Horoscope quotidien du 26 décembre 2021 – prévisions pour tous les signes astrologiques

Noël est fini et maintenant nous faisons face au farniente paresseux de Twixtmas.

C’est pour quelques jours, de toute façon… jusqu’à ce que les résolutions du nouvel an commencent.

Vous avez notre pleine permission de passer le Boxing Day à ne rien faire, mais si vous voulez remplir votre journée avec quelques activités, nous vous recommandons de lire d’abord votre horoscope pour un guide sur la façon de passer les prochaines 24 heures.

En avant, vous trouverez les prévisions de chaque signe astrologique pour aujourd’hui, le 26 décembre 2021

bélier

21 mars au 20 avril

Si vous n’êtes pas occupé à vous précipiter, aujourd’hui peut vous apporter le temps de réfléchir à la fin de l’année et à l’approche de 2022.

C’est l’occasion de vous féliciter de vos succès et de sortir de moments difficiles et de défis.

Vous pourriez ressentir le besoin de régler les problèmes, mais aussi de rêver de ce qui pourrait être. Vos yeux pourraient être fixés sur un plus gros prix, il vous suffit de trouver comment l’obtenir.

Taureau

21 avril au 21 mai

Si vous êtes prêt à vous asseoir pour un repos bien mérité et à vous divertir, la cravate rêveuse Mercure/Neptune suggère que plus un film ou une émission vous éloigne de la réalité, mieux c’est.

Qu’il s’agisse d’un golden oldie, d’un mystère, d’une pantomime ou de quoi que ce soit d’autre, la chance de se perdre et de s’évader dans un nouveau monde, même temporairement, sera bien accueillie et appréciée.

Gémeaux

22 mai au 21 juin

Vous pouvez arrêter de vous précipiter maintenant Gémeaux, mais seulement si vous en avez envie. Si vous avez encore le courage de continuer les festivités, alors allez-y.

Sinon, une cravate rêveuse impliquant Mercure votre planète guide, suggère de faire une pause un moment pour reprendre votre souffle et vous repérer.

Vous avez besoin d’une chance de traiter toutes les choses passionnantes qui se sont produites et les opportunités acquises.

Cancer

22 juin au 23 juillet

Regardez-vous quelque chose ou quelqu’un, à travers des spécifications teintées de rose ? Un aspect éthéré suggère que s’il est bon de voir la beauté et le meilleur de tout, ce n’est pas toujours pratique.

Prêt à être créatif ? La composition d’aujourd’hui ne pourrait pas être meilleure.

Idem, si vous êtes prêt pour un méga festival de cinéma. Le quart de lune pourrait être un appel pour terminer 2021 sur une note positive. Célébrez vos victoires !

Leo

24 juillet au 23 août

Est-ce que quelqu’un est contre votre désir de changement ? Ne laissez pas cela vous retenir.

S’il est bon d’être sensible aux besoins des autres, les forces cosmiques vous exhortent à faire ce pas en avant. Si un autre ne peut pas l’accepter, il devra s’adapter.

Un aspect important suggère que les roues du progrès sont déjà en mouvement, et alors que vous vous précipitez devant, elles peuvent être laissées pour compte et pourraient le regretter, Lion.

Vierge

24 août au 23 septembre

Vous venez de rencontrer quelqu’un qui vous attire ? Les liens lunaires d’aujourd’hui suggèrent qu’ils pourraient être dans votre esprit.

Néanmoins, n’attendez pas trop haut, car avec Vénus toujours en train de rembobiner et alignée avec Pluton, cela pourrait briller, puis s’éteindre.

Que vous vous impliquiez dans une nouvelle romance, une amitié ou un projet créatif, les circonstances peuvent changer la Vierge, tout comme votre idée de ce que vous voulez.

Balance

24 septembre au 23 octobre

L’accent est mis sur le repos et la récupération, et sur le fait d’oser rêver à ce que vous voulez pour 2022.

Mars en Sagittaire exubérant vous encourage à voir grand et à vous fixer des objectifs dignes de vos capacités et de vos talents.

Si vous vous précipitez pour répondre aux besoins des autres et vous assurer qu’ils sont satisfaits, le cosmos vous encourage à être gentil avec vous-même et à prendre soin de vous.

Scorpion

24 octobre au 22 novembre

Vous en avez assez des devoirs festifs ? L’accent est mis sur faire ce que vous voulez, qu’il s’agisse de prendre une journée de couette, de sortir avec des amis ou de vous faire plaisir. Et vous savez probablement avec qui vous préféreriez passer votre temps, alors optez pour cette option.

Attention, les choses devraient devenir très excitantes en ce qui concerne les opportunités de romance et de loisirs, à partir de quelques jours, Scorpion.

Sagittaire

23 novembre au 21 décembre

Si vous attendiez les grosses ventes, la journée d’aujourd’hui pourrait être fructueuse ou inutile, selon votre capacité à discerner le bon grain de l’ivraie. Vous pouvez dépenser une fortune pour pas grand-chose, ou un peu pour l’affaire du siècle.

Bien sûr, vous pouvez aussi vous débrouiller avec ce que vous avez et décider de garder votre argent sur votre compte. Pourtant, si un accord est réel et que vous le concluez, vous serez heureux.

Capricorne

22 décembre au 21 janvier

Votre chance est dedans, mais pour profiter pleinement d’une opportunité classique, vous devrez peut-être d’abord laisser tomber quelque chose. C’est peut-être une croyance, un mode de vie ou une association, qui vous a retenu.

Le lien continu Vénus/Pluton dans votre signe suggère que tout sacrifice que vous devez faire en vaudra la peine.

Quelque chose vous attache au rivage. Lâchez le nœud et vous pouvez mettre les voiles, Capricorne.

Verseau

22 janvier au 19 février

Une opportunité fascinante se présente peut-être à vous, mais vous devrez faire un acte de foi pour en tirer le meilleur parti.

Si vous pensez vraiment à quelque chose, vous êtes capable de tant de choses, Verseau.

Pour augmenter vos chances d’obtenir cette offre, vous devrez peut-être changer votre façon de penser. Une nouvelle perspective pourrait vous permettre de l’embrasser avec enthousiasme et de réussir.

Poissons

20 février au 20 mars

C’est peut-être à vous de régler une situation sociale qui a dégénéré.

Si des amis ont un désaccord ou un tiff romantique, ils pourraient se tourner vers vous pour obtenir des conseils, Poissons. Vous pourriez vous sentir obligé de vous impliquer.

Et même si vous n’obtenez rien en retour, votre nature intuitive et spirituelle peut vous aider à dire ce qu’il faut pour apaiser les tensions et rétablir la paix.

