Horoscope quotidien du 27 septembre 2021 – prévisions pour tous les signes astrologiques ⋆ .

Uh oh, Mercure est rétrograde (Photo : ./Metro.co.uk)

Mercure gênant est en rétrograde, ce qui signifie que les signes pourraient être dans une période difficile…

Capricorne, vous devrez faire très attention aujourd’hui, car les gens ne pardonneront pas facilement vos erreurs.

Pendant ce temps, la Balance peut s’attendre à ce que les plans déraillent.

Pour le reste des signes, lisez la suite pour votre horoscope du 27 septembre 2021.

Bélier

21 mars au 20 avril

Ce sont des moments intéressants, alors que Mercure rembobine tout en forgeant des liens avec Jupiter et Pluton.

Si vous avez le courage d’amorcer un changement, des opportunités audacieuses peuvent en résulter, même si elles mettent du temps à se matérialiser.

Bélier

Taureau

21 avril au 21 mai

Il est temps de se préparer pour Mercure rétrograde, qui commence aujourd’hui.

Sauvegardez tous les documents et fichiers importants et assurez-vous que ces morceaux de papier essentiels sont dans un endroit sûr dont vous pouvez vous souvenir facilement.

Taureau

Gémeaux

22 mai au 21 juin

Vous pourriez vous retrouver à faire un pas en avant et deux pas en arrière alors que Mercure, votre planète personnelle, fait marche arrière.

Des projets qui semblaient bien se dérouler peuvent s’arrêter et cela peut également être le cas d’une romance ou d’une collaboration créative.

Gémeaux

Cancer

22 juin au 23 juillet

C’est un excellent moment pour désencombrer et trouver des moyens de recycler les objets usagés. Et si un gadget est cassé depuis un certain temps, vous pouvez trouver un moyen de le réparer.

Allez-y doucement avec les projets de bricolage, surtout si vous êtes un débutant dans tout cela.

Cancer

Leo

24 juillet au 23 août

Les semaines à venir peuvent être révélatrices et frustrantes, car Mercure fait marche arrière dans votre zone de communication.

Il y a beaucoup d’activité dans ce secteur qui suggère que vous faites de grands progrès, mais ce nouveau développement signifie que vous devrez faire très attention.

Leo

Vierge

24 août au 23 septembre

Avec Mars forgeant un angle positif avec Saturne, il existe des opportunités qui apporteront de la stabilité.

Comme Mercure, votre planète personnelle, devient rétrograde à partir d’aujourd’hui, les plans peuvent prendre plus de temps à réaliser et les changements inattendus doivent être pris en compte.

Vierge

Balance

24 septembre au 23 octobre

Le Soleil et Mars peuvent agir comme un catalyseur, vous encourageant à surmonter vos doutes et vos peurs et à découvrir de quoi vous êtes capable.

Comme Mercure revient d’aujourd’hui dans votre signe, cela pourrait perturber vos plans personnels.

Balance

Scorpion

24 octobre au 22 novembre

Le besoin de recul pourrait être fort et d’autant plus que Mercure devient rétrograde aujourd’hui. Envie de comprendre ce qui vous motive ?

Il est temps de mieux connaître vos forces et vos faiblesses.

Scorpion

Sagittaire

23 novembre au 21 décembre

Si vous êtes prêt à vous déplacer, des opportunités peuvent en découler. C’est peut-être vous qui faites bouger les choses en organisant des événements. Mais alors que Mercure, votre planète relationnelle, fait sa danse en arrière à partir d’aujourd’hui, le destin pourrait jouer son rôle.

Sagittaire

Capricorne

22 décembre au 21 janvier

Il est sage de rester vigilant et de faire de votre mieux pour éviter les erreurs ou les malentendus.

Le soleil dans cette zone suggère que vous pourriez être sous les projecteurs pendant un certain temps encore et si vous faites un faux pas, il pourrait ne pas être oublié si facilement.

Capricorne

Verseau

22 janvier au 19 février

Les nouvelles entreprises et les préparatifs de voyage nécessitent un certain soin, car Mercure régresse à partir d’aujourd’hui.

Des événements indépendants de votre volonté peuvent signifier que vous ne pouvez pas vous en sortir ou que d’autres dispositions telles que le début d’un cours peuvent être retardées.

Verseau

Poissons

20 février au 20 mars

Vous devrez peut-être faire une pause et creuser plus profondément pour découvrir la vérité d’une situation.

Avec Mercure devenant rétrograde, c’est votre chance de retirer les couches et de voir ce qui se passe réellement. Jusqu’à ce que vous le sachiez, vous ne pourrez peut-être pas passer à autre chose.

Poissons

Avez-vous une histoire à partager?

Contactez-nous en envoyant un e-mail à MetroLifestyleTeam@Metro.co.uk.



