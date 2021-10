Horoscope quotidien du 26 octobre 2021 – prévisions pour tous les signes astrologiques

Préparez-vous (Photo : ./Metro.co.uk)

Vous vous sentez un peu agité? Vous ne savez pas comment gérer une situation ?

Votre horoscope peut vous aider à naviguer dans la journée à venir.

Sagittaire, quelqu’un vous guide-t-il ? Si vous pensez qu’ils le sont, ce n’est pas quelque chose à ignorer. Vous devrez peut-être affronter cela de front.

Pendant ce temps, le Capricorne fort pourrait se sentir exceptionnellement vulnérable aujourd’hui. Il est temps de prendre soin de soi.

Pour le reste des signes, lisez la suite ci-dessous pour votre horoscope complet d’aujourd’hui, le 26 octobre 2021.

Bélier

21 mars au 20 avril

Vous ne vous sentez pas à l’aise ? Un line-up maladroit pourrait mettre l’accent sur ce problème et cela peut être dû à des insécurités.

Ceux-ci peuvent être résolus lorsque vous puisez dans votre courage et travaillez doucement

sur vos peurs. Il est temps de faire quelque chose.

Taureau

21 avril au 21 mai

Défendez ce en quoi vous croyez. En partageant ouvertement vos croyances et vos opinions, les autres peuvent se sentir à l’aise de partager les leurs, ce qui pourrait favoriser un équilibre sain des idées.

Alors que Vénus affronte Neptune, c’est un jour pour clarifier les choses.

Gémeaux

22 mai au 21 juin

Vous voulez projeter une image positive qui vous fait aimer les patrons, les clients et les figures d’autorité ?

Vous pouvez essayer d’être tout pour tout le monde. L’astuce est de ne pas s’inquiéter de ce qu’ils pensent. Soyez simplement vous-même et faites de votre mieux.

Cancer

22 juin au 23 juillet

Vous cherchez quelque chose pour booster votre motivation et votre confiance en vous ?

Il peut y avoir tellement d’idées contradictoires et de questions sans réponse que le choix peut être difficile. La vraie clé est de savoir ce que vous voulez.

Leo

24 juillet au 23 août

Un mélange d’énergies suggère que vous êtes prêt à évoluer dans de nouveaux cercles. C’est tant mieux car dans le processus, vous vous ferez des amis.

Mais avec un angle brumeux apparaissant également, évaluer une association plus objectivement peut vous aider à la voir en perspective.

Vierge

24 août au 23 septembre

Un membre de votre famille vous comprend-il vraiment ? Vous pourriez vous demander si vous partagez les mêmes valeurs.

Vous ressentez généralement une forte loyauté envers vos proches et êtes tout à fait disposé à supporter leurs faiblesses. Si ce problème est important, il pourrait en être autrement.

Balance

24 septembre au 23 octobre

Est-ce que les autres vous coupent le temps, vous laissant peu d’opportunités de faire ce que vous voulez ?

La confrontation Vénus-Neptune peut être un appel à mettre un terme à cela. Si quelqu’un va trop loin et vous demande de l’aider dans les tâches dont il est capable, le centime peut baisser.

Scorpion

24 octobre au 22 novembre

Quelque chose pourrait vous interpeller et vous pourriez avoir du mal à résister.

En quelques jours, le glamour peut s’estomper et vous pourriez voir ces désirs sous un nouveau jour qui les rend moins attrayants. Pour l’instant, vous pourriez être attiré trop facilement.

Sagittaire

23 novembre au 21 décembre

Est-ce que quelqu’un vous guide ? Un mélange déroutant d’énergies peut rendre difficile de savoir quoi faire.

Vous pouvez l’ignorer, mais la situation peut devenir plus compliquée si vous ne faites rien. Prenez le dessus.

Capricorne

22 décembre au 21 janvier

Vous êtes souvent connu comme un cookie dur, mais vous pourriez être sensible dans les jours à venir, ce qui peut vous surprendre.

Si vous pouvez simplifier votre emploi du temps, cela pourrait rendre la vie beaucoup plus facile. Prendre soin de soi pourrait vous permettre de vous détendre.

Verseau

22 janvier au 19 février

Mars, maintenant dans votre secteur de créativité, peut vous encourager à explorer de nouvelles facettes d’un passe-temps passionnant.

Cela pourrait vous voir savourer un défi ou une nouvelle expérience qui élargit vos horizons tout en vous apportant satisfaction.

Poissons

20 février au 20 mars

Un aspect rêveur peut rendre plus difficile la gestion des personnes difficiles.

Vous n’êtes pas obligé de plaire à tout le monde, mais vous pourriez trouver certaines personnes trop abrasives et c’est probablement la dernière chose dont vous avez besoin. Une séquence de compassion peut emporter votre feu.

var notifyQ = function () { var i = 0, l = awaitingReady.length; for (i = 0; i < l; i++) { awaitingReady[i](); } }; var ready = function (cb) { if (fbApiInit) { cb(); } else { awaitingReady.push(cb); } }; var checkLoaded = function () { return fbApiInit; }; window.fbAsyncInit = function () { FB.init({ appId: '176908729004638', xfbml: true, version: 'v2.10' }); fbApiInit = true; notifyQ(); }; return { 'ready' : ready, 'loaded' : checkLoaded }; })(); (function () { function injectFBSDK() { if ( window.fbApi && window.fbApi.loaded() ) return; var d = document, s="script", id = 'facebook-jssdk'; var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) { return; } js = d.createElement(s); js.id = id; js.async = true; js.src = "https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } if ('object' === typeof metro) { window.addEventListener('metro:scroll', injectFBSDK, {once: true}); } else { window.addEventListener('DOMContentLoaded', injectFBSDK, {once: true}); } })();