au 22 novembre

Si la vie semble aller nulle part, cela peut être dû à un mode de pensée qui vous maintient coincé. Êtes-vous sûr qu’aucune amélioration n’est possible ?

Avec l’énergie de Vénus dans votre secteur de parole et de pensée, de nouvelles possibilités peuvent jaillir.

Rendez-vous ici pour tout ce que vous devez savoir sur le fait d’être un Scorpion

Sagittaire

23 novembre au 21 décembre

Alors que le négociant Mercury entre dans votre enseigne après un long séjour dans une zone plus privée, il arrive avec des idées que vous avez récemment imaginées.

Il est maintenant temps de les partager et d’obtenir le soutien dont vous avez besoin pour les réaliser.

Rendez-vous ici pour tout ce que vous devez savoir sur le Sagittaire

Capricorne

22 décembre au 21 janvier

Au fur et à mesure que Mercure se déplace vers le Sagittaire et votre zone spirituelle, vous serez intrigué par vos rêves.

Mieux vous connaître pourrait vous aider à puiser dans des talents cachés. Une réflexion silencieuse peut vous donner une meilleure idée de votre destin.

Rendez-vous ici pour tout ce que vous devez savoir sur le fait d’être un Capricorne

Verseau

22 janvier au 19 février

Les personnes avec lesquelles vous vous connectez pourraient élargir votre esprit et vous encourager à prendre en compte de nouveaux intérêts.

Plus vous mélangez, plus la vie deviendra fascinante. Il y a des avantages à tirer de nouvelles amitiés.

Rendez-vous ici pour tout ce que vous devez savoir sur le Verseau

Poissons

20 février au 20 mars

Lorsque Mercure rejoint le Soleil en Sagittaire, vos objectifs sont fortement mis en avant.

Vous serez d’humeur à découvrir des opportunités qui peuvent vous aider à en faire plus. Ne vous en tenez pas à ce que vous savez, soyez aventureux !

Rendez-vous ici pour tout ce que vous devez savoir sur le fait d’être Poissons

Avez-vous une histoire à partager?

Contactez-nous en envoyant un e-mail à MetroLifestyleTeam@Metro.co.uk.



PLUS : C’est la plus grande excitation physique de chaque signe astrologique



PLUS : Voici comment votre signe astrologique façonne votre esthétique personnelle



PLUS : La plus grande force… et faiblesse de votre signe astrologique

Comment obtenir votre dose de journal Metro

Journal du métro est toujours disponible pour vous permettre de récupérer tous les matins de la semaine ou vous pouvez télécharger notre application pour toutes vos actualités, fonctionnalités, énigmes préférées… et l’édition exclusive du soir !

Téléchargez gratuitement l’application du journal Metro sur App Store et Google Play

window.fbApi = (function () {

var fbApiInit = false; var awaitingReady = [];

var notifyQ = function () { var i = 0, l = awaitingReady.length; for (i = 0; i < l; i++) { awaitingReady[i](); } }; var ready = function (cb) { if (fbApiInit) { cb(); } else { awaitingReady.push(cb); } }; var checkLoaded = function () { return fbApiInit; }; window.fbAsyncInit = function () { FB.init({ appId: '176908729004638', xfbml: true, version: 'v2.10' }); fbApiInit = true; notifyQ(); }; return { 'ready' : ready, 'loaded' : checkLoaded }; })(); (function () { function injectFBSDK() { if ( window.fbApi && window.fbApi.loaded() ) return; var d = document, s="script", id = 'facebook-jssdk'; var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) { return; } js = d.createElement(s); js.id = id; js.async = true; js.src = "https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } if ('object' === typeof metro) { window.addEventListener('metro:scroll', injectFBSDK, {once: true}); } else { window.addEventListener('DOMContentLoaded', injectFBSDK, {once: true}); } })();